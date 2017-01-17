Через 250 миллионов лет образуется новый суперконтинент

Согласно прогнозу ученых иркутского Института земной коры РАН, через 250 миллионов лет Сибирская и Северо-Американские платформы образуют новый единый суперконтинент. Японские острова также присоединятся к территории, на которой располагается современная Россия, но через 30 миллионов лет. Как сообщает РИА «Новости», в докладе член-корреспондента РАН Дмитрия Гладкочуба на научной сессии Общего собрания СО РАН сделан глобальный прогноз, согласно которому в далеком будущем на Земле будет образован новый суперконтинент.
Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки – это будет означать завершение определенного суперконтинентального цикла, считают ученые. Сибирская платформа является древней платформой, фундаментом которой являются докембрийские породы. Около миллиарда лет назад она уже соединялась с Северо-Американской платформой, образовав общую территорию площадью 25 миллионов квадратных километров.
Ученый подчеркнул, что сегодня Сибирская платформа является частью Евразийской плиты, однако раньше ее не существовало вообще, так как она была частью Северо-Американской платформы.
Геологические процессы, которые привели к появлению современных материков, начали 600 миллионов лет назад — в результате раскола суперконтинента возник палеоазиатский океан. По мнению Дмитрия Гладкочуба, сегодня ученые имеют результаты и модели, позволяющие прогнозировать расположение континентов относительно друг друга в далеком геологическом будущем.