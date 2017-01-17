Через 250 миллионов лет образуется новый суперконтинент

Согласно прогнозу ученых иркутского Института земной коры РАН, через 250 миллионов лет Сибирская и Северо-Американские платформы образуют новый единый суперконтинент. Японские острова также присоединятся к территории, на которой располагается современная Россия, но через 30 миллионов лет. Как сообщает РИА «Новости», в докладе член-корреспондента РАН Дмитрия Гладкочуба на научной сессии Общего собрания СО РАН сделан глобальный прогноз, согласно которому в далеком будущем на Земле будет образован новый суперконтинент.

Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки – это будет означать завершение определенного суперконтинентального цикла, считают ученые. Сибирская платформа является древней платформой, фундаментом которой являются докембрийские породы. Около миллиарда лет назад она уже соединялась с Северо-Американской платформой, образовав общую территорию площадью 25 миллионов квадратных километров.