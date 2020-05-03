Чем опасен Wi-Fi роутер и почему его стоит отключать перед сном?

Беспроводные маршрутизаторы или Wi-Fi роутеры удобнее в использовании по сравнению с проводным Интернетом. Но оставлять такие устройства включенными, особенно на всю ночь, не рекомендуется. Дело в том, что роутеры испускают электромагнитные излучения, которые крайне негативно отражаются на здоровье человека. Постоянное воздействие таких излучений на организм может привести к повреждению клеток, оксидативному стрессу, нарушению сна, развитию бесплодия и рака.

Безопасного электромагнитного излучения не существует. И поэтому особенно опасно оставлять роутеры во включенном состоянии, когда в помещении есть дети, ведь они более уязвимы, чем взрослые. В этой статье мы расскажем о том, как правильно пользоваться Wi-Fi роутерами и какие еще источники излучения нас окружают.

Как пользоваться вай-фай роутером без вреда для здоровья

Данное устройство не стоит устанавливать в спальне, нужно чтобы оно располагалось подальше от места, где вы спите. Если вы не будете выключать роутер на ночь, ваш организм круглосуточно будет подвергаться изучению.

Кроме того, отключение устройства в ночное время повысит вашу личную безопасность, поскольку, когда компьютер отключен от Интернета, он не может быть взломан. Также отключение питания позволит сэкономить на электроэнергии, а беспроводные маршрутизаторы потребляют ее немало – в два раза больше по сравнению с ноутбуками и в тридцать раз больше по сравнению с зарядными устройствами для мобильных телефонов.

Как правильно отключиться от Wi-Fi

Есть несколько вариантов:

отключить модем от розетки;

установить механический таймер (достаточно вставить прибор в розетку, затем подключить маршрутизатор к розетке и настроить таймер);

купить роутер с встроенным таймером и оптимизировать настройки (можно воспользоваться услугами специалиста либо посмотреть видео, как самостоятельно выполнить настройку).

При желании вы можете оставаться в режиме онлайн даже при выключенном роутере, поскольку отключение этого устройства не ограничивает доступ к проводному Интернету. Благодаря роутеру вы пользуетесь только беспроводным Интернетом. Если вы хотите минимизировать действие излучения на ваш организм, но при этом вам необходим доступ к Интернет, тогда отключите роутер и подключите кабель от него к компьютеру.

Незаметные источники излучения в вашем доме

Еще одним не менее опасным источником излучения, помимо роутера, является мобильный телефон. Если Wi-Fi на устройстве не будет отключено, то излучение негативно повлияет на ваше здоровье. Поэтому телефон нужно всегда ставить в режим полета либо отключать Wi-Fi в ночное время.

Не стоит забывать о планшетах и других гаджетах, которые также могут излучать электромагнитные волны, все подобные устройства лучше отключать от сети. Наравне с персональным компьютером, вред организму наносит и микроволновая печь, когда она функционирует, то окружающее пространство в радиусе двух метров наполняется излучениями, а в пище, которую вы разогреваете либо готовите в микроволновке, в разы снижается количество полезных микроэлементов. Телевизор также относится к группе «опасных» устройств и его следует устанавливать подальше от спальни и на расстоянии минимум два метра от дивана либо кровати. Не стоит забывать и об электропроводах – возле стен, где размещена проводка не должно располагаться спального места.

Попробуйте в течение нескольких дней не пользоваться беспроводным Интернетом и приборами, излучающими электромагнитные волны, и вы заметите, как нормализуется ваш сон и улучшится самочувствие.

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