Человек, перенесший часовую клиническую смерть, рассказал о рае

В 1966 году восемнадцатилетний на тот момент американец Гэри Вуд попал со своей шестнадцатилетней сестрой Сью в аварию. Машина путешествовавших подростков на большой скорости врезалась в незаконно припаркованный грузовик. Девушка отделалась ушибами и ссадинами, а вот ее брат получил потенциально смертельные травмы, включая разрыв гортани и перелом большинства ребер. Когда на место катастрофы прибыли врачи, юношу признали погибшим.

Тем не менее, американские парамедики, следуя уставу, немедленно отвезли тело в больницу, чтобы его хотя бы попытаться реанимировать. Шансы были невелики, однако, к всеобщему удивлению, Гэри удалось спасти. Молодой человек пробыл в состоянии клинической смерти примерно час, что является одним из мировых рекордов. По словам Вуда, за столь продолжительное время он успел побывать в поразительном месте, похожем на описанный в библии рай, и пообщаться там с высшим существом. Американец прекрасно помнит этот опыт до сих пор.

Гэри сообщает, что был жив еще несколько минут после аварии и испытывал невероятно сильную боль. Однако затем его мучения вдруг прекратились. Юноша сразу осознал, что погиб, однако не испытывал по этому поводу ни страха, ни грусти, ни сожаления. При этом молодой человек шестым чувством понимал, что его сестра осталась невредима, и беспокоиться за нее не стоит.

Рай небесный будет установлен на Земле

«Это было удивительное чувство, – рассказывает мужчина. – Словно возвращаешься из грязного и пыльного места, снимая с себя одежду и принимая душ. Только моей грязной одеждой было раздавленное в аварии тело. Я увидел Сью. Она была в порядке, но рыдала и звала людей на помощь. Потом я почувствовал, что меня уносит куда-то вверх. Я оторвался от земли и полетел в какую-то гигантскую воронку на небе. И с каждой секундой мне становилось все приятнее и радостнее. Даже когда казалось, что чувствовать себя лучше я уже не могу, следующее мгновение опровергало эти догадки».

Где-то наверху, где было очень светло, Вуд встретился с белым существом высотой более двадцати метров. «Наверняка это был ангел», – заключает мужчина. Фантастическое существо сообщило американцу, что мир смертных ждет Великое Восстановление, которое произойдет на всей планете и вернет людям радость жизни. Гэри не скрывает, что его до сих пор мучают сомнения: вдруг это был не ангел, а сам Отец Небесный?

Существо попрощалось с Вудом, и последний очнулся уже в больнице в окружении родственников. Спустя многие месяцы операций и реабилитации американец встал на ноги. Тогда он занялся написанием книги «Место под названием Рай», в которой подробно рассказал читателям о своих околосмертных переживаниях. Впоследствии он опубликовал еще одну книгу — «Чудеса: божественное прикосновение Бога к человеку», в которой больше не описывал произошедшее, а размышлял над произошедшим в юности метафизическим путешествием и его последствиями в своей жизни. Упоминает он в ней и о грядущем Великом Восстановлении, которое посулил человечеству то ли ангел, то ли сам Всевышний…