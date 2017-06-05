Человек из лаборатории: эксперименты пришельцев

Завораживающие своей смелостью научные эксперименты по усовершенствованию человеческой природы, выведению искусственных людей описаны на страницах многих фантастических романов. Но существуют ли у выдуманных героев прототипы из реальной жизнь, и могло ли быть подобное в действительности?

Такие вопросы беспокоят не только случайных очевидцев, сталкивающихся во время путешествий по глухим, мало изученным местам со странными видениями необычных существ: полулюдей или монстров, но и серьёзных учёных. Опускаясь на глубину океанской пучины, профессиональные водолазы бывают весьма озадачены, наблюдая русалок, амфибий и дивных морских животных, неописанных наукой. Как найти такому объяснение?

Что если это не создания природы, а искусственные произведения людей? Ведь ходят же слухи про секретные лаборатории, генетические эксперименты и хирургические операции, имевшие место на протяжении последних десятков лет. А значит фантастические герои могут жить в реальности? Вопрос, конечно, спорный, но слухи всё же не рождаются на пустом месте.

Люди будущего

Разнообразными домыслами и невероятными, подчас нелепыми, предположениями полнится история XX столетья – века грандиозных социальных изменений, кровавых революций, тиранов и политических титанов, мировых войн, технических достижений, прорывов в самых разных областях науки и техники. На заре социализма народ страны Советов, полный грандиозных планов по поводу, ожидаемого вскоре, светлого будущего, верил в наступление коммунизма. Идеологи убеждали, что в грядущем ожидается эра новых людей, во всём совершенных. А советское правительство финансировало опыты талантливых учёных, мечтавших исправить ошибки природы созданием сверхчеловека. Эксперименты тогда проводились, но грандиозные планы редко воплощались на практике.

Позднее, середина прошлого столетия ознаменовала себя любопытными, но весьма жестокими, опытами над животными. Секретно, но с ведома правительства, проводились операции над собаками и обезьянами с самыми разнообразными целями. Документы свидетельствуют, что учёным В. Демиховым, путём хирургической вмешательства, была создана собака с двумя головами. А ведущие инженеры и медики под руководством Нобелевского лауреата В. Мануйлова участвовали в проекте по изобретению, обладающего фантастическими возможностями, робота-киборга.

Подобно героям Булгакова, учёные хирурги пересаживали животным органы и ткани человеческого тела. С укреплением генетики проводились опыты по изменению ДНК живых организмов. Могут ли существа из лабораторий прошлого века не просто выжить, а по каким-либо причинам покинув стены научных учреждений, продолжить род в потомстве? Возможно именно эти люди-монстры и чудовища являются очевидцам современности? Маловероятно, ведь если верить документам, представшим позднее потомкам экспериментаторов прошлого под грифом «совершенно секретно», смелые опыты не были столь успешными, чтобы произвести на свет жизнеспособных монстров. Но может быть всё-таки какая-то информация не дошла до наших современников.

Американцы знали, чем удивлять!

Подобные опыты, по некоторым данным, на протяжение прошлого столетия проводились и в США. Однако, сведений об этом крайне мало. Часть документов была уничтожена, остальные же так и не были опубликованы в широком доступе, а по этому поводу правительство и учёные не сделали никаких официальных заявлений. Но достаточно разрекламированной оказалось деятельность экспериментаторов-энтузиастов. Слухи об этом в СССР воспринимались крайне скептически, ведь, как считалось, американцы мечтали не о светлом будущем, а о славе и деньгах. Но всё-таки какие-то из публикаций вызывали интерес, поскольку доказывали эволюционную теорию Дарвина и прочие научные основы.

К примеру, химик С. Миллер, впервые после, оставивших след в истории, экспериментов средневековых алхимиков, со студенческой скамьи пытался вывести живое существо в пробирке. Таким образом он стремился доказать возможность образования органики из неорганических химических соединений посредством воздействия на данную среду различного рода излучений, изменения температуры и прочих показателей. Талантливый и смелый учёный не особенно преуспел, но всё-таки какие-то зачатки органической жизни ему получить удалось.

Известен также более поздний оригинальный проект под названием «Компьютерный Маугли». В секретной лаборатории получилось вживить в матку женщины виртуальную личность. Каким образом это удалось сделать экспериментаторам не выяснено, так как подробности опыта, возможно намеренно, были упущены и не дошли до сведения широкой общественности. Но через девять месяцев после тяжёлой беременности на свет появился малыш, названный Сид. Он прожил недолго. После смерти жертвы эксперимента, его электронные потенциалы были занесены в компьютер. И в виртуальном мире данная личность, согласно заявлением журналистов, продолжала функционировать.

Ходят слухи, подтверждённые документальными свидетельствами, что всё это было. Только в те времена на официальном уровне не принято было давать ход мыслям, что сам человек может являться результатом смелого эксперимента, а земля – научной лабораторией инопланетных существ.

Где же подтверждения?

Приверженцы подобной теории находились даже среди учёных с мировым именем. Физик Матест Агрест не просто предполагал, а нашёл тому множество доказательств в древних письменных источниках и в произведениях искусства: наскальной и настенной живописи, картинах и гравюрах, а также в геологических и археологических находках. Эрих фон Дэникен позднее, сведя все известные факты в систему, в 1968 году опубликовал книгу под названием «Воспоминания о будущем», получившую вскоре большую известность благодаря сенсационным подробностям, описанным в ней. Кроме всего прочего, в этой работе рассказывается о местах, которые принято называть учёными аномальными зонами. В Европе они находятся во Франции, Германии, Великобритании и России, в других частях света – в Японии, США и Бразилии, ими славится также австралийский континент.

Чем же замечательны подобные участки? Дэникен утверждал, что это входы в непознанные миры. Там люди чаще всего становятся свидетелями НЛО, а очевидцы утверждают, об имеющих место, случаях похищениях людей для проведения экспериментов по скрещиванию представителей Земли с инопланетной цивилизацией. Дети, рождённые в результате вживления инородного генетического материала, с самого раннего возраста отличаются удивительными качествами: незаурядными способностями и огромной физической силой. Большинство гибридов бесследно исчезало, покинув планету, но некоторые из них в течение длительного времени жили и продолжают проживать среди людей. На Земле их принято называть детьми-индиго. Они невероятно способны и выделяются из общей массы, но обычно не хотят подчиняться общепринятым канонам.

Подобные факты нашли своё подтверждение в публикациях исследователя Дж. Фуллера, в частности, в его книге «Прерванное путешествие». Вот некоторые случаи, описанные там.

В российском городе Орле проживает женщина с кошачьими зрачками, её органы зрения обладают способностью воспринимать, окружающие её, предметы в темноте. Она наделена также повадками кошки. Генетики, исследующие данный факт, уверены, что подобные свойства, относимые к врождённым, не могут передаться человеку по наследству, и конечно не должны считаться проявлением случайной мутации, разве что тщательно спланированного кем-то эксперимента.

Швейцарец Б.Шпиллер осматривал маленького мальчика, найденного им в бразильских джунглях. Он обладал удивительными особенностями внешнего облика: остроконечными ушами и трубчатым носом. Но самыми удивительными оказались глаза ребёнка, в которых не было ничего человеческого. Зрачки его были маленькими, радужная оболочка обычно бесцветная, но в некоторые периоды глаза его неожиданно становились зеркальными. Всё это, как скажут скептики, может быть результатом изменений, произошедших по каким-то причинам в ДНК. Именно поэтому родители могли оставить ребёнка в джунглях. Но данная версия, увы, несостоятельна. Дело в том, что мальчик говорил на языке, который не относился к известным на земле, мало того, расшифровке речь ребёнка не поддавалась.

Подобных фактов множество, и остаётся только надеяться, что наступит время, когда земляне найдут ответы на волнующие вопросы.

Источник: http://tainy.net/