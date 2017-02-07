Чего НИКОГДА не сделают разные знаки Зодиака?

Каждый из нас когда-либо в жизни сталкивался с ситуацией, когда нужно пойти на компромисс. Но есть вещи, которые мы не готовы сделать никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах. Этот гороскоп поможет вам узнать, на что никогда не пойдут разные знаки Зодиака.

Овен

Представители этого огненного знака – прирожденные лидеры. Они делают то, что хотят, и сами контролируют ситуацию. Овны никогда не будут спрашивать у вас разрешения сделать что-то.

Телец

Принципиальные и ответственные Тельцы, в свою очередь, не будут мириться с теми, кто сначала делает, а потом спрашивает разрешения. Кроме того, они никогда не сделают чего-либо в ущерб своим интересам, даже если от этого зависит комфорт окружающих.

Близнецы

Близнецы уверены, что на работе их окружают «одни идиоты», которые предъявляют им невыполнимые и несносные требования. Поэтому представители этого знака никогда не будут работать, если этого можно избежать.

Рак

Раки очень преданны своим родным и близким. Поэтом последняя вещь, которую можно ожидать от этих людей, – это нож в спину.

Лев

Несмотря на то, что Львы очень вспыльчивы и могут устроить скандал по любому поводу, они быстро успокаиваются и никогда не будут держать обиду на вас втайне.

Дева

Девы настолько уверены в своей правоте и непогрешимости, что никогда не признают свою ошибку, даже если она очевидна. Кроме того, представители этого знака любят, когда их окружают вниманием и заботой, но сами очень редко способны на ответный жест.