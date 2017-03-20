Cекрет, на незнании которого держится весь мир

Есть один секрет, на незнании которого держится весь мир, который мы принимаем за реальность.

И он прост: все, что происходит вокруг нас в нашей социальной жизни, не может причинить нам непосредственно никакого вреда.

Любая опасность становится реальной только тогда, когда вы испугались ее, приняли ее всерьез, то есть включили ее в свою картину мира.

А пока этого не произошло, вы абсолютно неуязвимы.

Я понимаю, что сказанное звучит почти безумно, но на самом деле все именно так и обстоит.

На вас могут надвигаться самые страшные неприятности: банкротство, увольнение, распад семьи, лишение свободы и т. п., и все они будут казаться вам неотвратимыми.

Но стоит вам посмеяться над ними, то есть не впустить их внутрь себя, как все они рассосутся как по мановению волшебной палочки.

Никаких чудес, в прямом смысле этого слова, не произойдет, но ситуация изменится так, что все угрозы вашему благополучию исчезнут.

Это правило действует на 100%.

Пока вы не испугались, пока вы не приняли опасность всерьез, вы неуязвимы.

Источник: http://www.cluber.com.ua/