Буддийские ламы опровергли заявления Оракула Шамбалы о конце света

Буддийские ламы поставили под сомнение сам факт существования тибетского монаха (известного как Оракул Шамбалы), чьи предсказания спровоцировали новую волну слухов о конце света, который якобы наступит 21 декабря 2012 года. Дошло до того, что в Красноярске бизнесмены под рассказы о грядущих ужасах начали… продавать места в бомбоубежищах.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, газета «Комсомольская правда» обратилась к представителям Буддийской Традиционной Сангхи России:

— Вы знаете о пророчествах тибетского монаха, ламы из монастыря Гьяндрек?

— Знаем, — ответил пресс-секретарь российских буддистов, Сокто лама Бальжинимаев. – Только выдумки все это. Никакого конца света в обозримом будущем, по расчетам наших астрологов, не ожидается. Если бы предполагалось что-нибудь серьезное, то глава буддистов России, Пандито Хамба Лама XXIV, обязательно предупредил бы население. Кстати, мы вообще ставим под сомнение не только слова этого монаха, но даже и само его существование. Во всяком случае, нам он неизвестен.

— А как долго жить планете Земля, по данным буддийских астрологов?

— Долго, — ответил Сокто лама. – На Землю по очереди должны прийти 1000 Будд. Пока приходили только четверо. Пятый Будда ожидается примерно через 2,5 тысячи лет. Но и потом человечество будет существовать, во всяком случае, пока не явятся еще 995…