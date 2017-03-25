Божественный гороскоп. Какая вы богиня из греческого пантеона?

Греческие богини повелевали каждая отведенной им сферой Вселенной. У каждой имелся свой образ, атрибутика, одежда и свой характер. И этот характер находит отражение в знаках Зодиака. Узнайте, какая из богинь соответствует вам.

Гестия — юная покровительница семейного очага и жертвенного огня, давшая обет целомудрия, из-за которого отвергла самого Аполлона! Любовь — дело хорошее, но и о насущном кто-то подумать должен. И думать об этом будет Козерог. Подобно Гестии, которая передала Прометею огонь для смертных, Козероги сначала заботятся о ближних, а в последнюю очередь о себе. Во всяком случае, так выглядит со стороны. В реальности же у Козерогов и так все хорошо. Они этому незаметно способствуют.

Другое, римское, имя Гестии — Веста. Ее жрицы должны были хранить невинность до окончания срока службы. А после они получали серьезную награду: освобождение от диктатуры отца, право распоряжаться своим имуществом, право миловать преступников и казнить неугодных. Любой Козерог был бы ЗА подобные условия обеими руками!

2. Водолей — Ника

Ника — богиня победы, символ благополучного исхода. На большинстве своих изображений Ника была наделена крыльями или позой быстрого перемещения в воздухе. Подобно ей и Водолеи не могут спокойно усидеть на одном месте. И если представительницу водолейской расы попытаться присмирить в уголочке, она обязательно начнет выпаливать тирады без передышки и активно жестикулировать руками. Разве что по потолку не будет бегать этот Водолей! Но что уж тут поделаешь — так они устроены. Энергия и оптимизм бьют из их жизненного фонтана рекой.

И совсем как Ника, Водолеи побеждают. Всегда. Хотите победить в схватке с судьбой? Молитесь Нике! То есть, дружите с Водолеем. Обоим победы не жалко — будут и другие.

3. Рыбы — Афродита

Афродита, без сомнения, была рождена под знаком Рыб. Во-первых, она — богиня любви, во вторых, богиня красоты, ну, и в третьих, она понимает, что значит страдать. Афродита была влюблена в прекрасного Адониса, который погиб на охоте. Богиня не пережила горя и, разбежавшись, прыгнула со скалы в море. Богиням можно прыгать, они же бессмертны! И Рыбы бы прыгнули, если б могли. Но они и так умеют страдать столь сильно, что доводят окружающих до слез и инфарктов. Все думают: какие тонкие чувства, красивые страдания! Если вы устояли перед таинственностью и красотой Рыб, то быть вам в этой группе сострадающих. Одним словом, так или иначе, но на удочку Рыб попадаются все. Благо, Афродита из добрых богинь!

4. Овен — Афина

Афину греки почитали как одну из самых сильных богинь. Она — выражение мудрости, покровительница науки и ремесел, искусств, знаний и изобретательности. Однако главная ее сфера — война. Афина — единственная богиня, которая использует мужские атрибуты: доспехи, шлем, копье. У греков уже был бог войны — Арес, но тот вероломен и хотел войны ради войны. Афина благоволила лишь тем войнам, что были вынужденными. И здесь она — олицетворение Овна. Девушка-Овен с удовольствием насадит виновных и несправедливых на копье. Только виновных и только за дело. А не потому, что встала не с той ноги.

5. Телец — Деметра

Деметра — богиня плодородия и покровительница земледелия. Земледелие — кропотливый труд, поэтому культ Деметры можно выразить так: сейчас все дружно и хорошо поработаем, а после отдохнем и отведаем вкусностей, да не только хлеба насущного, но и вина! И чем больше, тем лучше. И в этом Деметра напоминает Тельца. Именно Телец способен оценить простые радости жизни — вкусную еду, хорошее вино и добросовестную работу.

Если вы решили, что Деметра — спокойная, как удав, покровительница трудящихся и вкусностей, то жутко ошиблись. Как-то раз Аид похитил дочку Деметры — Персефону. За что Деметра не побоялась достать нечестивца из преисподней и надавать ему по заслугам. Было решено, что дочь будет каждый год прибывать к маме в гости, а Аид Деметре не покажется больше на глаза. Знай наших! И так с каждым Тельцом — не стоит посягать на тех, кого они любят. Это касается всех без исключения!

6. Близнецы — Ирида

Ирида — прислужница Зевса и Геры, богиня радуги. Ее задача — разносить поручения по всему свету: на землю, в морские глубины и даже в царство мертвых. Однажды Зевс отправил Ириду в Аид с кубком, чтобы она набрала воды из реки Стикс. Ирида добыла жидкость без проблем и доставила на Олимп. Кто бы рискнул опускать руки в Стикс? А вот Ирида сделала все без проблем. И в этом ей сродни Близнецы. Они способны на самые немыслимые поступки, лишь бы приключения сулили недетский интерес.

Близняшки — заядлые путешественницы, тусовщицы и всеобщие приятельницы. Они не признают надуманных границ. Ирида запросто влетала в покои Зевса, а красавица-Близнец без проблем сможет познакомиться хоть с самим президентом, если нападет на нее такая охота. Легкость и обаяние — ключи от всех дверей. И ключи эти у Близнецов в декольте!

7. Рак — Гея

Гея — богиня земли, мать всего, что живет и растет на ней, а также мать неба, моря, титанов и гигантов. Одним словом — всеобщая мать. И это — вылитый Рак. Рака хлебом не корми, дай кого-нибудь родить и воспитать, ибо нет для Рака более серьезного занятия на земле! Остальное — суета и глупости.

Иногда Гею называли Хтонией. Прилагательное “хтонический” символизировало природную мощь земли и подземное царство. Все это без колебаний можно отнести к Ракам. Эти женщины — эталонные матери, которые готовы закопать обидчиков тех, кого опекают, в самое глубокое подземелье. И опекать они могут не только малышей. Кого Рак любит, того и опекает. Это их натура.

8. Лев — Гера

Все знают, что Гера — жена самого Зевса Громовержца, первая леди Олимпа. Однако мало кто помнит, что она — еще и покровительница брака, охраняющая мать во время родов. Гера вообще-то — третья жена Зевса, однако никто не помнит, что есть еще две. Имя богини переводится как “госпожа”. Гера не терпела никаких соперниц. Аки Львица. Она на Олимпе — королева, единственная и неповторимая. Нет? Тогда Гера поищет себе другой Олимп. Но не стоит волноваться, уважаемые Львицы. Такого не было и не будет — кто в здравом уме станет соперничать с той, у кого грива? Кто-то пробовал, но дело закончилось для них очень печально.

9. Дева — Фемида

А вот и одна из жен Зевса, о которых никто не помнит. Фемида. Никто не помнит, что она замужем и за кем, однако все прекрасно помнят, что Фемида — богиня правосудия. Она — символ непредвзятости и справедливости. И она — глас божий. Фемида озвучивала волю Зевса, дабы другие не глохли от громового голоса верховного бога. Вы уже догадываетесь, к чему это все ведет? Если Дева что-то говорит, то ее устами глаголет истина. И если эта истина вам не по нутру, все равно придется слушать, потому что Дева не ошибается: ей ваша личность неинтересна, она основывается лишь на фактах.

10. Весы — Персефона

Самые завидные женихи Олимпа, Арес и Аполлон, сватались к Персефоне. Но очаровательная дочь Деметры не оказалась в состоянии выбрать ни одного из них, так как, видимо, родилась под знаком Весов. Вот незадача! Довыбиралась она до того, что ее украл бог преисподней Аид. Так ее личная жизнь и устроилась — стали они жить долго и счастливо. Правда, вмешалась мать Деметра, и появился уговор: две трети года доча живет на Олимпе, и только треть — с муженьком под землей.

И в этом все Весы — пусть кто-нибудь возьмет инициативу в свои руки и решит все за них. А то они свои чашки будут туда-сюда мотать. А два правильных варианта — так это вообще рай для Весов. И одной чашке хорошо, и другой. И выбирать не надо!

11. Скорпион — Геката

Геката наделяет мудростью в народных собраниях, дарует счастье на войне и хорошую добычу на охоте. Но это ее хобби, ибо основная работа Гекаты — пост богини Преисподней. Геката обучает смертных колдовству, властвует над ведьмами и ядовитыми растениями и водит дела с мертвыми душами на перекрестках. Одним словом, Гекату боятся даже те, кто не боится Аида.

И в этом Гекату напоминает Скорпион. Точнее, Скорпионша. В эту красотку влюбляются с первого взгляда. Влюбляются и держатся особняком. Какое-то шестое чувство подсказывает, что в этой бочке меда есть деготь, и не одна ложка. Но Скорпионша не беспокоится по этому поводу, ведь никуда поклонник не денется — будет поклоняться в любом случае.

Любопытный факт: по одной из версий, Статуя Свободы — это Геката. И факел ей нужен для того, чтобы освещать путь во тьме, где она королева.

12. Стрелец — Артемида

Артемида — богиня охоты и покровительница всего живого. А еще она — страж женского целомудрия и помощница рожениц. Да, сферы ее интересов, скажем прямо, не стыкуются. И здесь мы получаем Стрельца. Эти знаки — цельные натуры, которые способны понять и принять любую идею, верование и точку зрения. Нет, Стрельчиха не готова и сама во все это уверовать, просто она понимает. Она считает, что надо не пропустить заварушку, ведь разобраться можно и по ходу дела. И она разбирается. Вот в чем фишка! А самое интересное и смешное — обе стороны конфликта считают, что Стрелец на их стороне. В том и находят противоборствующие примирение. А Стрелец отправляется примирять другие противостоящие противоположности.

Источник — esotericblog.ru