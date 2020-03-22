Биологическая война началась? Коронавирус COVID-19 начался в США еще в 2015 году

Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института и один из приближённых к президенту людей, стал первым из статусных фигур в России, кто прозрачно намекнул на рукотворность коронавируса в качестве биологического оружия. Сделал он это в своей программе на телеканале «Культура» в разговоре с главой Роспотребнадзора, в аккуратных формулировках, но предельно понятно.

Так, Ковальчук провёл параллель с испытанием ядерного оружие армией США во время атаки на Хиросиму и Нагасаки:

«сегодня биологическая опасность становится сильной, вы можете сконструировать вирус, сделать его патогенным, может, даже узконаправленным… и это может быть оружием массового поражения…

Те, кто умеют конструировать эти вирусы, должны понимать, что не только они это имеют, и паритет может быть соблюдён и существует.

Второе — надо менять принципиально условия контроля. Если в ядерном деле контроль за распространением ядерных материалов (количеством), то сегодня мы должны перейти на контроль за технологиями, а это принципиально новые изменения мирового пейзажа».

На видео заметно, как Михаил Валентинович старается подобрать слова, чтобы высказать суть происходящего, но без конкретных утверждений — и ему удалось это сделать.

Сравнение с ядерным преступлением США против Японии — это фактически указание на то, что Штаты нанесли биологический удар по Китаю в расчёте, что тот ответить тем же не способен. Если это на самом деле так (а высказано это не анонимный конспирологом, но человеком с именем и доступом к сведениям), то можно вспомнить, что, как теперь известно, первый заражённый в Китае зафиксирован 17 ноября, а 22 декабря Трамп заявил о готовности Пекина подписать первый этап торговой сделки.

Также обращает внимание, что следующей после Китая страной, особенно пострадавшей от коронавируса, стал Иран — там сотни погибших только официально, при чём под ударом оказались высокопоставленные чиновники.

Из-за глобализированности экономики этот сконструированный вирус быстро разошёлся по остальному миру и задел в т. ч. сами Штаты, но главной его жертвой пока являются страны Европы, Евросоюз как таковой, с которым Вашингтон собирался вести торгово-экономическую войну сразу после сделки с Китаем. И судя по новостям последних дней, следующей жертвой должна стать Россия — несмотря на усиленные меры, в т. ч. военных вирусологов, пандемия надвигается на нас стремительно.

Надо заметить, что Ковальчук при этом не паникует и не нагнетает страху, но, наоборот, намекает на то, что у России существуют такие же разработки и такой же паритет, как и в ЯО. Глава Роспотребнадзора в свою очередь с удовлетворением отметила, что нам после развала в 90-х удалось воссоздать систему биологической защиты, в т. ч. региональные лаборатории по диагностике.

В отличие от стран СНГ, где советскую медицину разрушили, а своё не создали, и зависят от закупок из-за рубежа. Да и в самой Европе, где от самоуспокоенности после побед медицины над вирусами забыли об элементарных мерах безопасности, оказались совершенно не готовы перед такой атакой — отсюда и вопиющая незащищённость той же Италии, где банально не хватает инфекционных палат.

Если коронавирус действительно является биологическим оружием, искусственно сконструированным США вирусом, призванным запугать Китай и всё человечество, то это объясняет беспрецедентные меры безопасности без многотысячных жертв, а также участие военных вирусологов в эвакуации и лечении. Становится понятной и логичной дозированная информация о заразившихся, распространении вируса и степени его опасности, а также полное отсутствие данных том, как умирают погибшие, какой они национальности и какие последствия у выздоровевших.

Впрочем, при такой версии остаётся и много вопросов, главный из них — как Штаты могли пойти на подобную атаку, понимая, что вирус наверняка прилетит бумерангом и к ним? или расчёт на то, что у них уже существует вакцина и вирус купируют на своей территории? Или всё же это был аварийный выброс оружия массового поражения при неосторожном обращении? Так или иначе, но если Ковальчук прав, перед нами общечеловеческая биологическая угроза — и в этом свете всё остальное выглядит совсем иначе.

Коронавирус COVID-19 начался в США еще в 2015 году. Хронология одной пандемии

2015 год

Статья в журнале Nature, где указывается, что в США проводились практические исследования по искусственной модификации коронавируса китайской летучей мыши, благодаря которой коронавирус сможет передаваться человеку без необходимости инкубации в промежуточном животном. В статье указываются опасения о том, что такие эксперименты могут быть слишком опасны.

5 августа 2019

Статья в NY Times о закрытии военной биологической лаборатории в США из-за «угрозы безопасности»

31 августа 2019

Статья в NY Times о развитии странной эпидемии неизвестной болезни легких в США (на момент выхода статьи – 215 зараженных).

11 Сентября 2019 (символичная дата)

«Неизвестное заболевание легких» насчитывает уже 500 случаев в более чем 30 штатах в США. Сообщается о смертельных исходах от заболевания в пяти штатах, возраст умерших – от 30 лет и старше. Дональд Трамп, с подачи CDC (Centers for Disease Control and Prevention) созывает совещание на тему ограничения продажи вейпов. Некоторые штаты вводят или рассматривают возможность введения запрета на продажу электронных сигарет – других причин «неизвестного заболевания» не называется, хотя NY Times отмечает, что болели даже те, кто вообще ничего не курил.

Октябрь 2019

В ставшем впоследствии знаменитым г. Ухань в Китае проходят World Military Games (18-27 октября, 2019). В составе американской делегации – 200 участников.

17 ноября 2019

Китай, г. Ухань – первый официально зарегистрированный случай заражения вирусом, впоследствии названного Covid-19. Датировка по данным South China Morning Post.

С ноября 2019 – по февраль 2020

(вирус распространяется по планете)

Март 2020 г.

ВОЗ называет происходящее пандемией. Количество заболевших перевалило за 100 тыс человек.

Закрываются границы, чемпионаты мира, НБА, НХЛ, отменяется Формула-1.

11 марта 2020 г.

На слушаниях в Конгрессе США директор CDC, д-р Рэдфилд, признает наличие смертельных случаев от Covid-19 в США, которые ранее были некорректно (из-за слабой диагностической базы) определены как смерть от гриппа.

12 марта 2020 г.

Официальный представитель МИД Китая (как у нас – М.Захарова) через Твиттер начинает задаваться вопросами в адрес США («так может это вы к нам этот вирус и завезли?»)

Цитата: «CDC был пойман на месте. Когда нулевой пациент появился в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы? Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Информация должна быть обнародована! США должны объясниться!»

Телеграмм ВРУБ

Все больше и больше фактов в пользу того, что вспышка короновируса началась в США – и потом умышленно или неумышленно (военнослужащими США на Всемирных военных играх в октябре 2019 в Ухани) завезена в Китай:

Только в США есть все пять известных штаммов вируса. — В то время как в Ухане и на большей части Китая имеется только один — так же, как в Тайване, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Англии, Бельгии и Германии. Таким образом, тезис состоит в том, что гаплотипы в других странах могли произойти только из США.

Корея и Тайвань имеют гаплотип вируса, отличный от того, что в Китае, возможно, более заразный, но гораздо менее смертельный, что привело бы к смертности всего в 1/3 от уровня смертности в Китае.

Ни Иран, ни Италия не были включены в вышеупомянутые тесты, но обе страны в настоящее время расшифровали местно распространенный геном и объявили, что они отличаются от разновидностей в Китае.

Подозрительные факты по короновирусу: гаплотип в Иране, по-видимому, является самым смертоносным с уровнем смертности от 10% до 25%.

Совпадение с недавним обострением до уровня военных действий между США и Ираном?

Телеграмм ВРУБ

Мы помним, как в 1990-х Россия завозила еду «с колес» — достаточно было на пару дней остановить поставки, и в регионах начался бы голод. И «ножки Буша-старшего» из США спасли многих детей от белкового голодания при отсутствии других доступных мясных продуктов.

Благодаря анти-санкциям Путина 2014 года, Россия практически соскочила с продовольственной иглы – стала сама производить достаточный объем продуктов (особенно молочных и мяса), пускай и не деликатесных.

А теперь опыт «американской помощи» продовольствием Китаю:

15 февраля 2018 г.: птичий грипп H7N4. Заразил по меньшей мере 1600 человек в Китае и убил более 600. Уничтожили множество кур. Китай вынужден закупать продукцию птицеводства в США.



Июнь 2018 года: птичий грипп H7N9. Уничтожили множество кур. Китай вынужден закупать продукцию птицеводства в США.



Август 2018 года: вспышка африканского свиного гриппа. Та же разновидность, что и в России — из Грузии. Уничтожили миллионы свиней. Китай вынужден закупать свинину в США.



24 мая 2019 года: 14 провинциальных районов Китая массово заражены червями, которые уничтожают большинство продовольственных культур. Заражение в Китае быстро распространилось на более чем 8500 гектаров, где производятся зерновые. Там же производят огромное количество яиц. Китай вынужден закупать в США сельскохозяйственную продукцию — кукурузу и сою.



Декабрь 2019 года. Появление коронавируса приостановило экономику Китая.



Январь 2020 года: Китай поражен «высокопатогенным» штаммом птичьего гриппа в провинции Хунань. Множество кур уничтожено, множество других погибло. Китай вынужден закупать продукцию птицеводства в США»…

Источник: https://x-files.site/