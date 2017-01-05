Беспрерывные катастрофы на Земле – вестники неминуемого Армагеддона

Каждый год на нашей планете с погодой творятся странные вещи: она становится совершенно неуправляемой и жестокой по отношению к людям. Экстремальные погодные условия, вызванные изменением климатических условий по вине человека, во всю мощь бьют по земным обитателям, независимо от благосостояния государства. Бурные паводки и сильные наводнения, таяние полярных айсбергов и подъём уровня Мирового океана, сильнейшие засухи и пожары – это всё говорит об изменении климата, которое может привести к Армагеддону.

Учёные отмечают, что погодные явления за последние 2 десятка лет вызвали около 90% всех катастроф на планете. Многие уверены: такими способами Земля борется с неблагоприятными обитателями на своей поверхности. За это время специалисты зафиксировали 6500 природных катаклизмов, убивших 610 тыс. человек и унесших здоровье 3,5 млрд. А ущерб от бедствий, составил около 2 трлн американских долларов. Специалисты из ООН подсчитали только катастрофы природного характера, включая геологические: извержения, цунами, землетрясения, эпидемии. Техногенные катастрофы — теракты и войны, в производимые расчёты не берутся.

Исследователями отмечается совершенно неожиданная разрушительная сила некоторых природных явлений, ставшая намного мощнее, если сравнить с прошлыми годами. Например, последнее время количество наводнений только увеличилось и составляет половину всех зарегистрированных катастроф. Тайфуны и ураганы убили 250 тыс. человек. Один только ураган, поразивший Мьянму в 2008, лишил жизни 138 тыс. Аномальная жара за это время погубила 150 тыс. человек из развитых стран, включая Европу.

Возможно, эти события — только начало Апокалипсиса? Учёные всего мира уже бьют тревогу и говорят, что климатические изменения увеличиваются, приводя к ещё более разрушительным погодным катаклизмам. Глобальное потепление существенно изменило климат на Земле: температура на планете повышается, поднимается и уровень Мирового океана. То, к чему это может привести в ближайшем будущем, знает каждый из нас. Однако мы не до конца понимаем это, занимаясь повседневными делами и заботами: пьём, едим, спим, работаем, отдыхаем – всё размеренно и привычно. Но разве так будет всегда?

Уже несколько лет учёные говорят о катастрофе, надвигающейся на нашу планету в связи с ухудшением экологии. Может, конец нашей цивилизации, о которой все так говорят, намного ближе, чем мы могли бы представить?

Действительность, которая пугает

Глобальное потепление не может оставить равнодушным никого, ведь оно затрагивает каждого человека. Температура повышается каждый год, что влияет на человечество, его окружение, и это не проходит без следа. Значит, придётся за всё заплатить. Это такой счёт, выставленный природой всему человечеству за её загрязнение. Ведь все прекрасно знают, что потепление на планете – следы человека и его деятельности.

Последние годы учёные фиксируют стремительные темпы таяния арктических льдов, что приводит к повышению уровня воды. Уже в ближайшие годы он может подняться на 4 метра. Население планеты к 2030 году сократится на 100 млн человек. А если темпы таяния льда увеличатся, количество жертв возрастёт.

Это приведёт к затоплению больших территорий, включая целые страны. Изменится режим выпадения осадков, что приведёт к наступлению пустынь на плодородные земли. Отступят ледники, вымрет флора и фауна на некоторых территориях. Окислится океан, начнутся войны за пресную воду. Для нашей цивилизации – прогнозы неутешительные. В погоне за материальными ресурсами люди потеряли свою человечность. Выражение: «после нас хоть потоп» — приобрело ужасающие масштабы. Однако это путь в пустоту и гибель. Только совместными усилиями всех стран на Земле можно вернуть то, что мы уже потеряли и что потеряем в будущем, если не образумимся.

Учёные из США выяснили, что в ближайшее время вся береговая линия Соединённых Штатов уйдёт под воду. 30 млн граждан, живущих на побережье, останутся без жилья и уедут вглубь материка, спасаясь от катастрофы. Площадь Америки уменьшится в несколько раз. Будут осваиваться возвышенности, и дома придётся строить в горах, приспосабливаясь к географическим изменениям.

Откуда начнётся Апокалипсис?

По оценкам многих специалистов, увеличившиеся природные катаклизмы красноречиво говорят, что Земля стоит на пороге всемирной глобальной катастрофы. А пока, природное сумасшествие ещё впереди. Как утверждают климатологи, всё начнётся с Великобритании.

Этот регион не будет видеть тёплого мягкого лета, так как реактивные воздушные потоки Северного полушария будут проноситься над ним. В нормальном состоянии планеты эти воздушные массы не должны проходить через экватор, но на самом деле, такое уже происходит. Все известные климатологи мира забили тревогу, ведь это приведёт к огромному разрыву между зимними и летними месяцами. Полюса стали нагреваться, воздушные массы уходят из средних широт, что смешивает привычный график сезонов года.

По мнению некоторых специалистов, изменения в обратную сторону уже невозможны. Поэтому этот хаос начинает тянуть за собой природные катастрофы, а это приведёт к продовольственному кризису. Стоит сказать, что этот кризис охватит практически все страны уже к 2025 году.

Раскол Северной Америки

Уже сегодня на территории США в земле появилась трещина внушительных размеров. Некоторые американские специалисты уверены, что она является предвестником раскола Североамериканского материка. В фильмах-катастрофах масштабные катаклизмы происходят внезапно, приводя к массовой панике и гибели всего живого. В реальном мире, это происходит куда более незаметно и медленно.

Учёные, следившие за Йеллоустонским парком, где находится самый огромный в мире вулкан, отмечают, что трещина образовалась без какой-либо сейсмической активности. Однако этот разлом в биосферном заповеднике штата Вайоминг, грозит расколоть Северную Америку пополам. Уже на сегодняшний день длина трещины составляет около 700 м, ширина — 50. Разлом растёт с невероятной скоростью. К 2020 году длина трещины увеличится до двух километров. Выводы учёных неутешительны – материк будет разломан.

Специалисты, изучающие разлом, не могут определить, когда закончится движение тектонических плит и как эту опасность остановить. Пока они только дают рекомендации туристам, чтобы те не подходили близко к трещине.

Отколовшийся айсберг

Ещё одной опасностью изменения климата является огромный айсберг, отколовшийся от Антарктиды. Его размеры составляют 205 км2. Это площадь российского города Астрахань, и больше площади государства Лихтенштейн. Высокая температура начинает раскалывать глыбу пополам. Её толщина более 900 м.

Этот айсберг откололся зимой 2014 года после трещины в 30 км, которая и начала делить ледник Нансен. Корейские учёные успели поставить на айсберге навигатор, который помогает следить за этой льдиной через спутники.

После стремительного таяния айсберга тысячи тонн воды поднимут уровень Мирового океана. А если растает весь лёд Антарктиды? Специалисты подсчитали, что вода в океане повысится на 70 м и затопит огромную часть суши на планете.

Потепление принесёт большие разрушения на Земле, и уже поздно что-либо менять. Поэтому нашу планету ждёт Апокалипсис, и возможно, в самое ближайшее время.

Земля нас только терпит

Наши прародители считали Землю живым организмом, обожествляли её. Ещё со школы все знают, что наша планета может само-регулироваться. Однако этот процесс свойственен только живым организмам. А значит – Земля действительно живая, она знает о людях, живущих на ней и причиняющих ей боль. Может она нас только терпит?

Ведь мы же знаем о насекомых, животных и растениях, окружающих нас. Но когда они начинают нам вредить, мы объявляем им войну и уничтожаем. Уничтожение происходит только на определённых территориях: в квартирах, на огородах, в городах. Люди уничтожают сорняки, мышей, тараканов, которые слишком назойливы. Вот и для Земли человек стал источником беспокойства. Она начала включать свои защитные механизмы. Может это такая профилактическая дезинфекция с её стороны?

Человек считает себя царём природы, а ведь он только гость на Земле. Пока наша планета нас терпит – мы на ней живём. А если вдруг она решит, что мы представляем для неё опасность и стали паразитами?

По версии некоторых известных учёных, наша цивилизация на этой планете уже шестая. Возможно, Земля уже проводила «дезинфекцию» на своей поверхности. Поэтому, если посчитает нужным, то проведёт ещё раз.