Беспомощная Личность — наиболее часто встречающийся тип вампиризма

Наиболее часто встречающийся тип вампиризма — Беспомощная Личность ставит проблему, а доноры пытаются ее решить. Игра, которую ведет Беспомощная Личность, называется «Почему бы вам не?…» — «Да, но…». И как бы ни бились доноры, сколько бы их ни было, какие бы они ни были умные, проблему они не решат, и вампир победит их всех.

Хочу привести пример Э. Берна в приближенном к нашим условиям варианте.

К Беспомощной Личности, миловидной женщине лет 35 — 40, пришли подруги, с которыми она за чашечкой кофе мирно беседует.

Беспомощная Личность (печальным голосом): Посмотрите, в каком состоянии у меня квартира! Нужен срочный ремонт! Ума не приложу, что делать?

Донор А.: Почему бы вам не обратиться в ЖЭК?

Беспомощная Личность: Да, но там большие очереди, и работают там плохо!

Донор Б.: Почему бы вам не обратиться в кооператив?

Беспомощная Личность: Да, но там берут очень дорого и в последнее время халтурят!

Донор В.: Почему бы вам не заставить мужа сделать ремонт?

Беспомощная Личность: Да, но у него нет времени, и у нас нет инструментов!

Донор Г.: Почему бы вам не приобрести инструменты и все-таки не заставить мужа сделать ремонт?

Беспомощная Личность: Да, но если он сделает ремонт, у нас через две недели потолки обвалятся!

Игра окончена! Наступает неловкое молчание, и через некоторое время начинается развлечение «Разве это не ужасно?» в варианте «Эти негодные мужья». Беспомощная Личность получила массу «поглаживаний» и оставила своих советчиков в дураках.

Не приходилось ли вам, дорогой мой читатель, давать советы, и хорошие советы, которые напрочь отвергались, и в едва сдерживаемом бешенстве думать про себя: «Ну, с жиру бесится!»?

Хочу привести вам еще один пример, который нашел у Харриса в его книге «Ты о’кей и я о’кей».

Беседуют две подруги. Донор, благополучная женщина, приходит в гости к Беспомощной Личности, своей подруге, у которой не все складывается в личной жизни.

Беспомощная Личность: Неужели я такая страшная, что мне никто не назначает свиданий?

Донор: Почему бы тебе не пойти к парикмахеру?

Беспомощная Личность: Да, но там огромные очереди.

Донор: Почему бы тебе не сделать укладку самой?

Беспомощная Личность: Да, но тогда у меня волосы превратятся в паклю!

Донор: Почему бы тебе не нанести тени?

Беспомощная Личность: Да, но у меня аллергия!

Донор: Почему бы тебе не обратиться к дерматологу?

Беспомощная Личность: Да, но я и так знаю, что он скажет!

Донор: Почему бы тебе не пойти на курсы психологического тренинга? Там бывают подходящие парни.

Беспомощная Личность: Да, но я ужасно устаю!

Донор: Почему бы тебе не прекратить смотреть ночные передачи?

Беспомощная Личность: Да, но должна же я как-то развлекаться!

Донор (с раздражением): Ты сама не знаешь, что тебе нужно!

Донор уходит, а вампир, получив массу «поглаживаний», с печалью думает: «Мир устроен ужасно, ничего сделать нельзя. Вот и последняя подруга меня покинула» (развлечение «Разве это не ужасно?» в виде внутреннего монолога).

И ей не приходит в голову, что нужно ей измениться и не спрашивать советов, а самой принимать решения, взять ответственность за свою жизнь на себя. Как видите, победа вампира своеобразная.

И последний пример. Потом начнем вырабатывать правила защиты от данного вида вампиров.

Встречаются два студента — Беспомощная Личность и донор.

Беспомощная Личность: Ума не приложу, что мне делать. В понедельник сдавать контрольную работу, а у меня ничего не готово!

Донор: Почему бы тебе не посидеть ночку?

Беспомощная Личность: Да, но я и так уже одну ночь не спал!

Донор: Почему бы тебе не позаниматься в воскресенье?

Беспомощная Личность: Да, но на воскресенье у меня назначено свидание!

Донор: Почему бы тебе не попросить у преподавателя отсрочки?

Беспомощная Личность: Да, но он сказал, что никакой отсрочки быть не может.

И опять круг замкнулся. Идет переход к развлечению «Разве это не ужасно?…» в варианте «Эти негодные преподаватели».

На меня, когда я познакомился с этим видом вампиризма, игра «Почему бы вам не?…» — «Да, но…» произвела огромное впечатление. Вспомнился эпизод из собственной жизни. У нас подобралась неплохая компания коллег примерно одного возраста — 35 лет. Почти все мы были обременены семьями, у каждого росли дети. У меня — двое, одному было шесть лет, второму меньше года. Жена находилась в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. Работал я один. С трудом как-то сводили концы с концами.

В нашей компании была одна женщина, приятной внешности, но с неустроенной личной жизнью, которая занимала такую же должность, как и я. Она постоянно жаловалась. Мы, как могли, старались помочь ей всевозможными советами, которые она не воспринимала, вызывая у нас сильное раздражение. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что все, что она нам говорила, и все, что мы ей говорили, было описано давным-давно! А я-то думал, что это мои мысли! Оказывается, во мне сидела игра, которая сделала меня жертвой психологического вампиризма.

Я отметил, что люди охотно дают советы. Легче всего получить советы, как воспитывать детей, как лечить те или иные болезни, какую выбрать специальность, когда можно жениться или выходить замуж. А между прочим, на эти вопросы с большим трудом могут ответить даже профессионалы. Я вывел для себя формулу:«квалификация психотерапевта обратно пропорциональна количеству даваемых им советов». Поэтому в своей работе стараюсь обучить пациента самостоятельно принимать решения, особенно такие, которые могут повлиять на его дальнейшую судьбу.

Любители советоваться! Как вы думаете, чью проблему решает советчик: свою или вашу? Правильно! Свою! Он вам говорит, как бы он поступил в данной ситуации. Но вы не обладаете качествами советчика и так поступить не сможете. Однажды я был в конфликте с начальником. Правота моя не вызывала ни у кого сомнения, и один из моих приятелей посоветовал мне пожаловаться вышестоящему начальству. В подобных ситуациях он действительно так поступал и нередко после многих разбирательств добивался своего. Но мне его совет абсолютно не подходил: я просто не выдержал бы в силу своей натуры многочисленных хождений по инстанциям.

Нередко советчики рекомендуют совершить такой поступок, на который в свое время они не решились сами. Так, моя пациентка, одинокая женщина 37 лет, советовалась со мной, стоит ли ей завести ребенка вне брака. У нее было несколько подруг, незамужних женщин в возрасте за 50 лет, которые ей настоятельно советовали сделать это: «Мы были дурами, поэтому сейчас остались одинокими, не повтори нашей ошибки». Это уже вообще никуда не годится: советовать в том деле, в котором не имеешь своего опыта. Конечно, никакого совета в этом плане пациентке я не дал. В результате лечения она довольно удачно вышла замуж. Детьми они с мужем решили не обзаводиться.

А теперь несколько слов о советах психологического плана. Подумайте, что вы можете в результате этого приобрести. Предположим, приходит ко мне приятель и спрашивает, стоит ли ему жениться на М., так как знает, что я уже много лет с ней знаком. Когда я выскажу отрицательное мнение, то он, если на неосознаваемом уровне решил на ней жениться, пойдет советоваться к кому — нибудь другому. И так будет ходить до тех пор, пока не найдет такого человека, который посоветует ему жениться на М.

Чем это кончится для меня?

Вы знаете, что первый месяц медовый, и влюбленные снимают с себя не только обычную, но и психологическую одежду, т. е. стараются рассказать о себе как можно больше. И вот мой приятель в момент откровенности говорит М., теперь уже своей жене, примерно следующее: «Ты знаешь, любимая, до свадьбы я спрашивал совета у Л., стоит ли на тебе жениться, и он мне такое о тебе понарассказал! Хорошо, что я его не послушался!». И кого я приобретаю в лице М.? Врага! Вы можете возразить: «Неужели он такой дурак, что будет об этом рассказывать?». А я отвечу вам: «Конечно! Был бы умным, не советовался бы по этому вопросу!».

А теперь второй вариант. Я ему говорю: «Женись! М. — достойная женщина и может дать счастье мужчине!». Первый месяц, вы знаете, медовый, а второй — полынный. Наш герой узнает всю правду о своей супруге, и я опять приобретаю врага, но теперь в его лице. Надеюсь, я убедил вас в том, что тот, кто любит советоваться, просто хочет переложить ответственность за неудачное решение на другого, т. е. он и есть настоящий психологический вампир!

Как выявить и нейтрализовать Беспомощную Личность?

Вы уже поняли, дорогой мой читатель, что этот вампир все время требует советов, но не следует им. Их игра — «Почему бы вам не?…» — «Да, но…». Поэтому, чтобы нейтрализовать Беспомощную Личность, не давайте советов, не становитесь на позицию Родителя! Тогда беседы с ней будут протекать следующим образом:

Беспомощная Личность: Посмотрите, в каком состоянии у меня квартира! Нужен срочный ремонт! Ума не приложу, что делать?

Донор: Да, это проблема сложная. И что же вы собираетесь предпринять?

ИЛИ

Беспомощная Личность: Мой сын совсем не хочет читать.

Донор: Да, это очень плохо!

Беспомощная Личность: Что вы мне посоветуете?

Донор: Ума не приложу!

Следует отметить, что игроки довольно часто меняются местами. Этим тоже можно воспользоваться для защиты. Но тогда донор становится вампиром.

Вот пример (ответ — защитно-нападающий).

Беспомощная Личность: Мой сын совсем не хочет читать. Не знаю, что и делать!

Донор: Что за проблема! Вот мой сын ушел жить к тридцатилетней женщине, а ведь ему всего 16 лет!