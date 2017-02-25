Белые кролики, марсианские пейзажи Земли и наивные ухищрения НАСА

Тайваньский уфолог и онлайн-археолог Скотт Уоринг обнаружил на свежих фотоснимках, присланных с Марса (работа ровера Curiosity), белого зверка, очень похожего на кролика. Скотт так и назвал его – белый кролик (сообщает esoreiter.ru).

Заметим, что это уже не первый кролик, найденный на фотографиях, присланных на Землю данным американским марсоходом. Например, в 2004 году на панорамном фотоснимке плато Мередиан виртуальные археологи также заметили светлую структуру, очень похожую на кролика.

Дело даже не в том, пишет Скотт в комментарии к данной находке, что это за структура – кролик, какое либо иное животное или просто грибковый налет на камне? Удивляет другое: почему дорогостоящий марсоход не может в этом случае сделать снимок крупным планом? Хотя бы всего того, что можно обозначить определением – наиболее интересно для науки.

А если ровер может и делает такие снимки (крупным планом), то куда они деваются? В обще-то, понятно куда, если даже фото в таком безобразном качестве еще подвергается ретуши и отчего-то превращается в черно-белый снимок, словно мы живем в прошлом веке. Тайны марсианской миссии NASA, конечно, никого уже не удивляют, но отнюдь не делают чести американскому космическому агентству. Скорее наоборот – уфологи уже дано считают НАСА игрушкой в руках политиков и военных США, а потому любая миссия этого агентства рассматривается как фальсификация.

Кстати, замечает уфолог по этому поводу, на Земле немало ландшафтов, которые очень походят на марсианские. В этом плане достаточно познакомиться с творчеством Лауреата премии Sony World Photo Жюльена Мове, который недавно выставил в Лувре и лондонском Соммерсет-Хаусе свои уникальные фотоработы из серии «Приветы с Марса» (Greetings From Mars). Это отличная подборка фотоснимков (смотрите некоторые из них ниже), как будто выполненных на Красной планете, а не на Земле. Не случайно пользователи Сети не раз задаются вопросом – а не пользуются ли подобными земными «марсианскими пейзажами» и работники NASA? В этом случае понятны и объяснимы все их ухищрения, в том числе ретушевка и низкое качество фото: чтобы было больше вопросов и меньше ответов на них…