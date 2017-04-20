Беды и несчастья до седьмого колена. Существуют ли родовые проклятья?

Лев Толстой однажды очень верно подметил, что «все счастливые семьи похожи друг на друга», но «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Наверное, каждому человеку хотя бы раз в жизни доводилось увидеть семью, где давно поселились страх и отчаянье: люди всеми силами стараются выбраться из череды проблем и несчастий, но вновь и вновь они оказываются втянуты в пучину бед и невзгод. В одних семьях не рождаются дети, в других – умирают красивые и молодые парни, в-третьих – девушки, повторяя судьбу своих матерей и бабушек, не зная радости замужества.

В народе принято считать, что повторение одних и тех же проблем, и несчастий в каждом поколении внутри одной семьи вызвано родовым проклятьем.

Как действует родовое проклятье?

Согласно многим эзотерическим учениям, в человеке находятся шесть энергетических оболочек, одна из них называется казуальной (или причинной). Как утверждают мистики, это энергетическое тело несет в себе печать всех ошибок, грехов, а также добрых поступков, которые совершались душой в прошлой и настоящей жизни. Полученный в предыдущих воплощениях опыт, сосредоточенный в казуальном теле человека, способен оказывать огромное влияние на ход событий, происходящих с ним на жизненном пути. Кроме того, это энергетическое тело тесно связано с казуальными оболочками других людей, находящихся в родстве и близких отношениях с человеком.

Когда один человек проклинает другого, его негативные эмоции и чувства настолько сильны, что способны изменить информационное поле казуальной оболочки противника. Энергия и ее заряд меняются, формируя при этом негативные события, происходящие в материальном мире. Проклятье влияет не только на саму жертву, но и на всех людей, находящихся с ней в родстве. Поэтому даже ни в чем не повинный ребенок, родившийся на свет, уже имеет негативную программу в своей казуальной оболочке, и вынужден будет повторить несчастливый и тяжелый путь своего предка. Считается, что проклятье влияет на род на протяжении семи поколений, после чего оно теряет свою силу, и все последующие члены семейства не испытывают негативных последствий.

В чем проявляется родовое проклятье.

В каждом отдельном случае родовое проклятие проявляет себя по-разному. Например, существуют проклятия, направленные на истребление мужской линии рода. В этом случае в семье могут умирать мальчики и мужчины. Такой вид проклятия обнаруживает себя не сразу, ведь между смертями могут проходить десятилетия, однако по истечению определенного времени, картина начинает складываться, и люди начинают понимать, что смерти, происходящие в семье, совсем не случайны.

Так, например, известна история французского короля Филиппа Красивого. Этот правитель запомнился в истории тем, что в 1307 году уничтожил орден тамплиеров и потом лично присутствовал на казни Великого Магистра ордена Жака де Моле. Очевидцы казни утверждали, что слышали, как старик, корчась от языков пламени, охвативших его тело, проклял короля и весь его род, упомянув, что не пройдет и семи лет, как все виновные в его смерти предстанут пред Судом Божьим. Тогда в злые пророчества старого Магистра мало кто поверил, однако в скором времени Филипп Красивый получил инсульт и спустя полгода скончался в муках. У короля осталось три сына, каждый из которых, пребывая на троне в течение нескольких лет, умирал мучительной и нелепой смертью. Ни один из сыновей Филиппа Красивого не оставил наследника мужского пола, так как все мальчики умирали в младенчестве, таким образом оборвался род старинной династии Капетингов, а сама Франция, оставшись без явного преемника власти, погрузилась в ужас столетней войны с Англией, претендовавшей на французский трон.

Бывают и другие виды проклятий, например, так называемый «венец безбрачия», когда молодая и красивая женщина либо не может найти возлюбленного и выйти замуж, либо остается брошенной любимым спустя несколько месяцев после замужества. Даже если у этой женщины рождается ребенок, то он повторяет несчастливую судьбу матери.

Родовые проклятья – это очень серьезные энергетические изменения внутри рода, их невозможно снять самостоятельно. По утверждению практикующих экстрасенсов, выйти из порочного круга проклятья можно лишь в том случае, если тот человек, который проклял, простит и возьмет свои слова обратно. Существует, также, возможность естественного прекращения действия проклятья после смены семи поколений в семье.

Научный взгляд на проблему родового проклятья.

Современные врачи и психологи скептически относятся к эзотерическим учениям и не спешат верить в силу родового проклятья, и действительно, многие странные и на первый взгляд мистические явления, происходящие в проклятых семьях, можно объяснить с медицинской точки зрения.

Так, явление, когда из раза в раз в семье появляются больные мальчики, умирающие еще в младенчестве, можно объяснить тяжелыми генетическими заболеваниями, сцепленными с мужскими хромосомами. Например, существует болезнь лейкодистрофия, дегенеративное заболевание, при котором в мозге ребенка, из-за отсутствия специальных ферментов постепенно разрушаются нейронные связи, что ведет к быстрой потере навыков, ухудшению самочувствия и в конечном итоге к летальному исходу. Без современной диагностики выявить такую болезнь просто невозможно и со стороны, это выглядит так, что здоровый розовощекий ребенок с каждым месяцем становится слабее и слабее, и в конечном итоге умирает без видимых причин.

Известно, что многие психические заболевания (например, шизофрения) также передаются по наследству, поэтому в каждом поколении может рождаться человек с душевными расстройствами. Людьми, далекими от медицины, это несчастье тоже может быть воспринято как родовое проклятье.

Современная психология, также, способна объяснить явления, происходящие в проклятых семьях. Так, например, «венец безбрачия» имеет под собой вполне рациональные причины: девочки, растущие в неполных семьях, часто берут модель семейных отношений из своего детства, поэтому не умеют выстраивать прочные союзы с противоположным полом. Видя перед собой только одного родителя (мать), они подсознательно воспринимают такую модель семьи как норму, поэтому, даже искренне мечтая о браке и полноценной семье, все-таки часто остаются одни.

Верить в семейные проклятья или нет – это решать самому человеку. Однако, при возникновении сложно протекающих заболеваний у членов семьи или резком ухудшении отношений между родственниками, лучше в первую очередь обратиться к врачу и психологу, ведь истина чаще всего лежит на поверхности.

Источник: http://tainy.net/