Бахаи — плоды одного дерева

22 мая 1844 года в персидском городе Ширазе (ныне территория Ирана) молодой человек Сейид Али Мухаммад Ширази объявил о своей пророческой миссии и присвоил себе титул Баб (Врата). Баб пророчествовал о предстоящем появлении нового духовного лица, а себя провозгласил его предтечей. 1844-й стал годом рождения новой религии — бахаи.

Появление Бахауллы

Мусульманское духовенство не без помощи властей преследовало Баба за его пророческую деятельность. В конце концов он оказался в темнице и был приговорен к смертной казни, которая состоялась в Тебризе 9 июля 1850 года. Существует легенда о том, как расстреливали Баба. На центральной площади города собралось много народа посмотреть казнь, пришли даже дипломаты других государств. Приговоренного привязали веревками к столбу. Раздалась команда: «Пли!» Когда пороховой дым рассеялся, зрители увидели висящие на столбе веревки, а трупа не было. Нашли Баба… в кабинете, где он давал последние указания секретарю. Удивленные исполнители приговора услышали следующее:

— Я вам говорил, что вы возьмете надо мной власть только тогда, когда я соизволю. Теперь, когда я закончил дела, можете и вы свое дело делать.

На этот раз расстрел состоялся.

Пророчество Баба сбылось. Миру явился Хусейн-Али-и-Нури, которого последователи Баба (бабиты) назвали Бахауллой («слава Божия»). Он признан основателем самой молодой в мире религии — бахаи.

Будущий мессия был родом из знатной семьи. В детстве его окружала роскошь. Но сам мальчик любил природу и не проводил много времени в дворцовых стенах. Он обладал огромными

знаниями, но отказался от придворных постов. Его ученость поражала современников. Как и другие пророки, основатель религии не посещал светских учебных заведений: «В ваши школы не ступала нога моя». Видимо, пророкам знания даются свыше.

Став Бахауллой, следуя учению Баба, мессия все свое состояние тратил на помощь бедным, голодным, на утешение несчастных.

Суть религии

И богословами, и мирянами уже признано, что за века существования «религии со стажем» подверглись искажениям. Человек, преследуя собственные цели, исказил первоначальный Божий замысел. Религия бахаи стремится вернуть все на круги своя. В «Православной энциклопедии», которая вышла в 2002 году под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, сформулирована основная идея бахаи: «Все человечество, независимо от цвета кожи, составляет единый организм, который находится в процессе эволюции, результатом ее должна стать единая планетарная цивилизация. Последователи религии бахаи полагают, что в нынешнюю эпоху человечество уже способно признать единственность Бога, общность религий и единство человеческой семьи. Они верят в то, что религиозные откровения будут появляться и в будущем, чтобы обеспечить Божественное руководство для «вечно развивающейся цивилизации»».

А вот что писал сам Бахаулла: «Мы плоды одного дерева и листья одной ветки. Относитесь же друг к другу с высочайшей любовью, дружелюбием и товариществом. Свет единства столь могущественен, что может осиять всю Землю».

Обращение к Создателю

Богослужения у бахай происходят в храме, который представляет собой круглое здание с куполом, девятью дверями по окружности и большим количеством окон, поэтому в храме в дневное время много света. Внутри — ни икон, ни свечей, ни алтаря. На стенах выдержки из священных писаний различных религий — своеобразный призыв к единению. Однако преимущество все же отдается откровениям основателя религии — Бахауллы. Кроме того, стены исписаны орнаментом, выполненным с помощью умиротворяющего сочетания красок.

Во время службы звучат песнопения, как и в православной церкви, а капелла, то есть без инструментального сопровождения. Молятся непосредственно Создателю. Подобно всем верующим просят у Всевышнего защиты, помощи, наставить на путь истинный. В завершение службы — прославление Творца.

Ритуалы упрощены до предела. Крещение принимают в 15 лет. Для этого достаточно знать и принимать учение, а также участвовать в религиозной деятельности бахаи. Для совершения бракосочетания молодожены подают специальную петицию в местный административный орган. Затем в храме в присутствии других верующих говорят одну-единственную фразу: «Мы поистине будем следовать воле Божией». Вот и все венчание. Умершего хоронят только в землю, кремация запрещена. На палец усопшего надевают кольцо с гравировкой: «От Бога мы пришли — к нему мы возвращаемся».

Монашество строго запрещено. Учение гласит: будьте монахами в миру, свою чистую жизнь воплощайте в мирских условиях. Семья почитаема бахаи. В религии существуют запреты на злословие, употребление опьяняющих напитков, наркотиков. Бахаи должны подчиняться законам той страны, в которой проживают.

Самые первые

В августе 1852 года двое бабитов совершили неудачное покушение на шаха Насера ад-Дина. Сотни бахаи оказались в тюрьмах, большую часть из них казнили. Также в заключении оказался основатель религии Бахаулла. По указанию императора Николая I российские дипломаты ходатайствовали об освобождении Бахауллы. Россияне были единственными, предпринявшими данный шаг. В результате за отсутствием преступления тюремное заключение Бахаулле заменили высылкой из страны.

Первая община бахаи за пределами Персии появилась в начале 80-х годов XIX века на территории Российской империи в Ашхабаде. Община была многочисленной. Бахаи бежали из Персии от гонений под защиту русского императора. Однако и здесь им досталось. Однажды агрессивно настроенные мусульмане устроили резню. Убили лидера общины бахаи. На суде члены общины просили смягчить (!) виновным приговор. Их просьбу учли. Убийц не предали казни. Они «отделались» тюремным заключением. Одна из заповедей религии бахаи гласит: «Никого не считай своим врагом».

Первый бахаистский храм открылся также в Ашхабаде в 1918 году. Советская власть в течение длительного времени терпимо относилась к деятельности религиозных общин бахаи, которые находились в 14 городах Советского Союза. В 1938 году лояльному отношению пришел конец. Например, религию обвинили в том, что она маскируется под социализм. А социализм строят только коммунисты, и никаких религий! Начались массовые репрессии сторонников бахай. Практически все они отказались признать себя виновными, за что их приговорили к длительным срокам заключения в лагерях, многих расстреляли.

Храм в Ашхабаде постепенно разрушался. В 1963 году бахай обратились с просьбой к советскому правительству разрешить им на свои средства восстановить ашхабадский храм. На следующее утро на том месте, где находились развалины церкви, бахаи не обнаружили даже кирпичика от прежнего строения. За ночь все вывезли.

Общины бахаи возродились на территории России в 1990 году. Сейчас они расположены на всем постсоветском пространстве. Всего в мире насчитывается около шести миллионов верующих в религию бахаи. Крупнейшие общины находятся в Индии — свыше миллиона человек и Иране — свыше 300 тысяч. Последний из построенных храмов бахаи находится в Индии. Он представляет собой каменный лотос. Сюда приезжают и верующие, и туристы. Россияне, оказавшиеся в Индии, непременно стараются побывать в этом культурном и духовном центре, чтобы познакомиться с самой молодой мировой религией.