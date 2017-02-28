Авиалайнер в сопровождении истребителей и НЛО

Согласно официальным сведениям, индийский авиалайнер Боинг 777 компании Jet Airways 16 февраля сего года следовал обычным рейсом Мумбая – Лондон. Как вдруг связь с самолетом в районе Кельна (Германия) прервалась (источник esoreiter.ru).

Два немецких истребителя Typhoon тут же были подняты в воздух. Перехватчики довольно быстро обнаружили пропавший с радаров Боинг, после чего связь с ним фантастическим образом восстановилась. Тем не менее, истребители сопровождали самолет до самого аэропорта назначения – Хитроу, поскольку опасались, что без них с Боингом может произойти еще какой-нибудь подобный инцидент.

Один из пилотов истребителей-перехватчиков снял на видео момент, когда второй Typhoon подходит на довольно близкое расстояние к Боингу. Ничего необычного в этот момент вроде не происходит, однако когда эта видеозапись по какой-то непонятной (с первого взгляда) причине попала во Всемирную паутину, пользователи тут же заметили на ней некую аномалию.

В облаках левее истребителя обнаружено явно неестественное движение. При увеличении изображения можно увидеть темный НЛО, который прикрываясь облаками, перемещается в сторону военных истребителей.

Аппарат инопланетян, комментирует видео известный уфолог Скотт Уоринг, явно маскируется, создавая вокруг себя полупрозрачный «плащ», поэтому он и не виден для радаров, и только видеокамера сумела засечь это движение.

Поскольку такое маскировочное излучение может распространяться на сотни-тысячи метров, продолжает пояснять Скотт, то, вполне возможно, что в какой-то момент индийский авиалайнер Боинг попал в его зону и потому пропал с радаров.

Кстати, если прислушаться к разговору пилотов, уточняет тайваньский исследователь, знающий многие языки, в том числе и немецкий, то они тоже видят НЛО, что подтверждает и данную находку со стороны уфологов, как, впрочем, и причину того, почему видео попало в Интернет. В противном случае в данном видеоролике нет ничего такого, что могло бы заинтересовать пользователей Сети.