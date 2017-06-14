Атлантида существовала: свидетельство ещё одной рукописи

Мыслитель древности Платон, упоминая в своих сочинениях фантастическую историю об Атлантиде, основывался на рассказах из третьих уст, хотя первоисточником оказалось лицо весьма уважаемое. Им был некто Солон – влиятельный политик и поэт тех времён, а про затонувший континент он услышал от жрецов во время странствий по Египту. Возможно, потомки предали бы большего значения откровениям знаменитого философа, если бы не скептический настрой его ученика Аристотеля, обладавшего большим влиянием и авторитетом в кругах культурных людей того далёкого времени. И хотя современная астрономия, философия, география и физика неопровержимо доказали, что не слишком почтительный ученик больше говорил, но не знал об истине, ошибаясь достаточно часто, рассказ об Атлантиде до сих пор большинством наших современников считается просто красивой легендой.

Но, к счастью, так думали далеко не все, ведь вот уже почти два тысячелетия споры о загадочном затонувшем материке не затихают, и находится всё больше сторонников его реального существования. Координаты, указанные Платоном: «за Геркулесовыми столпами», не отличались большой точностью. Поэтому следы таинственного богатого края, скрытого под пучиной вод, искали не только в Атлантическом океане (что логичней всего), но и в Средиземном и Северном морях, пытались найти информацию о легендарной стране в Малой Азии, Южной Америке и в Африке.

Около трёх тысячелетий тому назад на Крите и близ лежащих островах существовала Минойская цивилизация, которая согласно сведениям историков, по тем временам могла считаться весьма высокоразвитой. По одной из версий искателей Атлантиды, основанной на старинных рукописях, а также археологических находках, жители островов, если не были самими атлантами, то позаимствовали многое из культуры и знаний этого погибшего народа. В подтверждение тому приводятся также события, описанные в древнегреческих мифах, ведь многие персонажи из этих легенд находятся среди, реально существовавших, значимых исторических личностей того времени.

Как предполагается, другая часть атлантов, выживших после постигшей их катастрофы, нашла себе пристанище на американском континенте, что упоминается во многих письменных источниках коренных жителей, в том числе, в рукописях инков.

Идеальное общество

Если Атлантида и была выдумкой философа, то он обладал фантазией настоящего писателя. Уж больно в ярких красках вещал Платон о жизни и быте в стране под названием Атлантида. Создаётся невольное впечатление, что видел он всё это своими глазами или, покрасней мере, слушал рассказы человека осведомлённого.

В рукописи мыслителя древности во всех подробностях описываются великолепные мраморные дворцы Атлантиды, улицы обустроенных кольцевыми каналами. А от причалов тех краёв во множестве отплывали в дальние страны многоярусные корабли с торговцами редких руд и пряностей. В городах там кипела бурная жизнь, жители увлекались скачками, были не только талантливыми мореходами и строителями, но и художниками, скульпторами. Они мылись в термах (банях), а в домах имелось водоснабжение, настолько быт местных жителей был благоустроен.

Также упоминалось, что атланты являлись потомками Посейдона, в честь которого жители необыкновенной страны соорудили храм с его статуей, отделанный серебром и с вершинами из золота. И всё это опять же представлялось со значительными тонкостями в самых разнообразных деталях.

Загадочная карта

Свидетельства об Атлантиде находят во многих археологических источниках, имеются они и в Библии. В 1531 году некто Пири Рейс – турецкий адмирал нарисовал подробную карту с изображением континентов мира с такими потрясающими подробностями, что знать их, по мнению специалистов, мог только человек, располагающий данными, полученными с использованием приборов и технических устройств, которые были изобретены гораздо позднее.

Среди континентов была Антарктида, открытая, согласно официальной версии, только в XIX веке, но отражённая во всех подробностях в XVI столетии. Даже современные люди видят этот континент, покрытый невероятно толстым слоем льда и замёрзшим навеки. Но Рейс умудрился отобразить Антарктиду без этой мёртвой оболочки, как будто видел её своими глазами, не скованной снегами полюса юга, а цветущим континентом, причём из открытого космоса или, на худой конец, с высоты полёта самолёта.

Удивительно, что данные, полученные гораздо позднее, подтвердили правоту турецкого адмирала. Разгадка курьёза оказалась ещё более любопытной, просто Рейс пользовался данными, взяв за основу более древнюю карту, по стечению странных обстоятельств, попавшую к нему в руки.

Кем были создатели первоисточника? Возможно, представителями инопланетной цивилизации. Однако, согласно одной из версий, суровый, стиснутый льдами, материк может оказаться затерянной Атлантидой, оказавшейся на южном полюсе в результате глобальных катаклизмов, произошедших за 9600 лет до наступления новой эры, описанных Платоном и упомянутых в других летописях.

Катастрофа космических масштабов тех времён была настолько серьёзной, что стала причиной разрушения планеты Фаэтон и сдвинула со своего места земную ось. Быть может именно поэтому край Платона не обнаружен его потомками на своём месте?

Старинная германская рукопись

Весьма любопытным оказался также источник, как выяснилось при исследовании, впечатляющего возраста, написанный на старофризском диалекте и хранившийся в одной из голландских библиотек с XIII века. В книге рассказывается о стране Атланд и её жителях – белокожих людях с голубыми глазами. Удивительным оказалось совпадение имён, которые могут показаться очень знакомыми современным любителям истории и мифологии. Среди них была жрица Мин-Эрва, сходная не только по имени, но и по описанию и чертам характера с римской богиней Минервой, славящейся своей мудростью и потрясающими знаниями. Также упоминался критский царь Минос с подробностями, подтверждёнными в исторических хрониках.

Рукопись вещает, что во время катастрофы и гибели материка Атланд, когда из неба лился огненный дождь, а из недр земли извергалось пламя, из порта Кадик, вышли флотилии под командованием известного морехода Нээф-туна и корабли некоего Инки. Дабы спастись и избежать смерти, один из них направился на поиски счастья в Средиземное море, а второй отплыл в противоположную сторону через океан. На этом откровения рукописи заканчиваются, не доводя до сведения читателя информацию о том, что было дальше.

Но, благодаря удивительному совпадению имён, отважных путешественников легко можно отыскать в легендах других культур. Командующий флотилией, прославленный покоритель морей, в древнеримской мифологии фигурировал под именем бога Нептуна. А другой упомянут в рукописи инков, как «белый бородатый бог», пришедший на корабле и высадившийся на американском континенте на территории современного Перу. Он же стал основателем государства инков и династии правящих царей.

Подчас совпадения фактов и деталей из независимых источников доказывают истинность теории об Атлантиде намного красноречивей любых археологических находок. Вряд ли можно заподозрить хранителей рукописи в фальсификации, тем более, причин вводить в заблуждение потомков у них не было никаких. Маловероятно также, что в XIII веке в Голландии люди были знакомы с культурой древнего Рима, наверняка не читали Платона, а уж о культуре инков вообще ничего не могли знать.

Источник: http://tainy.net/