Астрология Друидов: Кто вы по Зодиаку древних кельтов?

Все слышали о зодиакальной астрологии — а знаете ли вы о древесных знаках древних кельтов? Это астрология, разработанная верховным кланом жрецов — друидами.

Люди этого знака обладают гибким характером и приятными манерами, они очень милы и стараются никого не обижать.

Всегда деликатные и спокойные, они ничего не требуют и ни о чем не сожалеют.

В своих пристрастиях и настроениях Берёза достаточно постоянна, она не требует от окружающих внимания, но неизменно его привлекает.

2. Рябина — Мыслитель (21 января — 17 февраля).

Ровный нрав и гармоничная внешность Рябины делают её желанным гостем в любой области.

Такие люди очень милы, у них почти всегда хорошее настроение, которым они охотно делятся с окружающими.

Вдобавок к своему выдающемуся дружелюбию Рябина обладает ещё и феноменальным самоконтролем, никому не досаждая своими бедами и проблемами.

3. Ясень — Очарователь (18 февраля — 17 марта).

Люди Ясеня отличаются заметным самодовольством, что и немудрено, поскольку окружающие наперебой твердят об их достоинствах.

Приятная внешность, сила, исполненные грации движения и отсутствие внутреннего напряжения притягивают к Ясеню внимание.

По мнению Ясеня, только он сам заслуживает внимания и заботы, только ему все должны подчиняться, только к его словам прислушиваться. Сам же Ясень, конечно, останется гордым и независимым.

4. Ольха — Первопроходец (18 марта — 14 апреля).

Люди Ясеня отличаются заметным самодовольством, что и немудрено, поскольку окружающие наперебой твердят об их достоинствах.

Приятная внешность, сила, исполненные грации движения и отсутствие внутреннего напряжения притягивают к Ясеню внимание.

По мнению Ясеня, только он сам заслуживает внимания и заботы, только ему все должны подчиняться, только к его словам прислушиваться. Сам же Ясень, конечно, останется гордым и независимым.

4. Ольха — Первопроходец (18 марта — 14 апреля).

Людей, рождённых под знаком Ивы очень трудно разгадать, поскольку на них накладываются все таинственные аспекты природы, связанные с Луной.

Антенны их психики постоянно включены, благодаря чему они могут пользоваться даже самыми глухими закоулками памяти. Благоприятные аспекты характера, как правило, проявляются в их пассивном упорстве и проницательности.

6. Боярышник — Иллюзионист (13 мая — 9 июня).

Люди Боярышника постоянно кипят новыми идеями. Рождённые под этим знаком обладают многими талантами и легко приспосабливаются ко всем переменам.

Их личные качества сходны с качествами кельтских бардов и древних друидов, которые блистали в искусстве и умении оказывать влияние на людей.

Как правило, их сила заключается в знании слабости противника. Они хорошие стратеги, но безжалостность им не свойственна.

7. Дуб — Стабилизатор (10 июня — 7 июля).

Люди Дуба отличаются широтой взглядов. Их важнейшими положительными качествами являются оптимизм и умение говорить правду, не задумываясь о последствиях.

Однако неосторожность может быть их слабым местом. У этих представителей кельтского гороскопа присутствует элемент самопожертвования.

8. Остролист — Правитель (8 июля — 4 августа).

Люди, рождённые под этим знаком менее склонны идти на риск любого рода до тех пор, пока они не взвесят все «за» и «против».

Для них характерна цельность личности.

Речь идёт о чрезвычайной практичности и приземлённости в сочетании со способностью решать сложные проблемы с помощью простой логики.

9. Орешник — Знаток (5 августа — 1 сентября).

Люди Орешника восприимчивы, умны и здравомыслящи. Эта острота ума делает из них отличных спорщиков и писателей.

Они являются прекрасными организаторами и плановиками, способными предусмотреть всё до мельчайших подробностей.

Потребность в приобретении знаний делает из них хороших учёных и специалистов.

10. Виноград — Организатор (2 сентября — 29 сентября).

Люди, рождённые под этим знаком, обладают чувственной натурой и повышенной эмоциональностью, но в трудные минуты могут проявить замечательное хладнокровие.

Они инстинктивно организованны, всегда молниеносно реагируют на непредвиденные обстоятельства, и недооценивать их было бы большой ошибкой.

Вообще, люди, рождённые под знаком Винограда, могут помочь создать гармонию и стабильность, но они так же могут и паразитировать на добром отношении к ним других людей.

11. Плющ — Стоик (30 сентября — 27 октября).

Для людей Плюща характерны отменная выносливость и изобилие талантов, которые могут принести им почётные звания и признание общественности.

Люди, рождённые под этим знаком, как правило, являются колоритными личностями со своим уникальным стилем.

Однако они склонны проявлять нерешительность, и в жизни их ждут как большие победы, так и крупные поражения.

12. Тростник — Сыщик (28 октября — 24 ноября).

Люди, рождённые в это время оказывают мощное влияние на других людей. Роль, которую они играют в жизни, исключает проявление любой слабости или роскошь сидения на двух стульях.

Они предпочитают поменять порядок вещей, вместо того, чтобы бороться за тёплое место в уже существующем порядке, и хотят изменить всю жизнь сразу, а не отдельные её аспекты.

Люди Тростника отличаются большим умением выживать, и им больше нравится бороться с врагами, чем получать помощь от друзей.

13. Бузина — Искатель (25 ноября — 23 декабря).

Люди Бузины развиваются постепенно. В юности им свойственно много времени и энергии тратить на бессмысленные проекты.

Многие из них получают наследство, что способствует экстравагантным вкусам и избалованности.

В основе их натуры лежит беспокойность или ненасытное любопытство, в результате чего они тяготеют к приобретению глубоких знаний и склонны совершать далёкие путешествия с целью расширения кругозора.

Источник: http://lifter.com.ua/