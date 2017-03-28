Астрология Друидов: Кто вы по Зодиаку древних кельтов?

Все слышали о зодиакальной астрологии — а знаете ли вы о древесных знаках древних кельтов? Это астрология, разработанная верховным кланом жрецов — друидами.
Кельтская астрология построена на природной связи друидов с циклами Земли и на священном знании, хранимом деревьями.
Вот 13 древесных знаков друидического гороскопа:
1. Берёза — Победитель (24 декабря — 20 января).
Люди этого знака обладают гибким характером и приятными манерами, они очень милы и стараются никого не обижать.
Всегда деликатные и спокойные, они ничего не требуют и ни о чем не сожалеют.
В своих пристрастиях и настроениях Берёза достаточно постоянна, она не требует от окружающих внимания, но неизменно его привлекает.
2. Рябина — Мыслитель (21 января — 17 февраля).
Ровный нрав и гармоничная внешность Рябины делают её желанным гостем в любой области.
Такие люди очень милы, у них почти всегда хорошее настроение, которым они охотно делятся с окружающими.
Вдобавок к своему выдающемуся дружелюбию Рябина обладает ещё и феноменальным самоконтролем, никому не досаждая своими бедами и проблемами.
3. Ясень — Очарователь (18 февраля — 17 марта).
Люди Ясеня отличаются заметным самодовольством, что и немудрено, поскольку окружающие наперебой твердят об их достоинствах.
Приятная внешность, сила, исполненные грации движения и отсутствие внутреннего напряжения притягивают к Ясеню внимание.
По мнению Ясеня, только он сам заслуживает внимания и заботы, только ему все должны подчиняться, только к его словам прислушиваться. Сам же Ясень, конечно, останется гордым и независимым.
4. Ольха — Первопроходец (18 марта — 14 апреля).
Люди Ясеня отличаются заметным самодовольством, что и немудрено, поскольку окружающие наперебой твердят об их достоинствах.
Приятная внешность, сила, исполненные грации движения и отсутствие внутреннего напряжения притягивают к Ясеню внимание.
По мнению Ясеня, только он сам заслуживает внимания и заботы, только ему все должны подчиняться, только к его словам прислушиваться. Сам же Ясень, конечно, останется гордым и независимым.
4. Ольха — Первопроходец (18 марта — 14 апреля).
Людей, рождённых под знаком Ивы очень трудно разгадать, поскольку на них накладываются все таинственные аспекты природы, связанные с Луной.
Антенны их психики постоянно включены, благодаря чему они могут пользоваться даже самыми глухими закоулками памяти. Благоприятные аспекты характера, как правило, проявляются в их пассивном упорстве и проницательности.
6. Боярышник — Иллюзионист (13 мая — 9 июня).
Люди Боярышника постоянно кипят новыми идеями. Рождённые под этим знаком обладают многими талантами и легко приспосабливаются ко всем переменам.
Их личные качества сходны с качествами кельтских бардов и древних друидов, которые блистали в искусстве и умении оказывать влияние на людей.
Как правило, их сила заключается в знании слабости противника. Они хорошие стратеги, но безжалостность им не свойственна.
7. Дуб — Стабилизатор (10 июня — 7 июля).
Люди Дуба отличаются широтой взглядов. Их важнейшими положительными качествами являются оптимизм и умение говорить правду, не задумываясь о последствиях.
Однако неосторожность может быть их слабым местом. У этих представителей кельтского гороскопа присутствует элемент самопожертвования.
8. Остролист — Правитель (8 июля — 4 августа).
Люди, рождённые под этим знаком менее склонны идти на риск любого рода до тех пор, пока они не взвесят все «за» и «против».
Для них характерна цельность личности.
Речь идёт о чрезвычайной практичности и приземлённости в сочетании со способностью решать сложные проблемы с помощью простой логики.
9. Орешник — Знаток (5 августа — 1 сентября).
Люди Орешника восприимчивы, умны и здравомыслящи. Эта острота ума делает из них отличных спорщиков и писателей.
Они являются прекрасными организаторами и плановиками, способными предусмотреть всё до мельчайших подробностей.
Потребность в приобретении знаний делает из них хороших учёных и специалистов.
10. Виноград — Организатор (2 сентября — 29 сентября).
Люди, рождённые под этим знаком, обладают чувственной натурой и повышенной эмоциональностью, но в трудные минуты могут проявить замечательное хладнокровие.
Они инстинктивно организованны, всегда молниеносно реагируют на непредвиденные обстоятельства, и недооценивать их было бы большой ошибкой.
Вообще, люди, рождённые под знаком Винограда, могут помочь создать гармонию и стабильность, но они так же могут и паразитировать на добром отношении к ним других людей.
11. Плющ — Стоик (30 сентября — 27 октября).
Для людей Плюща характерны отменная выносливость и изобилие талантов, которые могут принести им почётные звания и признание общественности.
Люди, рождённые под этим знаком, как правило, являются колоритными личностями со своим уникальным стилем.
Однако они склонны проявлять нерешительность, и в жизни их ждут как большие победы, так и крупные поражения.
12. Тростник — Сыщик (28 октября — 24 ноября).
Люди, рождённые в это время оказывают мощное влияние на других людей. Роль, которую они играют в жизни, исключает проявление любой слабости или роскошь сидения на двух стульях.
Они предпочитают поменять порядок вещей, вместо того, чтобы бороться за тёплое место в уже существующем порядке, и хотят изменить всю жизнь сразу, а не отдельные её аспекты.
Люди Тростника отличаются большим умением выживать, и им больше нравится бороться с врагами, чем получать помощь от друзей.
13. Бузина — Искатель (25 ноября — 23 декабря).
Люди Бузины развиваются постепенно. В юности им свойственно много времени и энергии тратить на бессмысленные проекты.
Многие из них получают наследство, что способствует экстравагантным вкусам и избалованности.
В основе их натуры лежит беспокойность или ненасытное любопытство, в результате чего они тяготеют к приобретению глубоких знаний и склонны совершать далёкие путешествия с целью расширения кругозора.
Источник: http://lifter.com.ua/