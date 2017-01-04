Астрофизики обнаружили шесть новых внеземных сигналов

Международным коллективом астрофизиков было обнаружено шесть новых внеземных сигналов. Это быстрые радиоимпульсы, короткие вспышки, которые приводят к выбросу огромных энергий в космос.

Сигналы, о которых говорят ученые, пришли из созвездия Возничего, удаленного от нашей планеты на расстояние не менее трех миллиардов световых лет. Каждая вспышка длилась примерно несколько миллисекунд. Один сигнал обнаружила обсерватория Аресибо, остальные пять – радиотелескоп Грин-Бэнк.

На основании этого ученые сделали вывод о том, что причина вспышек заключается не в слиянии нейтронных звезд, потому как нахождение в одной и той же области сразу нескольких таких объектов в относительно небольшом отдалении друг от друга маловероятно.

Слияние нейтронных звезд ранее рассматривалось учеными как наиболее вероятный источник быстрых радиовсплесков. Кроме того, ученые не исключают, что данные вспышки могут быть сигналами от инопланетных цивилизаций. Помимо шести новых вспышек, ученые ранее обнаружили еще 11 аналогичных сигналов.