Астероид размером с пирамиду может упасть на Землю в 2022 году, говорит NASA

По данным Национального аэрокосмического агентства США (НАСА), 6 мая 2002 года в Землю может врезаться астероид размером с пирамиду Хеопса.

Несмотря на то, что вероятность столкновения астероида с Землёй составляет 1:3800 (или всего 0,026%), такой сценарий будет вполне апокалиптическим.

Если астероид JF1, прозванный «градоубийцей», врежется в нашу планету, это будет эквивалентно взрыву мощностью 230 килотонн. Это в 15 раз больше, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году, которая имела мощность 15 килотонн.

Даже если астероид упадёт далеко от населённых пунктов — «в самой отдалённой точке Тихого океана» — этого будет достаточно, чтобы вызвать разрушительные цунами и «ядерную зиму», говорится в докладе.

По оценкам учёных, астероид имеет ширину 420 метров и 130 метров в обхвате.

Лаборатория реактивных двигателей НАСА пристально наблюдает за астероидом JF1 с 2009 года, когда он был открыт. Специальная система отслеживает движение всех небесных тел, которые потенциально могут столкнуться с Землёй в ближайшие 100 лет.

А вы боитесь такого сценария?

Источник: https://lifter.com.ua/