Артефакты, которые завели археологов в тупик

Российские археологи сделали немало удивительных находок, ставшими настоящими сокровищами и историческими сенсациями, поскольку помогали лучше понять и осмыслить историю государства, да и всего человечества. Речь пойдет о самых удивительных и таинственных находках.

В 90-е годы прошлого столетия на плато Укок, находящемся на Горном Алтае, новосибирские археологи нашли потрясающее захоронение молодой женщины. Специалисты датировали его 5-3 веками до нашей эры! Удивительная сохранность этого захоронения была связана с тем, что находилось оно на глубине, где была постоянная низкая температура. Специалистам пришлось долго и аккуратно растапливать лед, чтобы извлечь находку.

Содержимое погребальной камеры потрясло ученых: кроме мумии молодой девушки, там находились останки шести коней с дорогой сбруей. Наряд девушки, также был необычным: шелковая рубашка, теплая юбка из шерсти, шубка и войлочные носочки. По предположениям археологов, девушка происходила из знатной семьи. Коренные алтайцы нарекли ее принцессой Укока. После того, как принцессу увезли с Укока, все климатические катаклизмы в этой местности связывают с отсутствием принцессы на плато. Местные жители требуют вернуть мумию девушки в подземный склеп на Укоке. Но содержание погребальной камеры находится в горно-алтайском музее. Работники музея создали находкам хорошие условия хранения и поддерживают необходимую температуру, а также режим влажности.

Известно, что древние «русичи» писали на бересте. До сих пор вызывают споры инструменты, используемые при написании берестяного письма. Есть гипотеза, что для писания использовались гвозди и даже шпильки для волос. Археологи с огромным энтузиазмом занимаются поиском берестяных грамот, которые являются ценнейшим источником исторических сведений. Самую первую берестяную грамоту на территории России нашли в 51 году прошлого столетия. Сегодня их число превысило тысячу. В Новгороде эти ценные древние реликвии находили при прокладке инженерных коммуникаций, одну грамоту нашли в горшке, когда задумали пересадить цветок. Сегодня перечень мест, где находили берестяные грамоты достаточно велик: Россия, Белоруссия и Украина. Смысл посланий на этих грамотах достаточно разнообразен: от деловых записок до личных писем.