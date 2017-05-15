Артефакты, которые завели археологов в тупик

Российские археологи сделали немало удивительных находок, ставшими настоящими сокровищами и историческими сенсациями, поскольку помогали лучше понять и осмыслить историю государства, да и всего человечества. Речь пойдет о самых удивительных и таинственных находках.
В 90-е годы прошлого столетия на плато Укок, находящемся на Горном Алтае, новосибирские археологи нашли потрясающее захоронение молодой женщины. Специалисты датировали его 5-3 веками до нашей эры! Удивительная сохранность этого захоронения была связана с тем, что находилось оно на глубине, где была постоянная низкая температура. Специалистам пришлось долго и аккуратно растапливать лед, чтобы извлечь находку.
Содержимое погребальной камеры потрясло ученых: кроме мумии молодой девушки, там находились останки шести коней с дорогой сбруей. Наряд девушки, также был необычным: шелковая рубашка, теплая юбка из шерсти, шубка и войлочные носочки. По предположениям археологов, девушка происходила из знатной семьи. Коренные алтайцы нарекли ее принцессой Укока. После того, как принцессу увезли с Укока, все климатические катаклизмы в этой местности связывают с отсутствием принцессы на плато. Местные жители требуют вернуть мумию девушки в подземный склеп на Укоке. Но содержание погребальной камеры находится в горно-алтайском музее. Работники музея создали находкам хорошие условия хранения и поддерживают необходимую температуру, а также режим влажности.
Известно, что древние «русичи» писали на бересте. До сих пор вызывают споры инструменты, используемые при написании берестяного письма. Есть гипотеза, что для писания использовались гвозди и даже шпильки для волос. Археологи с огромным энтузиазмом занимаются поиском берестяных грамот, которые являются ценнейшим источником исторических сведений. Самую первую берестяную грамоту на территории России нашли в 51 году прошлого столетия. Сегодня их число превысило тысячу. В Новгороде эти ценные древние реликвии находили при прокладке инженерных коммуникаций, одну грамоту нашли в горшке, когда задумали пересадить цветок. Сегодня перечень мест, где находили берестяные грамоты достаточно велик: Россия, Белоруссия и Украина. Смысл посланий на этих грамотах достаточно разнообразен: от деловых записок до личных писем.
На огромных просторах, простирающихся от Дона до Дуная, располагаются многочисленные курганы, созданные скифами. Древние захоронения были для искателей сокровищ золотоносной жилой. Скифы свозили и прятали в курганы огромное количество золота. Связано это было с тем, что скифы считали золото пропуском в вечную жизнь после смерти. Грабить курганы начали еще в средневековые времена, но до сих пор искатели собирают «богатый урожай» в курганах. Большое количество золотых изделий из скифских курганов находятся в музеях мира.
Еще одна удивительная археологическая находка. На Алтае есть интереснейшее для археологов место — Денисовая пещера. Там нашли останки древнего человека. Согласно исследованиям ДНК, возраст находки около 40 тысяч лет. Останки получили название – «денисовский человек». Геном этого древнего человека отличается от генома современного жителя земли. А это значит, что находка – это останки человека из вымершей цивилизации! Ученые предположили, что около 700 тысяч лет назад произошло эволюционное разделение человека. Позже люди, подобные найденному «денисовскому человеку» либо смешались с Homo sapiens, либо вымерли. Сегодня пещера, где был найден древний человек, открыта для посещений.
Известно, что на нашей планете много подземных лабиринтов и каждый из них хранит свою собственную тайну. У Белого моря исследователями насчитываеться около 40 лабиринтов, большая часть которых находится на Соловецких островах. Особенностью северных лабиринтов является то, что сложены они из небольших камней, с затейливыми ходами, ведущими по овальной траектории внутрь. До сих пор остается тайной предназначения этих загадочных лабиринтов.
Археологи полагают непосредственную связь этих лабиринтов с погребальными обрядами древних людей. Такая версия связана с находками под лабиринтами: найдены многочисленные пережженные человеческие кости и каменные изделия неизвестного назначения. Древние люди считали необходимым помочь умершему, чтобы его душа не вернулась в мир живых, а для этого ее надо запутать. Для достижения этой цели строили лабиринты, в которых душа блуждала и возвращалась в царство мертвых. К сожалению, настоящее предназначение лабиринтов так до сих пор и не разгадана, поскольку более тщательное изучение этих объектов может привести к их уничтожению.
Сегодня известны многие случаи находок остатков мамонтов. Но в 2013 году всех потрясла редчайшая из них. Во льдах Ляховского острова обнаружена туша мамонта, с практически полностью сохранившимися мягкими тканями. Но самое удивительное – сохранилась кровь мамонта. Если ученым удастся найти в крови живую клетку, то мы можем стать свидетелями клонирования легендарного животного.
Район озера Иссык – Куль всгда привлекал археологов. Именно здесь были найдены загадочные петроглифы (изображения, выбитые на камне), стоянки первобытных людей, средневековые городища, уникальные могильники, клады… Но когда они стали исследовать подводные пространства, результаты поразили всех. На дне нашли следы пяти древнейших городов. Их возраст – три тысячи лет. Не исключено, что эти города стояли на одной из оживленных дорог Великого Шелкового пути. Ученые предположили, что эти города были узловыми торговыми центрами древнего мира. Не исключено, что в одном из этих городов находились мощи святого апостола Матфея.
Сегодня найдено множество артефактов, которые ставят ученых в тупик. А значит современный уровень знаний и технологии пока не способны до конца разгадать все тайны, оставленные нашими далекими предками.
Источник: http://tainy.net/