Аркаим-древняя цивилизация Ариев

Всегда новая и неожиданная информация о древних цивилизациях, существовавших ранее на Земле, вызывает огромный интерес. Не исключением стали сведения об историческом образовании, следы которого обнаружены только в 20 веке на Южном Урале, недалеко от горы Аркаим (Челябинская область). По расчетам специалистов, цивилизация (ее и назвали Аркаим) погибла около 1700 г. до н.э. Причина ее исчезновения неизвестна: жители внезапно покинули свое жилье, которое, в последствии, сгорело (случилось это около 4 тысяч лет назад). Возможно, на город напали враги и люди, предпочли не отстраивать свои дома, а сменить место обитания.

Поселение древних включало в себя около тридцати поселков, расположенных на земельном участке в виде свастики. Особенностью таинственного места является тот факт, что Аркаим был строго ориентирован по сторонам света, имел два круга оборонительных сооружений, при построении которого явно было использовано правило золотого сечения, а длина внутреннего круга точно соответствовала географической широте древнего поселения! Еще одна «странность» этого места – широта Аркаима почти такая же, как у знаменитого Стоунхенджа (Англия) и кургана Арждан (Алтай). Не исключено, что у древних астрономов эта широта являлась чем-то значительным.

Изучение полученных материалов потрясло ученых: было выдвинуто предположение, что это древняя цивилизация ариев, которая могла быть родоначальницей русской нации.

До сих пор исследователям не удалось объяснить высокий технологический уровень Аркаима, особенно по обработке бронзы и камня. Тайной остается не только широкие познания древних поселенцев в астрологии, но и в математике. Об этой цивилизации сложено много легенд. Например, жрецы и индийские маги были твердо уверены, что Аркаим являлся колыбелью ариев, местом, откуда они, в последствии, разошлись по земле. Еще жрецы утверждали, что Аркаим являлся городом-обсерваторией, где проживали благородные Арьяварта.

Этот город давно искали, включая Екатерину Великую и Петра I, но, видно, не хотела родина ариев, чтобы ее нашли. Уральские казаки знали об этом тайном месте, но хранили тайну, считая его сокровенным мистическим местом.

Судя по раскопкам, Аркаим был очень красивым городом: кирпичные стены домов (кирпич изготавливали методом прессовки вместе соломы, грунта и навоза) поражали своим многоцветием, башни, на въезде в город, чудесно выделяясь на фоне защитных стен.

При раскопках в Аркаиме были найдены человеческие останки, по которым удалось воссоздать облик жителя древнего поселения. Им оказался представитель европеоидной расы.

Судя по находкам, на Урале находился центр духовной концентрации древних ариев! Все поселения Аркаима построены по принципу звездного неба, согласно знакам зодиака. Именно отсюда арии разошлись по всей индоевропейской территории. Летописи утверждают, что где бы ни появились посланники Аркима, они приносили с собой культуру, процветание, просвещение и добро. Арии сразу заняли во всех странах высокое положение в обществе, благодаря своим знаниям, умениям и владениям уникальными, по тем временам, технологиям.

Интересное замечание: на многочисленных изображениях бога Кришны – он темнокожий, а бог Рама — светлокожий, бог Рудра (индуистское божество) изображается с русыми волосами. Во времена существования Аркаима в Древней Персии неожиданно получило распространение учение Заратушры, привнесенное ариями. Мало того, считается что легендарный манускрипт Чакра-Муни сформирован цивилизацией ариев с Южного Урала, а затем он был перенесен арийскими путешественниками на территорию Персии и Индии (манускрипт написан на санскрите и описывает сложнейшие эзотерические знания, суть которых ученые не могут объяснить). Сегодня считается, что информация, изложенная в манускрипте Чакра-Муни (часто его называют – Суть Бытия), намного опередила уровень знаний, доступный человечеству, поэтому научного объяснения дать невозможно.

Согласно раскопкам, Аркаим простоял на территории Сибири около 300 лет. Удивительно, но кроме Аркаима, на территории Урала были найдены развалины еще нескольких подобных городов. Археологи тотчас нарекли их «Страной Городов». Сразу же возникло предположение, что именно эти места и есть знаменитая страна Аррата, из которой, согласно легендам, вышли предки шумер! Появления таких городов, ушедших цивилизаций, случается раз в тысячу лет (такие находки называют «Островами прошлого» или городами-невидимками). Считается, что эти «острова прошлого» открываются не для каждого, город-невидимка может либо не принять пришедшего, либо повести себя очень коварно, по отношению к нежелательному гостю.

На самом первом снимке, полученным военными с помощью самолета в 1956 году, четко видны три кольца Аркаима (защитные валы), а вот уже в 1980 году их стало два. Следовательно, Аркаим решил «не открываться» людям, посчитав это не своевременным, и стал «уходить».

К сожалению, в Аркаим приходят поклоняться не только с чистыми намерениями, часто среди его руин устраивают молебны, странные медитации, проводимые людьми, считающие себя властелинами мира. Эти действия противоречат желанию древних арийцев передавать знания исключительно для того, чтобы использовать их с целью созидания и повышения культурного уровня народов.

На территориях, где находился город древних, были плодородные почвы, велась эффективная борьба с болезнями, что приводило к общему процветанию народа. Все арийские жрецы были сильными магами и искусными целителями. Маги-целители Аркаима носили белые одежды. И сегодня медицинские работники предпочитают носить одежды белого цвета, цвета чистоты и медицины. Врачами городов-центров древних цивилизаций могли стать только лучшие мужчины родов. Врач был обязан заниматься практикой целительства не менее сорока лет, он должен был вырастить четырех сыновей и передать свои знания лучшему среди них. Некоторые лекарства, которые изготавливали древние лекари, включали около 108 компонентов. Для постановки диагноза древние целители использовали результаты составленного гороскопа, учитывали индивидуальные особенности конкретного больного. Используя все эти данные готовились порошки, способные исцелить пациента за три дня.

Во время существования цивилизации Аркаим на благо всех работали маги-очистители. Это были странствующие маги, которые не могли останавливаться в конкретном месте на срок более трех дней. Основная их задача – уничтожение на территории любого зла, угрожающего жителям, очистка воздуха, земли, огня, предотвращение климатических катастроф и т.д.

Часть магов жили оседло и совершали ритуалы в храмах. Их работа обеспечивала устойчивый миропорядок. Были и женщины-жрицы (их называли жрицы Огня), которые поддерживали Огонь рода, племени, нации.

Неожиданные находки в Аркаиме – это используемая везде свастика (на посуде, железных и каменных изделиях и т.д.), печи удивительной конструкции, которые могли выплавлять металл и использовались при проведении ритуалов. Трудно сейчас представить, что древние жители Аркаима выплавляли металл в печи при высоких температурах в «дикой» России в то время, когда в странах будущей Европы даже не знали о таком способе обработки металла.

Аркаим вместе со Стоунхенджем входил в структуру «мегалистической культуры» и влиял значительно на развитие мировых регионов. Племена древних ариев с территории Урала постепенно распространялись не только по Малой Азии и Индостану, но продвигались по всей Европе, обогащая свою культуру основными элементами, встречающихся на их пути народов. Следы арийской цивилизации (Аркаим) найдены на территории современных Таджикистана и Туркмении. Сегодня ученые уже не сомневаются, что на Урале, в древности, обитали индоарийские племена, которые во II тысячелетии до нашей эры пошли двумя путями: одни осели в Иране, вторые ушли к реке Инд (проникли на индийский субконтинент). Несмотря на найденные тексты, подтверждающие этот факт, вопросов по арийской миграции остается очень много. Например, такой: почему в древнеиранской книге «Авеста» и священной книге древних индусов «Ригведа» так много общего со словами из европейских языков, включая русский и языки североевропейских народов?

К сожалению, на современном уровне развития, человечество не способно дать внятные объяснения многим загадкам города-невидимки, выполняющего функции центра развитой древней цивилизации. Будем надеяться, что постепенно, вскрывая исторические пласты, ученые смогут раскрыть многие тайны «Страны Городов» с помощью новых технологий.

Источник: http://tainy.net/