Археологи обнаружили в Каире статую Рамзеса Второго

Археологи обнаружили в Каире, в районе эль-Матария статую из кварцита. Вес ее достигал четырех тонн, а в высоту статуя была около восьми метров. Согласно предположениям ученых, она изображает древнеегипетского фараона Рамзеса Второго. Подобное заявление сделал глава немецко-египетской археологической миссии Айман Ашмави.

Ученый отмечает, что находку обнаружили в том районе, где в древности находился египетский храм, который позже был разрушен. В настоящее время на этом месте ведутся археологические раскопки. Статую обнаружили в поврежденном состоянии в земле. Поскольку вес статуи достаточно большой, а сама она глубоко залегла во влажной глинистой почве, ученые вынуждены были прибегнуть к помощи техники, чтобы извлечь на поверхность ее часть.

Когда поднятая на поверхность голова статуи была очищена, ученые увидели, что она сильно повреждена: целыми остались лишь корона фараона и некоторые фрагменты лица. По мнению исследователей, оставшаяся часть статуи, которая в настоящее время находится в земле, также может быть разломана на фрагменты.

Как отмечает глава секции египетских памятников при министерстве по делам памятников древности Махмуд Афифи, в древности в районе эль-Матария существовал храм в честь фараона девятнадцатой династии Рамзеса Второго, который правил Египтом более трех тысяч лет назад. Впоследствии храм был разрушен, а камни использовали в поздние периоды для строительства жилых домов. Афифи также добавил, что в данном районе относительно недавно ученые обнаружили еще одну статую – фараона Сети Второго. Высота статуи достигала всего 80 сантиметров, и сохранилась она гораздо лучше памятника Рамзесу Второму, значительно большего по размерам.

Источник: http://tainy.net/