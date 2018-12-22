Археологи обнаружили в Индонезии огромную пирамиду, построенную 30 тысяч лет назад

Индонезийские ученые (Andang Bachtiar, Bagus Endar, Mudrik Daryono, Andri Subandrio) из местного Института наук (Indonesian Institute of Sciences), ведомые геофизиком Денни Натавиджайя (geophysicist Danny Hilman Natawidjaja ), предоставили доказательства того, что гора Гунунг Паданг (Gunung Padang), расположенная на острове Ява в индонезийской провинции Западная Ява, и не гора вовсе, а гигантская пирамида. То есть, искусственное сооружение.

Авторы открытия заверили коллег, собравшихся недавно в Вашингтоне на ежегодный съезд Американского геологического союза (AGU 2018), что несколько лет вели на «горе» раскопки, исследовали ее самым тщательным образом с помощью георадаров и сейсмической томографии. Обнаружили, в итоге, конструкции и несколько уходящих в глубину слоев, созданных в разное время.

Высота Гунунг Паданг около 95 метров. «Гора» и в самом деле напоминает пирамиду — ступенчатую, изрезанную сотнями ярусов. Ее местами плоская вершина уставлена сотнями прямоугольных, торчащих рядами, плитами. Рукотворной считалась лишь эта — наружная — часть. Индонезийские ученые нашли и внутренние.

Под верхним слоем — на глубине в 3-4 метра — располагаются каменные колонны, собранные, по словам индонезийцев, в матричные структуры. Их ошибочно принимали за горные породы.

Под слоем колонн — на глубине 15 метров — имеются многочисленные и весьма объемные полости. Самый нижний — 4 слой — представляет собой обработанные инструментами базальтовые породы.

Предварительное радиоуглеродное датирование показало: первому — внешнему слою пирамиды — приблизительно 3500 лет, второму — 8000 тысяч, а третьему от 9500 до 28 000 лет.

Ученые полагают, что пирамиду могла возвести некая весьма развитая древняя цивилизация, ныне исчезнувшая. Цель — культовая. Гунунг Паданг и сейчас сакральное место.

Если выводы индонезийских исследователей не будут опровергнуты, а такие попытки имеются, то пирамида Гунунг Паданг окажется самой старой в мире, даже если ей не 28 000 лет, а всего 9500.

Источник: Комсомольская правда