Антон Чехов: Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью

Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека

«Любите ли вы Чехова так, как люблю его я?» – хочется спросить, перефразируя известное высказывание. Знакомство с ним произошло в школе. Спонтанное, головокружительное и увлекательное. Я читала один рассказ за другим. «Проглатывала» одну книгу и тут же тянулась за другой. Смеялась, плакала, ночами не спала… Мало что давало такие же эмоции. Он вдохновлял, уносил из этого мира и тут же возвращал обратно, давая ощущать всю земную твердь ногами. Прозаик, драматург, врач, путешественник и человек без имени – все это он, Антон Чехов.

17 января 1860 года в Таганроге в семье бакалейщика родился третий ребенок – Антон. Пение в церковном хоре, работа в лавке отца, школа, а потом гимназия. Именно в гимназии начал проявляться интерес к творчеству и искусству, книгам и театру. Позже эта любовь перетекла в его произведения, героями которых стали актеры и актрисы («Недаром курица пела», «Комик», «Трагик» и другие). После окончания гимназии Антоша, тогда уже активно писавший юмористические рассказы и сценки, уехал из Таганрога и поступил в Московский университет, на медицинский факультет. В этом же году он дебютировал в печати, его «Письмо к ученому соседу» было издано в журнале «Стрекоза». Этот момент можно назвать моментом рождения Антоши Чехонте. В различных изданиях все чаще появляются юморески, рассказы, фельетоны именно под этим псевдонимом. Вообще, Чехов – это, пожалуй, единственный писатель, имевший столько псевдонимов. Мне кажется, что его «имя» рождалось вместе с произведением, то есть автор создает рассказ, а рассказ – автора.