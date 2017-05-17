Антон Чехов: Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью

Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека
«Любите ли вы Чехова так, как люблю его я?» – хочется спросить, перефразируя известное высказывание. Знакомство с ним произошло в школе. Спонтанное, головокружительное и увлекательное. Я читала один рассказ за другим. «Проглатывала» одну книгу и тут же тянулась за другой. Смеялась, плакала, ночами не спала… Мало что давало такие же эмоции. Он вдохновлял, уносил из этого мира и тут же возвращал обратно, давая ощущать всю земную твердь ногами. Прозаик, драматург, врач, путешественник и человек без имени – все это он, Антон Чехов.
17 января 1860 года в Таганроге в семье бакалейщика родился третий ребенок – Антон. Пение в церковном хоре, работа в лавке отца, школа, а потом гимназия. Именно в гимназии начал проявляться интерес к творчеству и искусству, книгам и театру. Позже эта любовь перетекла в его произведения, героями которых стали актеры и актрисы («Недаром курица пела», «Комик», «Трагик» и другие). После окончания гимназии Антоша, тогда уже активно писавший юмористические рассказы и сценки, уехал из Таганрога и поступил в Московский университет, на медицинский факультет. В этом же году он дебютировал в печати, его «Письмо к ученому соседу» было издано в журнале «Стрекоза». Этот момент можно назвать моментом рождения Антоши Чехонте. В различных изданиях все чаще появляются юморески, рассказы, фельетоны именно под этим псевдонимом. Вообще, Чехов – это, пожалуй, единственный писатель, имевший столько псевдонимов. Мне кажется, что его «имя» рождалось вместе с произведением, то есть автор создает рассказ, а рассказ – автора.
«Настоящий мужчина состоит из мужа и чина»,- довольно известная фраза принадлежит острослову-Чехову. В сентябре 1898 года драматург знакомится с группой актеров небольшого столичного театра, в числе которых была 30-летняя актриса Ольга Книппер. Несмотря на долгое расставание, бесконечные переписки, болезнь, ревность, они обвенчались весной 1901 года. Их жизнь была наполнена любовью и нежностью, переписками, которые достойны отдельного рассказа, трепетным отношением друг другу, однако не детьми… Пожалуй, это самое большое наказание в жизнь – когда двоим людям, столь мечтающим о потомстве, судьба его не дает.
Даже перед смертью (в ночь с 1 на 2 июля 1904 года) Антон Павлович не мог не проявить остроту слова и мысли. Вместе с врачом он попросил предоставить ему бокал шампанского. «Давно я не пил шампанского» — эта фраза была последней в его жизни.
Гениальные и лаконичные цитаты русского классика:
- Если человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он?
- Ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром.
- Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.
- Для того чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже.
- Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься.
- Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны.
- Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека.
- Не стоит мешать людям сходить с ума.
- Если бы все люди сговорились и стали вдруг искренни, то все бы у них пошло к черту прахом.
- Талантливый человек в России не может быть чистеньким.
- Если твой поступок огорчает кого-нибудь, то это еще не значит, что он дурен.
- Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя.
- Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью.
- На земле нет ничего хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.
- На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью.
Автор — Екатерина Иваненко