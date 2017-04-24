Антипризвание: за что точно не стоит браться Знакам Зодиака

Все мы желаем найти наше истинное призвание в жизни. Многим это удается сделать, однако астрологи уверены в том, что у каждого Знака Зодиака есть и антипризвание — дело, за которое лучше никогда не браться.

Причин не браться за то или иное дело у каждого из нас может быть очень много — кому-то это может причинить боль физическую, кому-то моральную, а кто-то может сделать больно всем окружающим. Во многом такие дела связаны с пороками Знаков Зодиака и их слабостями, о которых мы писали ранее. Эта статья поможет вам осознать свои недостатки и избегать встреч с ними.

Овен

Овны динамичны и полны энергии, так что им точно не стоит заниматься чем-то чересчур опасным или, наоборот, скучным и серым. Антипризвание Овнов — военная карьера. Они могут довести мир до Третьей мировой, если их не сдерживать.

Телец

Тельцам лучше не связывать свою жизнь с благотворительностью. Жадный альтруист — это нонсенс. Проще быть клоуном, который рассмешит последнего циника, чем Тельцом, который делает добро тем, кого не знает.

Близнецы

Антипризвание Близнецов — это скучная жизнь: скучная работа 5 дней в неделю, скучная любовь, скучная дружба и отсутствие развлечений. Близнецам противопоказана старость и рутина. Не боритесь за то, что не принесет вам удовольствия от жизни.

Рак

Ракам не стоит бороться за всеобщее внимание. Данный Знак Зодиака зачастую ошибочно полагает, что ему необходимо привлечь к себе все-все взгляды, иначе жизнь не удалась. Но сделает ли это счастливее вас? Не думайте, что на свете есть только одно призвание — быть королем мира. Потому что наверняка вы — человек спокойствия и умиротворения.

Лев

Львам необходимо избегать сфер жизни, которые подразумевают наличие знаний в точных науках. Там вы не сможете показать всем, что вы лучший, потому что любой спор разрешим. Это не ваше призвание — вам бы лучше идти туда, где можно доказать свою правоту упрямством и гордостью.

Дева

Если вы мечтали стать учителем математики, то лучше откажитесь от этого. Вообще, карьера учителя не для Дев. Они могут убить ученика или студента, заколов его ручкой. Еще Девам нельзя работать там, где царит лицемерие. Читайте нашу статью о самых эгоистичных Знаках Зодиака. Это поможет Девам отделить хороших людей от тех, кто может доставить неприятности.

Весы

Весам противопоказана любая работа и любая деятельность, которая предполагает принятие важных решений. Когда они встают перед выбором, то начинают трястись от страха. Впрочем, если вы хотите закалить свой характер, можете решиться на что угодно, но будьте готовы к работе над собой.

Скорпион

Скорпионам не стоит без необходимости командовать людьми. Вы можете быть начальником, но с немаленькой вероятностью вас все и каждый будут ненавидеть. Скорпионы — это те, кто думают, что их призвание заключается в мировом господстве, но это совсем не так.

Стрелец

Стрельцам категорически нельзя делать то, чего от них хотят окружающие. Это будет заставлять их чувствовать себя марионетками и людьми, чья жизнь разрушена и не подлежит восстановлению. Они хорошие учителя, но не ученики.

Козерог

Козероги должны избегать смены приоритетов, а также всего, что может изменить их жизнь, перевернув все вверх ногами. Антипризванием Козерогов является одинокая жизнь отшельника. Козерогам лучше всего в проверенном месте с проверенными людьми.

Водолей

Хотите увидеть самого несчастного Водолея на свете? Посмотрите на того, кто отдал свою жизнь на служение кому-либо или чему-либо. Вообще, эти люди свободолюбивы и самодостаточны, так что им лучше всего избегать работы, связанной с предоставлением услуг: официанты, бармены, доктора и так далее.

Рыбы

Рыбки любят свободу. Кто ее не любит? Самое последнее, что Рыбам понравится в этой жизни — работать в офисе с 8 до 6 все 5 дней в неделю. Этот Знак Зодиака обречен на страдания, когда его окружают люди, которые выше его по статусу. Рыбы — самые кошмарные военные.

Источник: dailyhoro