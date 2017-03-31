Аненербе – тайная организация Третьего рейха

В культуре Третьего рейха оккультизм играл важную роль. Сама идеология национал-социализма происходила из мистических практик, зародившихся еще в конце 19-го века и активно развивавшихся в начале 20-го. Ужасы первой мировой войны, упаднические настроения в проигравшей Германии, ощущение безысходности – всё это имело колоссальное влияние на немцев. Казалось, выхода нет: ни в прогрессе, ни в вере человек не находил утешения. И тут-то на сцене появляется альтернативная духовная отдушина в виде оккультизма и новой идеологии. Следует отметить, что дикая смесь новой теории социального устройства общества, опирающаяся на учение об иррациональном и культ лидера, почему-то очень понравилась большинству населения. Именно этим объясняется огромнейшая популярность всяческих мистических культов в Третьем рейхе, элитарность их руководителей и престижность быть в их составе.

Несомненно, самой главной организацией подобного типа была загадочная «Аненербе» – Наследие предков. Эта организация является идеологическим преемником мистических «Туле» и «Вриль», в которых и разрабатывались не только идеологические компоненты Третьего рейха, но и проводились психологические и социологические эксперименты над населением Германии.

Штаб-квартира организации находилась в небольшом баварском городишке Вайшенфельд. Отцами-основателями организации являлись Гитлер, Гиммлер, Вирт и Даре. Хотя, конечно же, и идеей создания и фактическим руководством организацией занимался Генрих Гиммлер. «Аненербе» занималось сбором информации об особых, скрытых от большинства людей и официальной науки, знаниях. Тех самых знаниях, которые помогли бы способствовать созданию легендарного арийского «сверхчеловека», открыли бы путь к бесконечной силе и власти.

Не удивительно, что с началом войны, эта организация получила полную свободу действий и, практически неограниченную поддержку и финансирование. Подконтрольные институты проводит десятки тысяч экспериментов над пленными солдатами, жителями захваченных государств, узниками концлагерей. Однако, этим дело не ограничилось. Бесчеловечные эксперименты проводились не только над «чужеродными представителями», но и над своими, «арийскими» людьми.

Медицинские эксперименты, фармакология, наркология, токсикология – все эти науки требуют колоссальных затрат на эксперименты, но у нацистских экспериментаторов и идей и материала имелось в избытке. Также проводились исследования массовых психотропных и психологических воздействий, откатывались методы управления массами на расстоянии. А об исследованиях в области вооружений, которые курировали в «Аненербе», можно написать не один том исследований.

Общеизвестным фактом является склонность руководства Третьего рейха к различным мистическим учениям Востока вообще и Тибета в частности. Теплые отношения у нацистов и тибетского духовенства сложились ещё в 20-х годах, за 10 лет до прихода нацистов к власти в Германии. Чем смогли покорить буддийских монахов будущие палачи Европы – остаётся загадкой. В любом случае, не одна экспедиция Третьего рейха побывала в Тибете, где её ожидал самый теплый приём. Более того, участники одной из экспедиций, возглавляемой Шеффером смогли добраться туда, куда монахи в принципе никого не пускали: в священный город Ласха и святилище Ярлинг. А отправленные в Германию руководства по мистическим практикам и километры киноплёнки с «практическими» реализациями оных, так и вообще, вызвали у верхушки Третьего рейха восторг, близкий к экстазу. Между Ласхой и Берлином в кратчайшее время была установлена радиосвязь, и начались взаимные визиты представителей, занимающихся поиском «нестандартных» знаний из одной страны в другую. Остаётся непреложным фактом, что в бункере Гитлера были найдены тела множества тибетцев в форме СС. Что они делали там в конце войны? С какой целью жители Тибета служили Третьему рейху?

Занимаясь мистикой, полётами в космос, да и вообще, будучи на острие современных для того периода научных загадок, «Аненербе» также курировала сугубо практические вопросы. Одним из них был так называемый «Проект Возмездие», занимающийся разработкой ядерного оружия. Руководитель проекта по разработке ядерного оружия, нобелевский лауреат, профессор Гейзенберг после войны тщательно скрывал все факты удачных разработок атомной бомбы, утверждая, что мы, дескать, «пошли не по тому пути». Однако, существует множество косвенных факторов, указывающих, что уже в середине 1944 года немцы имели некое подобие урановой бомбы пушечного типа. И не просто имели, а активно проводили её испытания. Вполне вероятно, что одним из факторов, повлиявших на открытие второго фронта, был именно успешный факт испытаний этого вызывного устройства. Именно под него конструировались немецкие, фактически тогда уже межконтинентальные, ракеты ФАУ-2. С обычными боеголовками они не представляли особой опасности ни для Великобритании, ни для США, вследствие низкой точности попадания, но использование на них оружия массового поражения грозило катастрофой союзникам.

Вместе с тем, в «Аненербе» шли не только стандартными путями и применяли не только научные методы. Следует вспомнить, что именно в «Аненербе» впервые было поставлены «на поток» испытания действия на человека различных психотропных и галлюциногенных средств. И делалось это вовсе не с узниками концлагерей, точнее, и с ними тоже, но гораздо большее значение предавалось экспериментам с медиумам, которые получали знание астральным путём напрямую из ноосферы, а наркотики были лишь инструментом, расширяющим сознание. Спиритизм, общение с Высшим разумом и его воплощениями часто применялись в подобного рода исследованиях.

Какие тайны открылись мистикам Третьего рейха? Удалось ли им добиться результатов? Этого сейчас мы не знаем. Тайны загадочной организации ждут своих разгадок.

Источник: http://tainy.net/