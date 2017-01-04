Американский физик подсчитал возможное число типов снежинок

Американский ученый-физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона сделал попытку оценить количество всех возможных типов снежинок, которые могут существовать на нашей планете. Подробная статья, посвященная данному исследованию, в скором времени появится в специализированном издании.

Согласно предположениям Нельсона, возможное число различных видов снежинок, которые существуют в природе, равно числу с 768 нулями. По словам ученого, практически невозможно отыскать две одинаковые снежинки.

Снежинка – это ледяной или снежный кристалл, который чаще всего имеет форму шестиугольной пластины. Снежинки чаще всего образуются в процессе десублимации (это переход водяного пара в обход жидкой фазы сразу в твердое состояние) или при сильных морозах.

Необходимо отметить, что американские ученые удивляют подобными исследованиями. Так, в частности, в декабре американскими инженерами в YouTube был выложен видеоролик с летающей рождественской елкой. Наряженное дерево удалось поднять в воздух с помощью дрона. Этот же дрон был использован инженерами дл транспортировки рождественских подарков.