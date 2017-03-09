Американские ведьмы насылают порчу на президента Трампа

Американские ведьмы, колдуны, оккультисты, экстрасенсы и прочие люди со сверхъестественными способностями решили объединить свои силы, чтобы свергнуть с престола неугодного (интересно, кому?) президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Они убеждены, что нынешний правитель США является ужасным человеком, и его необходимо во что бы то ни стало отстранить от такой ответственной должности, даже если для этого придется насылать на политика порчи и проклятия (источник esoreiter.ru).

К данной «мобилизации магических сил» с целью противоборствовать Трампу присоединилось уже несколько сотен человек, практикующих колдовство. Эти личности используют для общения социальные сети, назначая даты, когда следует проводить массированную энергетически-мистическую атаку на президента. Первый ритуал, к слову, был проведет еще в ночь на 25 февраля. Колдовать рекомендуют в полночь при убывающей Луне, и продолжать ритуалы до тех пор, пока Дональд Трамп не будет физически отстранен или самолично не откажется от поста главы американского государства.

Ведьмы сообщают, что каждый желающий может применить против данного политика свою излюбленную магическую практику, однако также описывают конкретный обряд, изобретенный специально для этой цели. В нем необходимо использовать колоду карт Таро, огарок оранжевого цвета или морковь с ботвой, некрасивую фотографию Трампа, гвоздь либо иглу, белую свечу, куски серы, черную нить, птичье перо, а также чаши с водой, солью и песком.

Не все ведьмы желают навредить Трампу

Несколько крупных американских ковенов (сообществ ведьм) заявили, что категорически отказываются участвовать в подобных мероприятиях. Представители этих сообществ раскритиковали своих «коллег» за попытку повлиять на ход политических событий в Америке и мире.

«Только представьте, что все экстрасенсы станут насылать порчи на политиков, которые им не нравятся. У нас в стране либо не останется политиков, либо начнутся самые настоящие ведьмовские войны, когда каждый колдун будет защищать своего кандидата, одновременно пытаясь погубить его соперников. Человек, которому ниспослан свыше дар обладать магической силой, не имеет права использовать свои способности в такой сфере», — сообщает Мэгги Бенсон из Топикского викканского ковена.

К слову, многие мировые оккультисты считают, что насылать на Трампа порчу, в общем-то, бесполезно, поскольку американских президентов беспрестанно охраняют могущественные маги, экстрасенсы, астрологи и так далее, состоящие на службе американского правительства. Иначе свести в могилу столь важного человека действительно было бы проще пареной репы. Похожая защита якобы обеспечена и Владимиру Путину, и Си Цзиньпину, и другим лидерам крупных (и даже не очень крупных) держав. Да что там говорить о лидерах такого масштаба, когда сегодня даже любой публичный человек, будь то депутат или знаменитый певец, старается защитить себя от отрицательной энергии толпы и отдельных могущественных недоброжелателей…