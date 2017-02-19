Американские ученые назначили конец света на 2047 год

Астрофизики США пришли к выводу, что все живое на Земле будет уничтожено уже через 30 лет. По их данным, человечество погибнет в 2047 году из-за активности Солнца.

В последнее время активность светила неуклонно снижается. Когда она дойдет до критического минимума, гелиосфера, или пространство, заполненное солнечным ветром, начнет сокращаться, что и приведет к апокалипсису.