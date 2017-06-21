А ТЕПЕРЬ ПО-ЧЕСТНОМУ: вот что ждет разные знаки зодиака этим летом!

Итак, до лета осталось все меньше и, конечно же, мы с надеждой вглядываемся в будущее! Что же готовит нам грядущее лето?

Астрологи знают точный ответ! Звезды обещают нам, что это лето будет весьма удачным периодом для тех людей, кто хочет позитивных перемен в своей жизни.

Если вы ждали какого-то особенного знака от Вселенной, чтобы начать действовать-то это лето и есть этот знак. Все начинания этого лета будут успешными.

Это лето будет чудесным временем, чтобы попробовать что-нибудь новенькое-новые рецепты, новый образ, новые путешествия, а может и для более серьезных перемен.

Вот что готовит лето разным знакам зодиака:

Овен

Это лето будет летом удач для вас. С середины июня начнется ваше удачное время и продлится вплоть до конца августа. Вам очень повезет в любви.

Ваша любовь поможет вам добиться успеха на любом поприще этим летом.

Символ этого лета для вас-бабочка. Легкая и яркая-она символизирует счастье, которое возможно если позволить ему тихонько сесть вам на плечо.

Телец

Это лето будет летом перемен для вас. Ветер перемен начнет дуть уже в мае, а в конце июне он станет очень сильным. Не бойтесь, все перемены-к лучшему.

Однако, будьте осторожны с кредитами и прочими денежными операциями, подождите до сентября. В этой сфере-зона риска для вас этим летом.

Символ этого лета для вас- караван верблюдов. Многие будут завидовать вам, но вы помните, что собаки лают, а караван идет.

Близнецы

Это лето будет для вас летом новых ощущений. Отношения выйдут на новый, вдохновляющий виток. В работе возможны перспективные предложения.

Однако, будьте аккуратны с вредными привычками, обязательно больше отдыхайте. По возможности отправьтесь в путешествие. Вы чрезмерно переутомляетесь, берегите себя.

Символ этого лета-цыганская юбка. Словно цыганская юбка в танце-это лето закружит вас в вихре впечатлений. Оставайтесь верными музыке вашего сердца.

Рак

Это лето для вас будет летом гармонии. У вас наконец выйдет достичь баланса во всех сферах вашей жизни.

Обратите внимание на любые предложения о партнерства-будь то дружба или работа. Они очень выгодны для вас.

Символ этого лета-река. Доверьтесь ее потоку.

Лев

Это лето для вас будет летом упорства и терпения. В начале лета возможны некие трудности, которые вы успешно преодолеете. После них ожидайте головокружительный взлет.

Не падайте духом, если вам будет трудно. Судьба испытывает вас и готовит подарок.

Символ этого лета-подарок. В конце лета разверните заветную ленту …и вы увидите, что все ваши старания окупились.

Дева

Это лето будет для вас летом возрождения. Жизнь будет улыбаться вам и вы, конечно же, улыбнетесь ей в ответ.

Этим летом вы ощутите много мистических совпадений, которые чудесным образом приведут вас к заветной цели.

Символ этого лета-звезда. Верьте в свою счастливую звезду и все получится!

Весы

Это лето для вас будет летом «чистки». Уйдет все лишнее, волшебным образом пропадут из вашей жизни люди, желающие вам зла.

Этим летом вам будет казаться, что перемены происходят чересчур быстро. Но к концу августа вы будете на седьмом небе от счастья.

Символ этого лета-сад. Помните, что садовник удаляет сорняки, чтобы создать свой волшебный сад.

Скорпион

Это лето будет для вас летом, когда вы поймали волну. Вы будете на пике во всех сферах жизни.

Решатся многие давние проблемы и вопросы, у вас даже голова закружится от того, как стремительно!

Символ этого лета-волна. Не упустите ее!

Стрелец

Это лето будет для вас летом реализации давних планов. Наконец, все звезды сошлись на том, чтобы помочь вам.

Обязательно отправьтесь в путешествие в конце лета…В нем вы найдете кое-что очень важное для себя.

Символ этого лета-костер. Для того, чтобы костер пылал ярко-необходимо подбрасывать в него поленья.

Козерог

Это лето для вас будет летом борьбы. Однако, вы выйдете победителем любой битвы.

Для того, чтобы все вышло вам придется приложить максимум сил и быть храбрыми и упорными. Ваша борьба щедро вознаградится.

Символ этого лета-взлетная полоса. Все готово, взлетайте!

Водолей

Это лето для вас будет летом любви. Любовь будет помогать вам во всем. Также это лето идеально для любых ваших начинаний.

Расслабьтесь и действуйте неспешно. Все, что вам нужно-само к вам придет.

Символ этого лета-рыболовная сеть. Звезды сулят вам богатый улов.

Рыбы

Это лето будет для вас летом стабильности. Не будет резких взлетов и падений, этот период вам дан для того, чтобы вы уделили время себе. Ведь последнее время вы совсем о себе забыли.

Любите и балуйте себя этим летом и вы удивитесь-как неожиданно что-то чудесное войдет в вашу жизнь.

Символ этого лета-зеркало. Улыбнитесь своему отражению.

Автор — Анна Кирова