9 ВЕЩЕЙ, В КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СТОИТ СЛЕПО ВЕРИТЬ (СОГЛАСНО БУДДЕ)

Благодаря стараниям многих мудрецов и мыслителей люди, исповедующие калам (одно из направлений мусульманской философии), не знали, во что им верить. Они прибывали в растерянности. Все дело в том, что все те учения и принципы, которыми с ними делились наимудрейшие, были противоречивы.

В своем стремлении докопаться до правды они отправились к Будде. Люди хотели спросить его, во что же им верить.

Будда не дал ответа, которого они ждали. Однако рассказал о том, чему они никогда не должны верить.

Нам вовсе не обязательно исповедовать философию Будды. Однако в его учении есть мудрость, на которую действительно стоит обратить внимание. Открыв для себя эти знания, вы станете немного лучше понимать этот мир.

1. Не воспринимайте все, что вам говорят, за чистую монету. Способность подвергать сомнению и проверять суждения, которыми делятся окружающие, говорит о том, что вы внимательный человек.

Способность распознать и выбрать себе в наставники действительно мудрых людей гарантирует, что вас будут окружать настоящие друзья.

2. Не верьте в традиции только потому, что так принято. Потому что они появились давно и передаются из поколения в поколение.

3. Не верьте слухам только потому, что люди много об этом говорят.

4. Не верьте слепо суждениям только потому, что они описаны в трудах мудрецов.

5. Не верьте в то, что вы сами придумали, считая это настолько необычным, что оно могло быть создано только божеством или другой необъяснимой силой.

6. Не верьте только потому, что кто-то решил, что у него есть право на правду.

7. Не верьте суждениям, опираясь только на авторитет ваших учителей.

8. Не верьте в истинность чужих предположений. Проведите собственный анализ. Опирайтесь на логику и опыт. Если после тщательного изучения вы обнаружите, что это способно принести пользу людям, принимайте предположение за истину. Опирайтесь на эти принципы в своей жизни.

9. Не верьте в состоятельность какого-либо учения, не опробовав его на практике.

Источник: Клубер