9 самых скандальных произведений мира

1. Борис Виан — Я приду плюнуть на ваши могилы

Роман «Я приду плюнуть на ваши могилы» вызвал настоящий фурор, он сразу стал бестселлером. До сих пор суммарный тираж этого романа превышает тираж других произведений Виана. Роман был написан по просьбе издателя, друга Виана, чьё дело терпело убытки. Однако вскоре роман сочли слишком смелым, вульгарным и даже порнографическим. Тиражи сжигали, общества борьбы за нравственность организовывали движение против романа.

2. Генри Миллер — Тропик рака

Роман Генри Миллера впервые вышел в Париже. Был запрещен в США как порнографический.

Самый известный и скандальный роман крупнейшего американского прозаика XX одновременно является первой частью автобиографической трилогии писателя: «Тропик Рака», «Тропик Козерога», «Черная весна». Книгу можно поставить в один ряд со знаменитыми «парижскими циклами» Хемингуэя, Сэлинджера, Э.Лимонова. Это смесь дерзкой эротики, тонкой стилистики и неповторимой миллеровской витальности на языке кинематографа воплощена в талантливом фильме Ф.Кауфмана «Генри и Джун».

3. Борис Пастернак — Доктор Живаго

Эта эпическая любовная история военных лет, происшедшая во время Русской революции была запрещена в Советском Союзе до 1988 года за имплицитную критику партии большевиков. Когда Пастернаку вручили Нобелевскую премию в области литературы, возмущение его соотечественников было таким огромным, что он отказался от предоставленной чести.

Роман, увидевший свет в 1957 году, на родине Пастернака был опубликован лишь спустя 31 год.

4. Гюстав Флобер — Мадам Бовари

Роман «Мадам Бовари» давно признан одним из величайших когда-либо написанных произведений. Тем не менее, после публикации в 1857 году его обвиняли в оскорблении морали. За историю, в основе которой лежат любовные связи занудной замужней женщины Флобер и его издатели предстали перед судом за похабщину, но позже их оправдали.

5. Франц Кафка — Превращение

Коммивояжер Грегор Замза, который финансово поддерживает своих родителей и сестру, просыпается и понимает, что превратился в гигантского жука. Постепенно близкие забывают о Грегоре, который когда-то был любимцем семьи.

Работы Кафки были под запретом при нацистском и советском режиме, а так же в независимой Чехословакии, поскольку Кафка отказывался писать на чешском и писал лишь на немецком языке.

6. Брет Истон Эллис — Американский психопат

Наибольшую, в том числе скандальную, известность получает опубликованный в 1991 роман Эллиса «Американский психопат». Ещё до своего выхода книга вызывает резкие протесты со стороны некоторых общественных организаций, обвинивших автора в пропаганде насилия и женоненавистничестве. С другой стороны, в поддержку Эллиса выступают видные фигуры американской литературы, например, Норман Мейлер. Общественное недовольство приводит к смене издателя, тем не менее, «Американский психопат», пусть и с определённой задержкой, выходит в свет. Роман о преуспевающем яппи с Уолл-стрит Патрике Бэйтмане, совершающем (возможно, лишь в своих фантазиях) кровавые убийства, становится событием книжного рынка США.

7. Дэвид Лоуренс — Любовник леди Чаттерлей

Публикация романа вызвала большой скандал, связанный с многочисленными откровенными описаниями сцен сексуального характера и был одно время запрещён в разных странах. Роман был многократно экранизирован. Автор создал три варианта романа и последний из них признал окончательным.

8. Халед Хоссейни — Бегущий за ветром

Самый ходовой дебютный роман Халеда Хоссейни, рассказывающий о дружбе двух мальчиков в Афганистане, был частично запрещён в США за сексуальное содержание (в книге показана сцена изнасилования) и оскорбительный язык. Киноверсия книги тоже была запрещена в Афганистане за изображение «в отрицательном свете» этнических групп страны.

9. Салман Рушди — Сатанинские стихи

«Сатанинские стихи». За них Салман Рушди был заочно приговорен аятоллой Хомейни к смерти, из-за чего много лет был вынужден скрываться.Вызвал яростный протест мусульман. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги и знающих о её содержании, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор. Поскольку аятолла Хомейни умер, не отменив приговора, он останется в силе навсегда, хотя следует отметить, что для мусульман-суннитов (то есть для подавляющего большинства мусульман в мире) фетвы шиитских богословов не являются обязательными.

Источник — hworldartdalia.blogspot.am