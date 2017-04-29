9 основных причин, почему у вас нет тех денег, которые вы хотите иметь

Наверное каждый из нас испытывает естественную потребность жить в достатке, но большинство этого достатка не имеют. Многие живут от зарплаты до зарплаты и считают в своем кошельке каждую мелкую купюру. Другие могут позволить себе недорогие удовольствия и доступный отдых, но при этом они тоже не живут так, как хотели бы жить.

Однако есть и часть людей не испытывающих финансовых проблем, имеющих достаточно много денег, которые позволяют себе все, что желает их душа. При этом одни постоянно жалуются на нехватку денег, другие просто берут и делают и достигают поставленных финансовых целей.

Почему так происходит? В основе всего этого лежит 9 основных причин.

1. Я ничего для этого не делаю

Спросите себя, что я делаю для того, чтобы в корне изменить свою финансовую ситуацию? Вы ходите каждый день на одну и туже работу, ждете, когда вам там повысят зарплату, а ее все не повышают. Вас все устраивает и одновременно не устраивает. Вы вроде бы как и при работе, но не при деньгах. Вот и выходит, что желание что-то изменить есть, но при этом вы для этого ничего не делаете.

2. Отсутствие достаточной мотивации



Когда нет мотивации – пропадает смысл и может возникать вопрос: «Зачем мне что-то делать, если меня все итак устраивает?». Очень часто зарабатывать мужчину мотивирует женщина, дети, болезнь. Отсутствие мотивации позволяет человеку не выходить из зоны своего комфорта. Мотивация важна для того, чтобы двигаться вперед к желаемому результату.

3. Малоэффективные действия

Я делаю, но ничего не получается. Я хочу заработать много денег, но работаю там, где их нет. В итоге все, что я делаю — денег мне не приносит.

4. Страхи

Страх имеет одно свойство – он сдерживает, сковывает, препятствует действиям и различным жизненным изменениям. У многих есть страх иметь много денег, потому что в их сознании большие деньги – это большие проблемы. Или что еще хуже, что если денег будет много, то их могут отобрать. Вот и выходит, что мы боимся, а значит — не развиваемся.

5. Ограничивающие убеждения

«Деньги портят человека». «Мне никогда не стать богатым». «Деньги мне достаются тяжелым трудом». Все это ограничивающие убеждения. Они накладывают свой отпечаток на наши действия и являются серьезным препятствием к нашим деньгам. И таких убеждений достаточно много. Проанализируйте все, что вы думаете о деньгах и вы найдете у себя очень много самых различных ограничивающих убеждений.

6. Вторичные выгоды

Почему вам выгодно иметь то, что у вас есть? Почему вам выгодно не иметь больших денег? Почему вам выгодно не развиваться? В большинстве случаев, человеку выгодно находиться в той ситуации, в которой он находится и ничего при этом не менять. Задайте себе вопрос, в чем ваша выгода? И возможно, вы получите для себя очень неожиданный ответ, который позволит вам посмотреть на ситуацию под другим углом.

7. Родовые сценарии

Человек является частью своей родовой системы. В его генах находится информация о всех историях, связанных с деньгами, происходивших в его роду. И зачастую это не только истории богатства, но и истории потери денег. Особенно это актуально для нашей страны, когда очень много людей прошло не только через банкротство, но и через раскулачивание, рэкет и другие потери. И зачастую потомки проживают все те же самые истории потери денег, что и их предки. В системных расстановках это называется переплетением.

8. Судьба

В эту жизнь душа пришла с определенным накопленным опытом, который она получала в других временных эпохах. Информация об этом опыте хранится в наших генах и в глубинах нашей психики. Очень часто этот опыт является серьезной причиной того, что в этой жизни человек не имеет ни денег, ни достатка. Это работает закон причины и следствия, который и влияет на денежный поток. Со всем этим можно работать и менять свое материальное благосостояние, важно только посмотреть в этом направлении.

9. Финансовая неграмотность

Незнание законов денег и законов рынка. У вас есть деньги, но они не работают: лежат на черный день или собираются дома. В итоге вместо того, чтобы преумножать капитал, он у вас находится примерно на одном и том же уровне.

Что делать?

1. Поменять свое мышление и изменить отношение к деньгам.

2. Начать предпринимать активные действия.

3. Стать финансово грамотным.

Упражнение

Возьмите лист бумаги, разметьте его на две колонки. В левой напишите все то, что вы делаете для того, чтобы изменить свое финансовое положение. Справа напишите все то, что вы не делаете. В какой колонке оказалось больше? Если в левой, тогда задайте себе вопрос: «Что я делаю не так?».

Если вы предпринимаете много усилий, чтобы изменить свое финансовое положение, но результата при этом нет, тогда нужно посмотреть какие ограничения есть у вас в вашем роду и в кармическом опыте души. Если же в правой больше, тогда поменяйте свою стратегию по отношению к деньгам и у вас обязательно все получится.

80% всех проблем находятся в самом человеке и только 20% имеют более глубокие родовые и кармические причины.

Источник: econet.ru