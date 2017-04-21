9 невероятных признаков того, что у вас была прошлая жизнь

Хотя сегодня со всех сторон говорят, что нужно жить полной жизнью, некоторые люди верят в то, что у человека может быть несколько жизней. Это так называемая теория реинкарнаций. У каждого свое мнение на этот счет, я лично отношусь к такой идее скептически, но вот список сигналов, которые могут указывать на то, что “мальчик все-таки был” и вы уже переживали существование на этой планете где-нибудь в сердце Англии в эпоху Тюдоров.

1. Повторяющиеся сны

Вообще для повторяющихся снов можно найти множество объяснений, но говорят, если у вас все время повторяется один и тот же сон, то, возможно, это ключ к вашему прошлому. Сюжетом может быть иная историческая эпоха, другая местность. Это один из признаков, что вы существовали раньше в другой точке истории.

2. Дежавю

Каждого из нас хоть раз в жизни охватывало внезапное и странное ощущение… Мы знаем наверняка: вот то, что сейчас, происходит впервые. Но вдруг осознаем, что однажды это уже случалось: здесь я уже был, видел этого же человека, слышал те же слова, и так же падал свет. Настоящее будто бы встречается с прошлым… Ученые объясняют это явлением парамнезии, парапсихологи — прошлой жизнью.

3. Вы помните события в прошлом

Ключевой момент: вы не были их участником. То есть у вас есть воспоминания, которых в вашей голове быть не должно. Причем, возможно, вы помните это в довольно ярких красках. Некоторые люди утверждают, что это осколки вашей прошлой памяти.

4. У вас невероятная интуиция

Верящие в реинкарнацию люди утверждают, что вы находитесь в удивительной связи со временем. Как прошлым и настоящим, так и будущим. Вы часто можете предсказать исход того или иного события, почувствовать как и где действовать, чем нередко удивляете окружающих.

5. Необоснованные страхи и фобии

Все мы чего-то боимся: воды, высоты, пауков или змей. Но откуда они взялись эти страхи? Некоторые верят, что это результат болезненных событий в прошлом. Если вы, например боитесь змей и сами не знаете почему, может ваш ответ именно в этом?

6. Мистические боли

Это, конечно спорный пункт, но не возникало ли у вас фантомных болей на здоровых участках тела, исчезавших через мгновение? Возможно, в прошлой жизни вы были, например солдатом и вам оторвало ногу, а теперь в вас отзывается старая травма…

7. Вы отыскали родственную душу

Это чем-то похоже на фильм “Дневник памяти”. Но возможно, что если вы всеми фибрами души чувствуете в ком-то родственную душу (может даже в незнакомце), не исключено, что это неспроста. Такая вот красивая романтичная теория в подтверждение того, что для каждого есть в этом мире своя половинка.

8. Вы чувствуете, что у вас старая душа

Этот феномен может встречаться, когда человеку кажется, что его душа живет дольше чем он сам. Если вы мудры не по годам или чувствуете себя более зрело, чем должны, не исключено, что у вас за спиной есть прошлое, а сейчас — одно из “настоящих”. Что ж, это здорово. Не важно было ли это на самом деле, но не пора ли применить свою мудрость к жизни, чтобы добиться большего?

9. Вы чувствуете, что не соответствуете времени

Ощущение, что вы здесь не к месту, так или иначе посещает многих людей. Но немногие чувствуют, что они не в своем времени. Иногда может казаться, что для вас будет идеальной совершенно другая эпоха или местность. Это конечно не значит, что все одинокие люди тоскуют по прошлой жизни. Но, если вас просто тянет туда, то может быть вы многое упустили в прошлом?

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