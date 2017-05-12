9 маркеров того, что мы оплачиваем долги наших предков

В каждом человеке существует потребность определить СВОЕ место в жизни

В моей практике психолога, иногда, встречаются случаи, когда сложно бывает понять, почему клиента преследуют неудачи, откуда взялась эта необъяснимая тревога, периодически и закономерно появляющаяся ниоткуда. Клиенты говорят, что ощущают, что живут не свою жизнь, замечают «тревожащую странность» в ней.

Казалось бы, в рассказе о себе человек не припоминает никаких значащих травмирующих событий, стрессов, однако, он испытывает посттравматические реакции — внезапные приступы страха, физиологические его проявления — сердцебиение, тремор, потливость, напряжение в теле и т.д. , или, например, навязчивые действия, фобии, депрессии.

И хорошим решением бывает обратиться к семейной истории, и, в процессе исследования, можно найти источник симптома, который родственник спроецировал на потомков, ничего не подозревающих об этом.

В ходе терапевтической работы, может произойти осознание, инсайт, который позволит освободиться от симптомов, перестать оплачивать долги предков, перевернуть страницу и начать собственную жизнь с чистого листа.

Для иллюстрации влияния на нас энергии рода, хочу предложить вам выполнить небольшое диагностическое и ресурсное упражнение. Расположитесь удобно, закройте глаза, прислушайтесь к своему ровному и спокойному дыханию. Запомните это ощущения. А теперь представьте, что за вашей спиной сидят ваши мама и папа. Что чувствуете? А теперь, визуализируйте родителей мамы и родителей отца у каждого за спинами. Ощущения изменились? А теперь, у каждого из бабушек и дедушек — их родителей, неважно, знакомы вы с ними или нет.

4 поколения — 31 человек!

Теперь обернитесь, посмотрите на них.

Существование каждого из них обусловило Вашу жизнь, каждый из них внес свой вклад в то, что вы есть сейчас. Почувствуйте энергию, идущую из глубины веков.

Зафиксируйте свои ощущения.



Упражнение «Визуализация Рода»

Если вы почувствовали тепло, позитивную и светлую энергию, это значит что сила Рода с вами, и все эти люди за вашей спиной помогают Вам. Ваш род несет в себе большие ресурсы и способности. Это очень хорошо! Но, иногда, могут быть и другие ощущения от этого упражнения. Если ощущения неприятные, то, возможно, стоило бы поработать с историей своей семьи самостоятельно, либо с помощью специалиста.

Рассмотрим некоторые маркеры, позволяющие выявить деструктивность семейной системы:

1. Синдром годовщины.

Внимательно проверьте даты важнейших событий в вашей жизни (даты рождений, свадьбы, рождения детей, смертей, заболеваний и т.д.) на наличие повторов и синхроний.

2. Значимость имени.

Имя человека это одна из основ его идентичности, фамилия, имя и отчество (в русской традиции) может определить место человека в трехмерной системе координат — во времени, пространстве и истории. Наличие одинаковых имен в нескольких поколениях может также быть поводом более внимательно рассмотреть причины выбора этого имени и связанные с ним ожидания. З. Фрейд писал, что «Имена делают из детей призраков»

3. Отношения и ролевые ожидания в семье.

Выявите отношения между людьми, входящими в семью, сравните паттерны взаимоотношений в нескольких поколениях, возможно, вы заметите похожие.

4. Семейные тайны.

Наличие невысказанных, постыдных секретов в семье (инцест, изнасилование, заключение в тюрьме, психические заболевание и др.), не явно, но деструктивно влияют на потомков, проявляясь в необъяснимых поступках, внезапных приступах страха и тревоги, а также других странностях в поведении членов семьи.

5. Семейные мифы.

Наличие в семье ритуалов и обычаев обычно скрепляет семью, дает чувство сопричастности, позволяют чувствовать себя в безопасности, в предсказуемой обстановке, однако, в некоторых случаях, жесткость семейных рамок ограничивает развитие личности членов, и даже может негативно сказаться на психологическом самочувствии, проявляясь в виде различных симптомов физических и психологических.

6. Несчастные случаи, болезни, преждевременные смерти, выкидыши, и другие трагические события, которые повторяются из поколения в поколения.

Если замечен этот факт, то это может с большой долей вероятности свидетельствовать о наличии транс- генерационной передачи и явления транс- генерационного повторения.

7. Наличие незавершенного траура в семье

Ушедшие, но не оплаканные, не захороненные.

8. «Синдром мертвой матери».

Потеря матери ребенком в раннем возрасте, депрессия матери в первый год жизни ребенка.

9. «Замещающий ребенок».

Если родившийся ребенок является как бы компенсацией за утрату другого человека, ребенка, мужа, брата, то это также повод для проведения исследования своего рода. Необходимо отметить, что наличие этих маркеров не диагностирует проблему , но позволяет определить круг, в котором может быть найдется та нить, которая поможет распутать клубок, не дающий человеку свободно жить и принимать решения.

Работа эта сложная, но чрезвычайно полезная и интересная. Ведь в каждом человеке существует потребность определить свое место в жизни. В результате, повышается уровень осознания, что влечет за собой гармонизацию собственного Я и отношений с другими, появляются энергия и ресурсы в достижении целей.

Автор — Анна Ходосова