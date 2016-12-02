80 мыслей, несущих Силу

Мысли, которые мы держим в голове, и слова, которые мы произносим, постоянно формируют наш мир и опыт. У многих из нас укоренилась привычка негативного мышления, и мы не осознаем ущерба, который наносим самим себе.

Потому, читая любые из этих аффирмаций каждый день, все, что в них описано, притянется в жизнь обязательно! Главное верить в то, что мы произносим и задумываться над тем, что мы говорим.

МОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ УЖЕ ПРОИСХОДИТ

Моя готовность прощать начинает процесс моего исцеления. Я позволяю любви моего сердца омывать, очищать и исцелять каждую частицу моего тела. Я знаю, что достойна (достоин) исцеления.

Я ДОВЕРЯЮ СВОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ МУДРОСТИ

Когда я занимаюсь повседневными делами, я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Моя интуиция всегда на моей стороне. Я доверяю ей, она всегда внутри меня. Я спокойна (спокоен).

Я ГОТОВА (ГОТОВ) ПРОЩАТЬ

Прощение себя и других людей освобождает меня от прошлого. Прощение – решение почти всех проблем. Прощение – мой дар себе. Я прощаю и освобождаюсь.

Я ГЛУБОКО УДОВЛЕТВОРЕНА ВСЕМ, ЧТО Я ДЕЛАЮ

Каждый момент дня для меня особенный, так как я следую своим высшим инстинктам и прислушиваюсь к своему сердцу. Я спокойна (спокоен) в своем мире и своих делах.

Я ДОВЕРЯЮ ТЕЧЕНИЮ ЖИЗНИ

Жизнь течет плавно и ритмично, и я, ее часть. Жизнь поддерживает меня и приносит мне только хороший и положительный опыт. Я верю в то, что течение жизни принесет мне высшее благо.

CИЛА ВСЕГДА СОСРЕДОТОЧЕНА В НАСТОЯЩЕМ МОМЕНТЕ

Прошлое предано забвению и не имеет надо мной никакой власти. Я могу стать свободной (свободным) прямо в это мгновение. Сегодняшние мысли создают мое будущее. Я все контролирую и возвращаю себе свою силу. Я спокойна (спокоен) и свободна (свободен).

Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬСЯ

Я хочу освободиться от старых негативных убеждений. То, что преграждает мне путь – всего лишь мысли. Мои новые мысли позитивны и созидательны.

КАЖДАЯ МОЯ МЫСЛЬ СОЗДАЕТ МОЕ БУДУЩЕЕ

Вселенная полностью поддерживает каждую мысль, которую я выбираю и в которую верю. Я обладаю неограниченным выбором своих мыслей. Я выбираю равновесие, гармонию и покой, и я выражаю их в своей жизни.

НИКАКИХ УПРЕКОВ

Я освобождаюсь от стремления обвинять кого бы то ни было, включая себя. Мы все стараемся как можно лучше пользоваться своим знанием, пониманием и осведомленностью.

Я ОТПУСКАЮ ВСЕ ОЖИДАНИЯ

Я плыву по жизни легко и с любовью. Я люблю себя. Я знаю, что на каждом повороте жизни меня ждет только хорошее.

МОЯ ЖИЗНЬ – ЗЕРКАЛО

Люди в моей жизни на самом деле являются моим отражением. Это дает мне возможность расти и меняться.

Я ЧУТКИЙ ДРУГ

Я настроена (настроен) на мысли и чувства других людей. Я даю совет и поддержку моим друзьям, когда они в этом нуждаются, и просто слушаю с любовью, когда это уместно.

СВОБОДА – МОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Я свободна (свободен) в своем мышлении и могу выбирать только хорошие мысли. Я поднимаюсь над ограничениями прошлого и обретаю свободу. Теперь я становлюсь всем тем, для чего была (был) создана (создан).

Я ОТБРАСЫВАЮ ВСЕ СТРАХИ И СОМНЕНИЯ

Теперь мой выбор: освободить себя от всех разрушительных страхов и сомнений. Я принимаю себя и создаю мир в своей душе и сердце. Я любима (любим) и защищена (защищен).

БОЖЕСТВЕННЫЙ РАЗУМ РУКОВОДИТ МНОЙ

Весь этот день мне помогают делать выбор. Божественный разум постоянно руководит мной в достижении моих целей. Я спокойна (спокоен).

Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ

Мое неотъемлемое право с рождения – жить полно и свободно. Я даю жизни именно то, что хочу получить от жизни. Я счастлива (счастлив), что я живу. Я люблю жизнь!

Я ЛЮБЛЮ МОЕ ТЕЛО

Я создаю мир в моей душе, и мое тело отражает мой душевный покой в виде безупречного здоровья.

КАЖДУЮ ЧАСТИЦУ СВОЕГО ОПЫТА Я ПРЕВРАЩАЮ В ВОЗМОЖНОСТЬ

Каждая проблема имеет решение. Весь мой опыт предоставляет мне возможности учиться и расти. Я спокойна (спокоен).

Я СПОКОЙНА (СПОКОЕН)

Божественный покой и гармония окружают меня и обитают во мне. Я чувствую терпимость, сочувствие и любовь ко всем людям, включая себя.

Я ДОСТОЙНА (ДОСТОИН) ЛЮБВИ

Мне не надо стараться заслужить любовь. Я достойна (достоин) любви потому, что существую. Окружающие отражают мою собственную любовь к себе.

МОИ МЫСЛИ СОЗИДАТЕЛЬНЫ

Я говорю «Вон!» любой негативной мысли, которая приходит в мой мозг. Ни один человек, ни одно место, ни одна вещь не имеют власти надо мной, так как я – единственный творец моих мыслей. Я создаю свою реальность и все, что есть в ней.

Я ЖИВУ В МИРЕ С МОИМ ВОЗРАСТОМ

Каждый возраст обладает собственными особыми радостями и переживаниями. Мой возраст всегда совершенен для данного места в моей жизни.

ПРОШЛОЕ УШЛО НАВСЕГДА

Это новый день. День, в котором я никогда не жила (жил) раньше. Я остаюсь в настоящем и наслаждаюсь каждым его мгновением.

Я НИКОГО НЕ УДЕРЖИВАЮ ВОЗЛЕ СЕБЯ

Я позволяю другим испытывать то, что имеет значение для них, и я свободна (свободен) создавать то, что имеет значение для меня.

Я ВИЖУ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЛЮБВИ

Я сочувствую детству моих родителей. Теперь я знаю: я выбрала (выбрал) их, так как они были совершенны для того, чему я должна (должен) была (был) научиться. Я прощаю и освобождаю их, и освобождаюсь сама (сам).

МОЙ ДОМ – СПОКОЙНОЕ УБЕЖИЩЕ

Я с любовью благословляю свой дом. Я вношу любовь в каждый уголок, и мой дом любовно отзывается теплом и удобством. Мне хорошо и спокойно здесь жить.

КОГДА Я ГОВОРЮ ЖИЗНИ «ДА», ЖИЗНЬ ТОЖЕ ГОВОРИТ МНЕ «ДА»

Жизнь отражает каждую мою мысль. Пока я сохраняю позитивное мышление, Жизнь дарит мне только хороший опыт.

ВСЕГО ХВАТИТ ВСЕМ, ВКЛЮЧАЯ МЕНЯ

Океан Жизни изобилен и щедр. Все мои потребности и желания удовлетворяются прежде, чем я успеваю попросить. Добро приходит ко мне отовсюду, и ото всех, и от всего.

МОЯ РАБОТА ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЕТ МЕНЯ

Сегодня я отдаю все свои способности тому, что делаю, так как понимаю: когда один опыт завершен, меня ведут к еще большей реализации своих возможностей и новому полезному опыту.

МОЕ БУДУЩЕЕ ПРЕКРАСНО

Теперь я живу в безграничной любви, свете и радости. Все хорошо в моем мире.

ОТКРЫВАЮ НОВЫЕ ДВЕРИ В ЖИЗНЬ

Я радуюсь тому, что имею, и знаю, что меня всегда ждет впереди новый опыт. Я встречаю новое с распростертыми объятиями. Я верю, что жизнь замечательна.

Я ЗАЯВЛЯЮ О СВОЕЙ СИЛЕ И С ЛЮБОВЬЮ СОЗДАЮ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Я прошу дать мне больше понимания, чтобы осознанно и с любовью строить мой мир и мой опыт.

ТЕПЕРЬ Я СОЗДАЮ СЕБЕ НОВУЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Я полностью открыта (открыт) и восприимчива (восприимчив) к замечательной новой должности. Я смогу использовать свои таланты и творческие способности, работая в чудесном месте, с людьми и для людей, которых люблю. Я буду зарабатывать хорошие деньги.

ВСЕ, ЧЕГО Я КАСАЮСЬ, ИМЕЕТ УСПЕХ

Теперь я устанавливаю для себя новое понимание успеха. Я знаю, что могу достичь успеха и мой успех будет таким, каким я его себе представляю. Я вхожу в Круг Победителей. Блестящие возможности открываются мне повсюду. Я притягиваю к себе процветание во всех сферах жизни.

Я ОТКРЫТА (ОТКРЫТ) И ВОСПРИИМЧИВА (ВОСПРИИМЧИВ) К НОВЫМ ПУТЯМ ДОХОДОВ

Теперь я получаю мои блага из ожидаемых и неожиданных источников. Я безграничное существо, принимающее из безграничного источника неограниченными путями. Я счастлива (счастлив) сверх своих самых смелых мечтаний.

Я ЗАСЛУЖИВАЮ САМОГО ЛУЧШЕГО И ПРИНИМАЮ ЭТО ЛУЧШЕЕ СЕЙЧАС

Мои мысли и чувства дают мне все необходимое для наслаждения жизнью, полной любви и успеха. Я заслуживаю всех благ потому, что родилась (родился) на свет. Я предъявляю права на мои блага.

ЖИЗНЬ ПРОСТА И ЛЕГКА

Все, что мне необходимо знать в любой момент, открыто мне. Я верю себе и верю Жизни. Все уже хорошо.

Я ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Я составляю единое целое с энергией и мудростью Вселенной. Я черпаю эту энергию, и мне легко защищать себя.

Я С ЛЮБОВЬЮ СЛУШАЮ ПОСЛАНИЯ МОЕГО ТЕЛА

Мое тело всегда работает на достижение оптимального здоровья. Мое тело хочет быть невредимым и здоровым. Я сотрудничаю с ним и становлюсь здоровой (здоровым), сильной (сильным) и совершенной (совершенным).

Я ВЫРАЖАЮ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Мои уникальные таланты и творческие способности пронизывают меня и выражаются самым удивительным образом. Мои творческие способности всегда находят применение.

Я НАХОЖУСЬ В ПРОЦЕССЕ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН

Я раскрываюсь самыми удивительными способами. Только хорошее может прийти ко мне. Теперь я излучаю здоровье, счастье, процветание и душевный покой.

Я ПРИНИМАЮ МОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ

Нет соревнования и нет сравнения, ибо все мы разные и созданы, чтобы быть разными. Я особенная (особенный) и изумительная (изумительный). Я люблю себя.

ВСЕ МОИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ ГАРМОНИЧНЫ

Всегда вокруг себя я вижу только гармонию. Я с готовностью вношу вклад в желаемую мной гармонию Моя жизнь – радость.

Я НЕ БОЮСЬ ЗАГЛЯНУТЬ В СЕБЯ

Пробираясь сквозь пелену мнений и убеждений других людей, я вижу внутри себя великолепное существо – мудрое и прекрасное. Я люблю то, что вижу в себе.

Я ЧУВСТВУЮ ЛЮБОВЬ ПОВСЮДУ

Любовь повсюду, и я люблю и любима (любим). Любящие люди наполняют мою жизнь, и я обнаруживаю, как легко выражать свою любовь к другим.

ЛЮБИТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЛЕГКО, КОГДА Я ЛЮБЛЮ И ПРИНИМАЮ СЕБЯ

Мое сердце открыто. Я позволяю своей любви течь свободно. Я люблю себя. Я люблю других людей, и другие люди любят меня.

Я ПРЕКРАСНА (ПРЕКРАСЕН), И ВСЕ ЛЮБЯТ МЕНЯ

Я излучаю одобрение, и я любима (любим) другими людьми. Любовь окружает и защищает меня.

Я ЛЮБЛЮ И ОДОБРЯЮ СЕБЯ

Я одобряю все, что делаю. Я достаточно хороша (хорош) такой (таким), какая (какой) я есть. Я высказываю свое мнении. Я прошу для себя то, что хочу. Я заявляю о своей силе.

Я УМЕЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

Я доверяю своей внутренней мудрости и легко принимаю решения.

ВСЕГДА В БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Какой бы вид транспорта я ни выбрала (выбрал), я в полной безопасности.

УРОВЕНЬ МОЕГО ПОНИМАНИЯ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЕТСЯ

Каждый день я прошу свое Высшее «Я» подарить мне способность более глубоко понимать жизнь и подниматься над мнениями и предрассудками.

ТЕПЕРЬ Я ПРИНИМАЮ СОВЕРШЕННОГО СУПРУГА (СУПРУГУ)

Божественная Любовь теперь ведет меня к полным любви взаимоотношениям с моим (моей) совершенным супругом (супругой) и помогает сохранить их.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ ТЕПЕРЬ И НАВСЕГДА

Все, что я имею, и все, кем я являюсь, защищено и находится в полной безопасности. Я живу в безопасном мире.

СЕЙЧАС ИДЕТ ПРОЦЕСС ИСЦЕЛЕНИЯ МИРА

Каждый день я представляю себе наш мир как спокойный, целостный и исцеленный. Я вижу каждого человека хорошо накормленным, одетым и обеспеченным жильем.

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ

У меня любящая, гармоничная, счастливая, здоровая семья, и мы все прекрасно понимаем друг друга.

МОИ ДЕТИ НАХОДЯТСЯ ПОД БОЖЕСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ

Божественная Мудрость пребывает в каждом их моих детей, и они счастливы и защищены везде, куда бы они ни шли.

Я ЛЮБЛЮ ВСЕ БОЖЬИ ТВОРЕНИЯ – ЖИВОТНЫХ, БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

Я легко и с любовью обращаюсь со всеми живыми существами, и я знаю, что они достойны нашей любви и защиты.

Я С ЛЮБОВЬЮ ИСПЫТЫВАЮ РОЖДЕНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА

Чудо деторождения – нормальный, естественный процесс, и я прохожу его легко, без напряжения с любовью.

Я ЛЮБЛЮ СВОЕ ДИТЯ

Мое дитя и я связаны друг с другом узами любви, счастья и покоя. Мы – счастливая семья.

МОЕ ТЕЛО ГИБКО

Целительная энергия постоянно течет через каждый орган, сустав и клетку моего тела. Я двигаюсь свободно и без усилий.

Я ЗНАЮ

Я постоянно увеличиваю свои знания о себе, о своем теле и своей жизни. Осведомленность дает мне силу брать ответственность на себя.

Я ЛЮБЛЮ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Физические упражнения помогают мне сохранить молодость и здоровье. Мои мускулы любят двигаться. Я живой человек.

ПРОЦВЕТАНИЕ – МОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Я достойна (достоин) успеха и с готовностью принимаю процветание, изобильно текущее сквозь мою жизнь Я отдаю и принимаю с радостью и любовью.

Я СВЯЗАНА (СВЯЗАН) С БОЖЕСТВЕННЫМ РАЗУМОМ

Ежедневно я обращаюсь внутрь себя, соединяясь со всем разумом вселенной. Меня постоянно ведут и направляют, всесторонне заботясь о моем высшем благе и счастье.

СЕГОДНЯ Я СМОТРЮ НА ЖИЗНЬ СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ

Я готова (готов) видеть жизнь в новом, ином свете, замечать то, что не видела (не видел) раньше. Новый мир ждет моего нового взгляда.

Я ШАГАЮ В НОГУ С СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ

Я открыта (открыт) и восприимчива (восприимчив) к новому в жизни. Я готова (готов) понять видеомагнитофоны, компьютеры и другие чудесные электронные устройства.

Я СОХРАНЯЮ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ ВЕС

Мой разум и тело находятся в равновесии и гармонии друг с другом. Я достигаю и сохраняю идеальный для себя вес легко, без усилий.

Я В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Я с любовью забочусь о своем теле. Я ем здоровую пищу. Я пью целебные напитки. Мое тело отвечает мне на заботу, постоянно сохраняя отличную форму.

МОИ ЖИВОТНЫЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ

Я с любовью общаюсь с моими животными, и они дают мне понять, как я могу обеспечить их духовное и физическое здоровье. Мы живем счастливо вместе. Я нахожусь в гармонии со всей Жизнью.

ВСЕ ЧТО ПОСАЖУ, У МЕНЯ ВСЕ РАСТЕТ

Каждое растение, которого я с любовью касаюсь, расцветает во всем своем великолепии. Домашние растения счастливы. Цветы трепетно прекрасны. Вкусные фрукты и овощи созревают в изобилии. Я нахожусь в гармонии с природой.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ИСЦЕЛЕНИЯ

Я устанавливаю связь с целительной энергией Вселенной, чтобы исцелить себя и всех вокруг меня, кто готов к исцелению. Я знаю, что мой разум – мощное целительное средство.

Я ЛЮБЛЮ И УВАЖАЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Я отношусь к пожилым людям в моей жизни с большой любовью и уважением, так как знаю, что они мудрый и чудесный источник знаний, опыта и правды.

МОЙ АВТОМОБИЛЬ – БЕЗОПАСНОЕ УБЕЖИЩЕ ДЛЯ МЕНЯ

Когда я веду свой автомобиль, я полностью защищена (защищен), расслаблена (расслаблен), и мне удобно. Я с любовью благословляю всех других водителей на дороге.

МУЗЫКА ОБОГАЩАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ

Я наполняю свою жизнь гармоничной и поднимающей настроение музыкой, которая обогащает мое тело и душу. Творческие влияния окружают и вдохновляют меня.

Я ЗНАЮ, КАК УСПОКОИТЬ СВОИ МЫСЛИ

Я достойна (достоин) отдыха и тишины, когда они мне необходимы, и я создаю пространство в своей жизни, где могу получить то, что мне нужно. Я нахожусь в мире со своим одиночеством.

МОЯ ВНЕШНОСТЬ ОТРАЖАЕТ МОЮ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

Я хорошо ухаживаю за собой каждое утро и ношу одежду, отражающую то, как я люблю и ценю жизнь. Я прекрасна (прекрасен) внутри и снаружи.

МНЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕ ВРЕМЯ В МИРЕ

У меня очень много времени для каждого дела, которое необходимо сделать сегодня. Я сильная личность, потому что я выбираю жизнь в Настоящем Моменте. Здесь и сейчас все хорошо.

Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ СЕБЕ ОТДЫХ ОТ РАБОТЫ

Я планирую отпуск, чтобы дать возможность отдохнуть моей душе и телу. Я не выхожу за рамки своего бюджета и всегда чудесно провожу время. Я возвращаюсь на работу освеженной (освеженным) и спокойной (спокойным).

Я ПРОШУ ПОМОЩИ, КОГДА НУЖДАЮСЬ В НЕЙ

Мне легко просить помощи, когда я в ней нуждаюсь. Я чувствую себя защищенной (защищенным) в центре перемен, поскольку знаю, что перемены – естественный закон Жизни. Я открыта (открыт) для любви и поддержки других людей.

Я ОКРУЖАЮ СЕБЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

Мои друзья и родные излучают любовь и положительную энергию, и я возвращаю эти чувства. Я знаю, что мне, возможно, придется освободиться от тех людей в моей жизни, которые не поддерживают меня.