8 ваших любимых продуктов, которые через несколько лет просто исчезнут!

Глобальное потепление влияет не только на погоду и климат, как может показаться.
Сельское хозяйство уже давно страдает и от меняющегося климата, и от поврежденной почвы, и от массы других проблем. В результате уже в ближайшем будущем мы можем остаться без некоторых популярных и привычных продуктов.
Вот только небольшой список продуктов, которые почти 100% исчезнут еще при вашей жизни.
1. Авокадо.
Чтобы вырастить 0,5 кг авокадо, требуется 272 л воды. А ведь 500 г — это всего два средних плода!
В Америке свыше 80% авокадо выращивают в штате Калифорния, где в последнее время постоянные засухи.
Авокадо — тропический фрукт, поэтому выращивать его в пустыне убыточно и бесперспективно. Поэтому из-за глобального потепления мы можем его потерять!
2. Нут.
Аналогичным образом, чтобы вырастить 30 г нута, требуется 288 л воды!
Производство нута по всему миру упало на 40–50% из-за повсеместных засух. Возможно, вскоре хумус станет забытым деликатесом!
3. Кофе.
По некоторым расчётам, 70% всех кофейных плантаций в мире к 2080 году погибнут.
Большая часть кофе делается из кофейных зёрен арабика, которые растут при температуре 17–21 °C.
Если температура превысит эти показатели, зёрна будут созревать слишком быстро, что плохо скажется на их вкусе.
4. Рыба.
Исследователи предупреждают, что рыба в океанах может закончиться к 2048 году.
Это результат агрессивного рыбного промысла, включающего траловый лов, когда рыбу вылавливают огромными сетями, без разбора уничтожая редкие виды наряду с промысловыми.
Это приводит к дисбалансу экосистем, которые затем погибают, не в состоянии противостоять загрязнению.
5. Арахис.
Некоторые говорят, что арахис исчезнет к 2030 году.
Арахису требуется 5 месяцев тёплой погоды и 50–100 см дождя. При недостатке осадков стручки не прорастают, а при переизбытке — плесневеют, что делает орехи несъедобными.
Из-за засух и аномальной жары многие арахисовые посевы погибают уже сегодня.
6. Кленовый сироп.
Как и арахису, сахарному клёну (из которого и делают сироп) требуются очень конкретные и устойчивые погодные условия, которые разрушаются из-за нынешних климатических изменений.
Благодаря глобальному потеплению сезон кленового сиропа сдвигается и начинается всё раньше и раньше. Но сахарному клёну необходимы зимние заморозки и весенние оттепели, которые случаются всё реже.
7. Шоколад.
Шоколад в мире съедается быстрее, чем производится.
В прошлом году, например, было съедено на 70 000 тонн больше какао, чем произведено. Эксперты говорят, что этот показатель возрастёт до 1 млн тонн к 2020 году и до целых 2 млн тонн — к 2030-му.
Кроме того, в Западной Африке (где производится 70% всего какао в мире) наблюдается нехватка воды и повышение температуры. И это не считая нового грибкового заболевания, которое уничтожает урожаи.
8. Пиво.
Из-за глобального потепления пивоварни начинают испытывать нехватку хмеля и ячменя, которые погибают от аномальной жары.
А в Бельгии некоторые компании были вынуждены приостановить производство из-за того, что жара сократила период варки, для которого необходимы прохладные условия.
Неудивительно, что 24 ведущих пивоваренных компании, в т. ч. Guinness, подписали «Климатическую декларацию», пообещав приложить усилия для борьбы с глобальным потеплением.