8 ваших любимых продуктов, которые через несколько лет просто исчезнут!

Глобальное потепление влияет не только на погоду и климат, как может показаться.

Сельское хозяйство уже давно страдает и от меняющегося климата, и от поврежденной почвы, и от массы других проблем. В результате уже в ближайшем будущем мы можем остаться без некоторых популярных и привычных продуктов.

Вот только небольшой список продуктов, которые почти 100% исчезнут еще при вашей жизни.

1. Авокадо.

Чтобы вырастить 0,5 кг авокадо, требуется 272 л воды. А ведь 500 г — это всего два средних плода!

В Америке свыше 80% авокадо выращивают в штате Калифорния, где в последнее время постоянные засухи.

Авокадо — тропический фрукт, поэтому выращивать его в пустыне убыточно и бесперспективно. Поэтому из-за глобального потепления мы можем его потерять!

2. Нут.

Аналогичным образом, чтобы вырастить 30 г нута, требуется 288 л воды!

Производство нута по всему миру упало на 40–50% из-за повсеместных засух. Возможно, вскоре хумус станет забытым деликатесом!

3. Кофе.

По некоторым расчётам, 70% всех кофейных плантаций в мире к 2080 году погибнут.

Большая часть кофе делается из кофейных зёрен арабика, которые растут при температуре 17–21 °C.

Если температура превысит эти показатели, зёрна будут созревать слишком быстро, что плохо скажется на их вкусе.

4. Рыба.

Исследователи предупреждают, что рыба в океанах может закончиться к 2048 году.

Это результат агрессивного рыбного промысла, включающего траловый лов, когда рыбу вылавливают огромными сетями, без разбора уничтожая редкие виды наряду с промысловыми.