8 уроков Будды

Учение от великого духовного наставника, который не нуждается в особом представлении. В переводе «Будда» – означает «пробужденный» или «просвещенный».

В его учении нет ничего, что противоречило бы основам внутренней гармонии любого другого течения, религиозного или философского. Эти уроки универсальны и вечны, а познакомиться с ними интересно для ума и полезно для души:

1. Начинать с малого – это нормально.

Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей. Каждый мастер когда-то был любителем. Если вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха. Никто не может преуспеть всего за одну ночь: успех приходит к тем, кто готов начать с малого и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин.

2. Мысли материальны.

Наше сознание – это все. Если человек говорит или действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует с чистыми намерениями, за ним следует счастье. Чтобы правильно жить, нужно заполнить мозг «правильными» мыслями. Правильное мышление даст все, что пожелаете; неправильное мышление — зло, которое в конце-концов разрушит вас.

3. Простить.

Сдерживать гнев в себе – все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-нибудь еще, но сгорите именно вы. Когда вы освобождаете тех, кто заключен в тюрьме непрощения, вы освобождаете из этой тюрьмы сами себя. Вы никого не сможете подавлять, не подавляя и себя тоже. Учитесь прощать. Учитесь прощать быстрее.

4. Ваши поступки имеют значение.

Чтобы развиваться, вы должны действовать; чтобы быстро развиваться, действовать нужно каждый день. Пословица гласит: «Бог дает каждой птице червя, но не бросает его в гнездо». Будда сказал: «Я не верю в судьбу, которая сваливается на людей, когда они действуют, но я верю в судьбу, которая сваливается на них, если они бездействуют».

5. Пытайтесь понять.

Мы перестали бороться за правду, мы начали бороться только за себя. Сперва попытайтесь понять, и лишь потом постарайтесь, чтобы поняли вас. Вы должны приложить все свои силы, чтобы понять точку зрения другого человека. Выслушайте других, поймите их точку зрения, и вы обретете спокойствие. Больше сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем быть правым.

6. Победите себя.

Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Такую победу не смогут отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Чтобы победить себя, нужно контролировать свои мысли. Они не должны бушевать, как морские волны. Вы можете подумать: «Я не могу контролировать свои мысли. Мысль приходит, когда ей вздумается. На что я отвечаю: вы не можете запретить птице пролетать над вами, но несомненно, вы можете помешать ей свить гнездо у вас на голове».

7. Живите в гармонии.

Гармония приходит изнутри. Не ищите снаружи то, что может быть только в вашем сердце. Правда в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония – это не новая работа, не новая машина или новый брак; гармония — это мир в душе, и он начинается с вас.

8. Будьте благодарны.

Давайте встанем и поблагодарим за то, что если мы не учились много, то по крайней мере, не потратили много времени, а если и потеряли время, то по крайней мере не заболели, если же заболели, то хотя бы не умерли. Всегда найдется что-то, за что стоит поблагодарить. Не будьте настолько пессимистичны, что на минуту, даже в момент ссоры, вы не в состоянии осознать хотя бы десять вещей, за которые стоит быть благодарным. Не все смогли проснуться сегодня утром; вчера некоторые уснули в последний раз. Всегда есть что-то, за что стоит поблагодарить.

12 постулатов-напоминаний от Будды для счастливой жизни:

Самый большой враг в жизни человека – это он сам.

Самая большая глупость в жизни человека – это ложь.

Самая большая печаль в жизни человека – это зависть.

Самая большая ошибка в жизни человека – потерять самого себя.

Самая большая вина в жизни человека – неблагодарность.

Самая большая утрата в жизни человека – потеря надежды.

Самое большое достояние в жизни человека – здоровье и разум.

Самый большой дар в жизни человека – великодушие.

Самый большой недостаток в жизни человека – непонимание.

Самое большое утешение в жизни человека – добрые дела.

Самое достойное сожаления в жизни человека – умаление своего достоинства.

Самое достойное восхищения в жизни человека – подняться после падения.

Короткий и мудрый совет от Будды:

Один из самых полезных жизненных навыков – это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу.

Источник – fit4brain.com