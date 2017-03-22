8 секретов о том, как правильно просить прибавку к зарплате

Просить начальника о повышении зарплаты — дело непростое и нервное.

Некоторые люди — просто врождённые переговорщики, но остальным легко ошибиться.

Майкл Уилер, профессор Гарвардской школы бизнеса, ведёт онлайн-курс «Ведение переговоров».

Вот его советы, как уговорить босса платить вам больше денег:

1. Не сводите всё к деньгам.

Уилер говорит:

«Не забывайте о других формах вознаграждения помимо зарплаты. Например, есть ещё премии, льготы, звания, местоположение».

Например, можно договориться об оплате проезда, более гибком времени работы или более долгом отпуске.

«Для начала вам всегда стоит прикинуть, в чём вы готовы пойти на компромисс — и в чём не готовы — чтобы понять, как будет лучше для вашей карьеры в долгосрочной и краткосрочной перспективах».

2. Ставьте завышенную цель.

Узнайте диапазон зарплат для своей должности. Затем подберите аргументы, почему вы должны получать максимум.

Уилер поясняет:

«Завышенная цель — это конечный результат, который маловероятен, но в принципе доступен. В данном случае это более высокая зарплата, чем вы рассчитываете получить. Мысленно следуя завышенной стратегии, вы настраиваетесь на то, чтобы по-настоящему отстаивать свою позицию».

3. Найдите баланс.

Уилер говорит:

«Найдите черту между самоуверенностью и практичностью. Переговоры — это настоящее искусство. Нужно проявлять энтузиазм, но не казаться при этом жадным».

Он отмечает, что шеф скорее станет на вашу сторону, если вы ему понравитесь. Так что преподносите себя так, чтобы не быть слишком навязчивым.

4. Посмотрите со стороны.

Отстаивать свою позицию важно. Однако чтобы делать это эффективно, вы должны научиться смотреть на ситуацию глазами босса.

Уилер говорит:

«Слишком многие попадают в ловушку, глядя на ситуацию с одной только точки зрения».

5. Подготовьте ответы.

Уилер очень любит поговорку «Чтобы услышать “да”, готовьтесь услышать “нет”». Он говорит:

«Составьте список всех причин, по которым начальник может отказать в удовлетворении вашей просьбы. Затем подготовьте солидный ответ по каждому пункту».

6. Практикуйтесь.

Уилер советует попрактиковаться с другом, прежде чем просить босса о повышении. Если у вас не получится убедить друга повысить вам гипотетическую зарплату, то вряд ли повезёт с шефом.

7. Подберите «удачное» время стратегически.

Подберите для разговора время, которое крайне удобно для босса. Не подлавливайте его в самый неудачный момент.

Уилер объясняет:

«Не стоит говорить утром в понедельник, когда босс готовится к рабочей неделе. Также не советую говорить в пятницу днём, когда он спешит поскорее закончить дела перед выходными».

8. Позаботьтесь о себе.

Уилер говорит:

«В переговорах участвуют и голова, и сердце. В ночь перед встречей обязательно надо как следует выспаться. А перед тем как пойти в кабинет к боссу советую закрыть глаза, глубоко подышать и сконцентрироваться».

Источник: http://lifter.com.ua/