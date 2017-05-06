8 секретов больших отелей, о которых постояльцам знать не положено

Останавливаясь в гостинице, мы готовы мириться с некоторыми неудобствами: постель не всегда имеет идеальную чистоту, в непривычной кровати спится по-другому, чем дома (иногда лучше, иногда хуже), а за стеной могут оказаться шумные соседи.
Но недавно работники гостиниц рассказали на форуме Quora о таких деталях, которые обычно утаивают от постояльцев. Вряд ли вы могли о них догадаться!
Например:
1. В большинстве гостиниц горничным платят за количество убранных номеров.
Многие участники дискуссии рассказали, что горничные получают оплату в зависимости от количества убранных номеров. Это значит, что горничной выгодно убрать как можно больше номеров за максимально короткое время.
Результат? Чем грязнее номер, тем больше на него требуется времени, а это невыгодно. Поэтому не удивляйтесь, если не обнаружите в номере идеальной чистоты и порядка.
Но если вы думаете, что достаточно пожаловаться на грязь администрации, вы ошибаетесь! В номер пошлют всё ту же горничную, которая сделает ровно две вещи: взобьёт подушки и пропылесосит видимые поверхности. На этом уборка закончится.
2. Лучшее время для заезда в отель — воскресенье в начале месяца.
В большинство гостиниц лучше всего заселяться в воскресенье ближе к началу месяца. Почему?
Отдыхающие в это время уже разъехались или разъезжаются, а командированные ещё не заехали, так что у вас будет лучший выбор номеров.
Кстати, отличный совет: если вы хотите посетить какое-нибудь место, но не знаете, когда туда лучше поехать, позвоните в отель и спросите, когда у них «мёртвый сезон». В это время вы получите лучший сервис и лучшие номера!
3. У гостиниц отличные отношения с местными полицейскими.
Через отели ежедневно проходят тысячи самых разных людей. Многие из них в отпуске, поэтому не отказывают себе в удовольствие выпить.
Всё это приводит к тому, что в гостиницах регулярно случаются мелкие (а временами и крупные) конфликты. Драки, вандализм, уж не говоря о кражах — всё это обычные гостиничные будни.
В крупных отелях, как правило, имеются собственные службы безопасности, хотя и они тоже тесно сотрудничают с местной полицией. Мелкие же полностью зависят от правоохранительных органов — и поэтому стараются поддерживать с ними тесные и взаимовыгодные отношения (то же касается и медиков).
Поэтому потенциальным дебоширам, которые думают, что в гостинице им всё сойдёт с рук, стоит хорошенько подумать!
4. Бронирование через третьих лиц не всегда выгодно.
Многие из нас привыкли пользоваться специальными онлайн-сервисами для бронирования гостиничных номеров. Это удобно, быстро и, как нас уверяют, позволяет сэкономить деньги.
Но работники отелей говорят, что последнее не соответствует действительности. На самом деле гостиницы чаще всего сами продают номера через эти сервисы, когда у них слишком много свободных комнат.
Нет никакой гарантии, что выставленные на продажу номера будут самыми дешёвыми. Гораздо более надёжный способ сэкономить — позвонить напрямую в отель и спросить, какой у них стандартный тариф.
5. В отеле могут жить знаменитости, но вы об этом не узнаете.
Если вы мечтаете взять автограф у любимого актёра и поэтому специально останавливаетесь в отеле, где, как вам известно, он бывает, бросьте эту затею!
Во-первых, никто не скажет вам, живёт он в отеле или нет. Большинство знаменитостей не любят афишировать своё присутствие, и администрация всегда идёт им навстречу в этом вопросе.
Во-вторых, не надейтесь случайно столкнуться со звездой в лифте. Как правило, знаменитости не выходят из номера днём, а перемещения из гостиницы и обратно продумываются так, чтобы их видело минимальное число случайных людей.
И это мы ещё не упомянули о телохранителях…
6. Держитесь подальше от бокалов.
Об этом на форуме написали чуть ли не все: самые грязные предметы в номерах — это бокалы, чашки и стаканы.
Дело в том, что мыть их довольно хлопотно, поэтому горничные часто ограничиваются протиранием. А если от них пахнет цитрусом и они блестят, знайте: их чистили полиролью для мебели.
7. Постельное бельё стирают не так часто, как вы думаете.
Наверное, вы уже догадались об этом, так? Как правило, постельное бельё заменяют раз в неделю, независимо от количества постояльцев — если, конечно, на нём нет видимых пятен.
Однако для самых брезгливых есть ценный совет: вы имеете право позвонить на ресепшн и потребовать чистый комплект белья в любое время. Вам его выдадут — никто не будет пререкаться из-за такой мелочи, да и администратору не до того.
8. Вежливость — ключ ко всему.
Может быть, это покажется вам очевидным, но очень многие работники отелей подчёркивают: если вы будете вежливы с персоналом, это не только избавит вас от многих неприятностей, но и принесёт кучу бонусов. Работники отелей часто могут значительно повысить ваш комфорт, если им этого захочется.
Кстати, не забывайте давать им на чай! Особенно если вы намереваетесь ещё когда-нибудь вернуться в ту же гостиницу! Они прекрасно помнят постояльцев, которые вели себя щедро и учтиво, и всегда стараются вознаградить их бесплатными бонусами и дополнительными услугами.
Источник: http://lifter.com.ua/