8 секретов больших отелей, о которых постояльцам знать не положено

Останавливаясь в гостинице, мы готовы мириться с некоторыми неудобствами: постель не всегда имеет идеальную чистоту, в непривычной кровати спится по-другому, чем дома (иногда лучше, иногда хуже), а за стеной могут оказаться шумные соседи.

Но недавно работники гостиниц рассказали на форуме Quora о таких деталях, которые обычно утаивают от постояльцев. Вряд ли вы могли о них догадаться!

Например:

1. В большинстве гостиниц горничным платят за количество убранных номеров.

Многие участники дискуссии рассказали, что горничные получают оплату в зависимости от количества убранных номеров. Это значит, что горничной выгодно убрать как можно больше номеров за максимально короткое время.

Результат? Чем грязнее номер, тем больше на него требуется времени, а это невыгодно. Поэтому не удивляйтесь, если не обнаружите в номере идеальной чистоты и порядка.

Но если вы думаете, что достаточно пожаловаться на грязь администрации, вы ошибаетесь! В номер пошлют всё ту же горничную, которая сделает ровно две вещи: взобьёт подушки и пропылесосит видимые поверхности. На этом уборка закончится.

2. Лучшее время для заезда в отель — воскресенье в начале месяца.

В большинство гостиниц лучше всего заселяться в воскресенье ближе к началу месяца. Почему?

Отдыхающие в это время уже разъехались или разъезжаются, а командированные ещё не заехали, так что у вас будет лучший выбор номеров.