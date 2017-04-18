7 замечательных привычек, которые изменят вашу жизнь к лучшему

У вас могут быть великие мечты, достаточные навыки и знания. Но если вы не практикуете этот успешный путь ежедневно, то не будете развиваться и аккумулировать маленькие успехи, которые со временем превращаются в нечто большее.

Почти каждый успешный человек, добивающийся чего-то выдающегося, встает рано — чтобы провести побольше времени наедине с собой и выполнить свои самые важные задачи, приготовиться к тому, что ждет их днем. Знаменитые руководители и предприниматели — Говард Шульц из Starbucks, Ричард Брэнсон из Virgin Group, глава Apple Тим Кук, глава Disney Боб Игер и другие — встают или вставали действительно рано. Как это сделать. Тренируйтесь, чтобы вставать раньше и готовиться к тому, что произойдет днем. Сначала вам будет непросто и некомфортно, но это придется преодолеть, чтобы превратить раннее пробуждение в привычку. Неплохая стратегия — вставайте сперва на 15 минут раньше и постепенно отодвигайте время пробуждения на более раннее.

Инвестиции в себя — одна из самых важных предпосылок, позволяющих добиться выдающегося результата в жизни. Между мной и вами нет никакой разницы — кроме наших знаний и наших навыков. Нас делает разными наше мышление, именно оно превращает нас в тех, кем мы стали сегодня. А значит, если вы хотите улучшить свои результаты, надо изменить свое мышление.

Сделав это, вы сможете изменить и свой способ принятия решений. И чтение — одна из самых легких в освоении привычек, улучшающих качество жизни. Хотите научиться готовить? Читайте кулинарное руководство. Хотите научиться инвестировать в фондовый рынок и добиться финансовой свободы? Учитесь по книгам, а для скорости и на семинарах. Как это сделать. Возьмите за правило читать хотя бы 30 минут в день. Это можно делать по утрам, а можно и по вечерам. Читайте книги, которые пополняют ваши знания, или даже просто книги по личному развитию.

3. «Правило пяти»

Это мощная методика, которая со временем приносит большие результаты. Мечтания и мысли о том, как вы станете богаты и успешны, не поможет, пока вы не начнете принимать конкретные меры. Эта методика помогает делать что-то важное каждый день, чтобы со временем привести вас к желаемому результату.

Каждый день записывайте 5 вещей, которые вам нужно сделать, чтобы добиться своих целей — и делайте их. Если у вас окажется больше времени, сделайте даже больше. Но это должны быть именно те задачи, которые гарантируют нужный результат. И повторяйте это каждый день, пока эта практика не превратится в привычку и не станет автоматической. Как это сделать. Либо вечером, либо утром, до всех остальных дел, записывайте 5 самых важных задач, которые вам нужно решить в течение дня, и непременно их выполняйте. Заставляйте себя делать это каждый день, пока это не войдет в привычку.

4. Хвалите других, делайте комплименты

Когда вы в последний раз это делали? Когда вы делаете комплименты, возникает позитивная энергия, которая окружает вас и в целом улучшает обстановку. Конечно, не нужно заставлять себя это делать, выдавать комплименты механически.

Чтобы это сработало, нужно хвалить людей от чистого сердца. Действительно прочувствовать это и говорить честно. Если вы только притворяетесь, эффект будет обратный. Настоящие лидеры хвалят хороший труд других людей. Если вы хотите построить сильный и успешный бизнес, вам нужна отличная команда — а для этого надо прежде всего смотреть на положительные ее стороны и достижения. Как это сделать. Тренируйтесь в комплиментах — ищите что-то хорошее в окружающих вас людях. Можно начать с ваших близких — родственников или друзей. Хвалите их и смотрите на результат.

5. Выполняйте обещания

«Репутацию строят двадцать лет, а разрушить ее можно за пять минут. Если вы задумаетесь об этом, то будете действовать иначе» — Уоррен Баффет

Поэтому делайте то, что говорите, держитесь своих обещаний, выполняйте их с полной отдачей. И в бизнесе, и в жизни людям, нарушающим обещания, не доверяют. Этичность и выполнение обещаний — это две главные черты, на которые люди обращают внимание, когда решают, иметь ли с вами дело. И отношения сильно страдают от невыполненных обещаний, если это происходит систематически. И цели, которые вы ставите — это тоже обещания, только самим себе. Поэтому держитесь ваших целей и выполняйте их со всей серьезностью. Никогда не относитесь к ним небрежно: именно это отношение определяет, кем вы станете и где вы окажетесь в будущем. Как это сделать. Определитесь со своими целями и начните придерживаться их прямо сейчас. Никогда и ничего не делайте спустя рукава. Выполняйте все данные обещания, особенно в бизнесе.

6. Вы не справитесь в одиночку

Некоторые говорят, что они добились выдающихся результатов благодаря тому, что сделали сами, в одиночку, но это неправда. Вспомните образование, которое вам дали ваши родители, или любовь, которую вам дали родные и близкие. Или ваших клиентов, которые вам доверяют и платят вам деньги.

Никто не добивается успеха один. Когда вы поймете этот принцип, вы начнете доверять людям и делегировать им свой труд. А когда начнете делегировать, вы увидите, как растет ваш бизнес, как ваша жизнь выходит на новый уровень, а вы сами становитесь настоящим лидером, потому что создаете новые возможности для большего числа людей.

Никогда не забывайте свою команду и других людей, которые помогли вам стать тем, кем вы стали — особенно после того, как вы добились желаемого результата. Как это сделать. Хотите построить успешный бизнес, добиться выдающихся успехов в жизни — сколачивайте команду. Это не сольный концерт.

7. Делитесь с обществом и миром

Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Ричард Брэнсон — все они жертвуют деньги и вообще много отдают обществу. Вы скажете, это потому, что они богаты и у них все есть. Но подумайте, что на самом деле проще — пожертвовать $10 или $100 000? Делиться с обществом, отдавать свою десятину — это черта характера, которую нужно воспитывать с мелочей.

Если вам трудно пожертвовать даже $10, вы никогда не поделитесь $100 000. Те, кто уже богат и успешен, могут жертвовать и помогать гораздо активнее, потому что у них уже есть такая привычка. Они начали это делать, когда еще не были богаты и успешны. Как это сделать. Начните осваивать этот принцип — делиться с обществом, вносить свой вклад в жизнь мира. Не нужно ждать, пока вы станете успешны. Начните с малого и превращайте это в привычку. Начните прямо сегодня.

Источник: econet.ru