7 вещей, которыми мы обижаем своих детей

Один психолог сказал: «При каждой возможности – берите своего ребёнка за руку! Пройдёт совсем немного времени, и он вовсе перестанет протягивать вам свою ладошку!».

Всё, что мы делаем в жизни наших детей, возвращается сторицей. Если ребёнок растёт в доверии – он тоже учится доверять другим, если малыша любят и поддерживают, он сам становится внимательным и заботливым.

Но есть страшные ошибки, которые взрослые совершают под воздействием гнева или равнодушия, не подумав, чем это может обернуться в маленькой детской душе…

Мы очень сильно обижаем наших детей, когда:

НЕ ПОНИМАЕМ!

Лет в 13 я влюбилась. Женька был отличником – самодовольным и ехидным. Но мне казалось, что он – идеал. Однако идеал вовсе не обращал на меня никакого внимания, и я плакала. А мама, пытаясь меня утешить, несла полную чушь: «Да ты что! Это так несерьёзно. Через годик всё пройдёт!» А мне вовсе не хотелось, чтобы моё состояние влюблённости проходило.

Потом я увидела эту же картинку в фильме «Вам и не снилось»:

– Мама, я люблю Катю!

– Ой, не смеши. Таких Кать у тебя будет миллион!..

– И почему вы, родители, всё заранее за нас знаете?

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ!

Маленький Карузо прибежал из школы в слезах: «Мама! Учитель пения сказал, что у меня голос – как будто ветер в трубе завывает!». «Ну, что ты, сынок! Не слушай никого. Ты поёшь как самый прекрасный соловей в мире. Я это точно знаю!» Страшно подумать, что мир мог бы никогда не услышать великого тенора, если бы не эта мудрая женщина. Постоянно говорите своим детям: «Ты можешь! Ты с этим справишься!» – это очень окрыляет.

СРАВНИВАЕМ с другими детьми.

«Посмотри, какая Анечка – чистенькая и аккуратная. Не то, что ты – поросёнок!» Кажется, знакомо? Одного не могу понять: чего хотят добиться мамаши, произнося эти слова? Кроме ненависти к Анечке, здесь трудно вызвать иные эмоции…

НАСМЕХАЕМСЯ!

Мы с маленькой сестрёнкой зашли с магазин. Сестре было 3 года, её лицо было раскрашено пятнами зелёнки: подхватила ветрянку. Продавщицы, которым было нечем себя занять, развернулись в нашу сторону и захихикали: «Ой, какая красавица к нам пришла! Вы только посмотрите!» Мне в голову пришла только одна мысль: где бы поблизости взять автомат и расстрелять их?..

ОБИЖАЕМ словами и поступками.

В 8-м классе я считала себя вполне взрослой и самостоятельной девушкой. Однажды мы засиделись с папой над геометрией, которую мой мозг напрочь отказывался понимать. И тогда папа в сердцах шлёпнул меня… по попе! Было не столько больно, сколько невероятно обидно! Я долго с ним не разговаривала. А он не мог понять, что уж так сильно меня задело…

КРИЧИМ и выходим из себя.

Помню в роддоме моя соседка, измученная хныканьем своего малыша, схватила его и начала трясти и орать: «Какого чёрта тебе ещё надо?» Никогда не забуду огромные, синие, полные ужаса глаза малыша, который не понимал, что происходит. Кажется, ей самой потом было очень стыдно…

ИГНОРИРУЕМ!

И, поверьте, это самое страшное. Японский учёный продемонстрировал всему миру опыт с растениями. Три одинаковых зернышка были посажены в три баночки. Каждое утро, проходя мимо первой банки, учёный здоровался с росточком и говорил ему ласковые слова. Перед второй банкой он кричал и обзывал растение обидными словами.

Третий росток он просто игнорировал: не глядя, проходил мимо. Нетрудно догадаться, что произошло с ростками через месяц. Первый колосился сочным зелёным цветом во всю ширину подоконника. Второй совершенно высох. А третий – загнил! Дети тоже подобны зелёным росткам: родители с годами пожинают лишь то, что взрастили сами!

А теперь отведите взгляд от монитора и представьте вашего малыша. Вот он сжимает пухлые кулачки, смешно морщит нос и улыбается во всю ширину своего беззубого рта. И в ответ в вашей груди разворачивается что-то большое и нежное. Этот малыш любит вас безусловно: в любом настроении, с любыми подарками, просто потому, что вы – его мама или папа! И за одну эту улыбку вы отдадите всё на свете!

Помните об этом как можно чаще и любите своих детей!