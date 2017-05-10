7 упражнений, чтобы найти дело жизни

– На какую тему я могу легко прочитать 500 книг, и мне не станет скучно?

– Чем бы я мог заниматься пять лет, не получая зарплату?

– Чему бы я посвятил жизнь, если бы не испытывал недостатка в средствах?

Найти на них ответы не так просто, но эта информация может оказаться важной.