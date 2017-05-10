7 упражнений, чтобы найти дело жизни

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни» – высказывание Конфуция стало девизом нашего времени. Но что предпринять, когда понятия не имеешь, какое дело может стать любимым? Бизнес-журналист Ребекка Берн-Калландер предлагает несколько простых упражнений, проверенных успешными людьми, которые нашли дело жизни.
С этой проблемой сталкиваются и совсем молодые люди, которые только выбирают свой путь, и профессионалы, чья карьера застопорилась. Нам часто нелегко понять, какая работа действительно приносила бы удовольствие. Разобраться в себе непросто, но есть несколько способов, которые помогут это сделать.
1. Задайте себе три простых вопроса
– На какую тему я могу легко прочитать 500 книг, и мне не станет скучно?
– Чем бы я мог заниматься пять лет, не получая зарплату?
– Чему бы я посвятил жизнь, если бы не испытывал недостатка в средствах?
Найти на них ответы не так просто, но эта информация может оказаться важной.
2. Откажитесь от убеждения, что дело жизни должно приносить деньги
Писатель и журналист Хантер С. Томпсон как-то сказал: «Все, что заставляет сердце биться чаще, уже стоит ваших усилий».
Существуют ли вещи, на которые вы с удовольствием потратите время и силы, даже если они не приносят вам денег? Нет ничего страшного в том, чтобы пока зарабатывать деньги в другом месте. Главное, чтобы оставалось время на прогресс в любимом деле.
3. Определитесь с тем, что не хотите делать
Составьте список профессий или занятий, которые вам не близки. На контрасте будет легче понять, что действительно по душе. Запишите имена тех, кому завидуете в профессиональном плане. Спросите: «Чья профессия или образ жизни вызывает у меня приступ зависти? В какой области я бы хотел(а) попробовать себя, но пока боюсь?»
4. Найдите области, в которых вы «достаточно» хороши
Даже если не обладаете исключительными способностями в одной области, вы наверняка имеете ряд навыков в разных сферах. Из их сплава может родиться то самое «призвание».
К примеру, выпускник факультета управления, умеющий программировать и с опытом в продажах, подойдет на роль руководителя IT-компании. Успех не определяется одним талантом или способностью. Успешные люди демонстрируют миру набор навыков, не обязательно выдающихся. Уникальная комбинация умений делает их исключительными.
5. Не ждите озарения
Каждый день по 20 минут размышляйте о тех вещах, которые недавно заинтересовали, и новых возможностях, которые попали в поле зрения.
Поинтересуйтесь у близких и членов семьи, в какой области могли бы состояться. Но не воспринимайте их мнение слишком серьезно: никто не знает вас лучше, чем вы сами. Поговорите с окружающими об их увлечениях и профессиональных занятиях. Предложите помощь в работе или попросите о мастер-классе. Экспериментируйте с новыми занятиями: новый вид спорта, изучение иностранного языка, ремесло или рукоделие.
6. Вспомните, что вы любили делать в детстве
Нравилось ли вам рисовать или писать рассказы? Или вы обожали лепить из глины? Шили куклам одежду или мастерили деревянные поделки? Если вы сохранили верность детскому увлечению и в зрелом возрасте, подумайте, как сделать так, чтобы это занятие переросло свой скромный статус и стало делом жизни.
Вы можете взглянуть на этот вопрос под другим углом: представьте, что вы достигли преклонного возраста. Чем бы хотелось заниматься последние 20-30 лет жизни?
7. Практикуйте визуализацию
Представьте, что рано проснулись, вскочили с кровати и оделись. Вам не терпится приступить к работе. За окном светит солнце, вы переступаете порог спальни. Дорисуйте картинку: куда вы идете? Как выглядит офис? Чем предстоит заняться сегодня?
Источник: http://www.psychologies.ru/