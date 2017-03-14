7 странных признаков, что Вселенная прямо сейчас благоволит Вам

Законы Вселенной — капризная штука.

Иногда всё как будто назло нам идёт совсем не так, как хотелось бы, и совершенно непонятно, что с этим делать.

А иногда наоборот — как будто мы выиграли в какую-то Вселенскую лотерею: всё обустраивается наилучшим образом, хотя мы вроде бы не прилагаем к тому достаточно усилий.

Если вы всё ждёте, когда же ваши мечты начнут сбываться, и уже готовы отчаяться — обратите внимание на эти 7 признаков!

Возможно, удача уже за следующим поворотом!

Итак, вот 7 признаков, что законы Вселенной начинают работать на вас:

1) Обострение интуиции.

Когда интуиция обостряется, вы это чувствуете сразу. Например, начинаете говорить что-то в унисон с другим человеком (или заранее знаете, что он сейчас скажет).

Или вы как бы случайно подумали, что с вами свяжется кто-то, от кого уже давно не было новостей. . И вот, через 2 часа он звонит!

Интуиция — мощная штука, и очень важно следовать ей, когда она обостряется. Пусть вас это не пугает.

Это знак, что вы вот-вот получите желаемое, — следуйте за голосом своего сердца и не позволяйте никому становиться у вас на пути!

2) В вашей жизни начинают то тут, то там мелькать числа 111 или 11:11.

Нумерологи говорят, что так называемые «ангельские числа» 111, 1111 и 11:11, если они появляются в вашей жизни, указывают на то, что всё в вашей жизни выстраивается и течёт сейчас в одном правильном направлении. Даже если вам так не кажется.

Эти цифры могут попадаться вам где угодно: на часах, на номерах проезжающих мимо машин, на зданиях или даже на чеке в супермаркете.

Где бы они вам ни встретились, можете быть уверены: это знак. И значит, законы Вселенной уже работают на вас и что вы всё ближе к построению своей собственной реальности.

3) В последнее время вы спите как младенец.

Глубокий сон, после которого вы просыпаетесь отдохнувшими и посвежевшими, — признак того, что Вселенная на вашей стороне.

Обычно же это у вас не так, верно?

Скорее всего, скоро вам начнут сниться необыкновенно реалистичные и при этом позитивные и спокойные сны. Это значит, что ваше подсознание уже реагирует на посыл Вселенной: любовь сильнее страха.

Поэтому, если вам снятся яркие, чудесные сны и вы просыпаетесь утром отлично отдохнувшими, — Вселенная явно вам благоприятствует!

4) Духовные проводники стали появляться чаще.

У вас есть какой-то тотем или тотемное животное? Может, какая-то птица ассоциируется у вас с ощущением счастья? Или какой-нибудь предмет вроде белого пёрышка или камушка всегда вызывает у вас позитивные мысли?

Когда законы Вселенной настроены на вас, вам постоянно встречаются эти духовные проводники и тотемные животные. Они дают вам понять, что вы на верном пути.

Если вы не знаете, есть ли у вас духовный проводник, попробуйте выявить его с помощью медитации.

5) Несмотря на ад вокруг, у вас появилось ощущение финансового комфорта.

Достаток — ваше естественное состояние, которого хочет для вас Вселенная. Поэтому, когда вы движетесь в правильном направлении, вам будут всё чаще и чаще попадаться возможности заработать деньги, причём из самых неожиданных мест.

Обычно это начинается с мелочей (например, вы находите деньги на улице, в кармане старых брюк или за диванной подушкой). Потом суммы будут расти.

Независимо от суммы денег, не забудьте поблагодарить Вселенную, чтобы и дальше притягивать к себе позитив. Сделайте подарок кому-то из близких. Потратьте часть выигрыша не на себя.

6) Вы увидели радугу.

Люди часто рассказывают, что видели радугу в тот день, когда встретили свою любовь или получили работу мечты, — а иногда радуга еще является в другие подобные дни (например, в день свадьбы).

В целом радуга символизирует полную ясность и во многих культурах считается источником магической энергии.

Даже если вы в это не верите, радуга способна поднять настроение всегда. Ведь так?

7) Вы сами чувствуете, что настроились с миром «на одну волну«.

Наконец, один из главных признаков того, что закон Вселенной работает на вас, — это необычное для вас чувство синхронности с окружающим миром. Оно может принимать разные формы.

Например, вам всё чаще и чаще случайно встречаются люди, которые могут помочь в любви, в бизнесе или в семье. И вы сами поражаетесь, как так происходит, потому что все эти встречи случились только потому, что вы двое случайно оказались в одно и то же время в одном и том же месте.

Короче, вы поняли, к чему это мы? Настраивайте свои внутренние антенны на поиск приятного, позитивного, вдохновляющего! Сейчас — самое время.

Источник: http://lifter.com.ua/