7 СИЛЬНЕЙШИХ АМУЛЕТОВ И ТАЛИСМАНОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБВИ

Любовь – самое желанное чувство, которое мечтает испытать каждый человек. Все мы ищем свою вторую половинку, вот только некоторые без особого труда находят человека, которому готовы подарить свое сердце, тогда как другие бродят неприкаянными по Земле и никак не могут отыскать свою любовь.

Трудно понять, чего именно недостает человеку, чтобы отыскать свою любовь, но в данной статье мы не станет разбираться в причинах. Лучше поговорим о способах привлечения любви. Жизнь показывает, что свою вторую половинку можно самым натуральным образом притянуть к себе используя для этого магические талисманы и амулеты. Как действуют такие предметы и насколько они эффективны? Пора познакомиться с ними поближе.

7 амулетов и талисманов для привлечения любви

1. Красный агат

Чтобы встретить любимого человека, всегда держите при себе украшение с красным агатом. Это может быть перстень или кулон, носить который нужно не снимая, ведь день ото дня он будет усиливать вашу притягательность в глазах противоположного пола. Более того, красный агат – настоящий оберег, который будет защищать своего «хозяина» от всевозможных невзгод.

Кстати, помимо красного агата, снять венец безбрачия и найти свою вторую половинку помогает украшение с изумрудом, с ярко-красным рубином или гранатом.

2. Вещь счастливой пары

Ваши друзья давно счастливы вместе, а вы все страдаете без любви? Вам нужна вещь счастливой пары, которая станет настоящим магнитом любви. Если влюбленные подарят вам любую вещицу, пусть самую простую безделушку, всегда держите ее при себе, а на ночь кладите под подушку. Вот увидите, очень скоро в вашей жизни появится человек, который станет для вас буквально всем!

3. Мандала

Мандала – сакральное изображение, которое широко используется в буддийских и индуистских религиозных практиках. Ее называют внутренней ценностью, которая символизирует ваш микромир. С ее помощью вы станете центром притяжения для людей, которые также ищут любви и гармонии в этом мире. Просто нарисуйте на чистом листе бумаги мандалу любви или распечатайте изображение. Затем возьмите разноцветные карандаши и раскрасьте ее во все цвета радуги. Готовый амулет держите при себе, поближе к сердцу, чтобы он поскорее помог вам избавиться от одиночества и познать истинную любовь.

Помимо этого, если вы девушка, причем застенчивая и неуверенная в себе, всегда носите с собой пентаграмму Венеры. Она избавит вас от комплексов, позволит стать более раскрепощенной и сексуальной, а значит, привлечь мужчину своей мечты.

4. Комнатные цветы

Очень часто причина нашего одиночества кроется во внутренней скованности и зажатости. Мы просто не можем раскрыть сердце и принять любовь, не можем найти слов, чтобы рассказать о своих чувствах понравившемуся человеку, и в итоге теряем шанс стать счастливыми. Чтобы исправить положение заведите дома фиалку. Это прекрасное комнатное растение не только украсит интерьер, но и сделает вас более раскрепощенными, открытыми и готовыми впустить любовь в свое сердце. Ухаживайте за таким цветочком, общайтесь с ним, и вскоре он принесет вам радость чувственных отношений.

Кстати, помимо ароматных фиалок, семейное счастье в ваш дом могут принести красные розы, душистые пионы и пышные хризантемы.

5. Амулет «Инь-Янь»

Комнатный цветок не возьмешь с собой в дорогу, а люди одинокие, которые могут повстречать свою судьбу в кафе, на вечеринке у друзей, а то и в другой стране, желают всегда носить при себе любовный талисман. Таким людям рекомендуется приобрести особый амулет «Инь-Янь». По сути, это обычная сфера черного цвета, на которую нанесены символы мужского и женского начала. Если постоянно держать при себе такой амулет, вы станете успешнее, увереннее в себе, и будете наслаждаться каждым мгновением жизни. К вам начнут тянуться люди, а как только на горизонте появится вторая половинка, вы обязательно почувствуете это.

6. Свиток желаний

Встретить любимого человека помогает и «свиток желаний». Его нужно готовить самостоятельно, желательно в уединении, чтобы вам никто не мешал и не вмешался в ваш посыл, отправляемый в космос. Возьмите лист бумаги и опишите человека, которого мечтает повстречать. Опишите, как он должен выглядеть, какой у него характер, какие увлечения. Пишите все, что вам важно в этом человеке и в общении с ним. После этого скрутите бумагу в свиток и положите рядом с кроватью. Каждый раз, перед тем как отправиться ко сну, мысленно описывайте своего любимого человека. Пройдет совсем немного времени и появившийся в вашей жизни человек будет несказанно удивлен вашей прозорливости из-за описания своего образа в свитке.

7. Парная статуэтка

Если вы мечтаете создать счастливую пару, вам просто необходим символ союза двух влюбленных сердец. Этим символом станет статуэтка, изображающая парочку влюбленных людей, животных или птиц. Это могут быть, к примеру, влюбленные лебеди, воркующие голубки или журавли в гнезде. По фэн-шую, данную статуэтку следует разместить в юго-западной части своего жилища, чтобы талисман действовал максимально эффективно. В этом случае в течение нескольких месяцев рядом с вами появится человек, который откроет для вас новый мир – сказочный мир любви.

Это покажется удивительным, но описанные талисманы многофункциональны, а их воздействие на человека не ограничивается привлечением второй половинки. Храня в своем доме амулеты любви, вы:

• укрепите взаимоотношения;

• создадите романтическую ауру в отношениях;

• обновите чувства;

• защитите себя и партнера от порчи и сглаза;

• ощутите гармонию в союзе с любимым человеком.

Как видите, любовные талисманы сделают вас более привлекательными в глазах представителей противоположного пола и привлекут к вам желанного человека. Однако вы не должны уповать исключительно на амулеты. Важно развиваться, работать над собой и избавляться от ошибок, которые вы допускали при прошлых знакомствах. Старайтесь быть искренними и доброжелательными, отзывчивыми и внимательными. Цените чувства другого человека и все у вас обязательно получится!

Взаимной любви вам и огромного счастья!

Источник: http://www.cluber.com.ua/