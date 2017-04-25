7 простых способов уменьшить стресс

Научитесь испытывать благодарность за возможности и впечатления, которые дарит жизнь. Попробуйте каждый вечер находить несколько поводов для благодарности. Спрашивайте себя: «Что было лучшим событием сегодняшнего дня?» Можно обсудить этот вопрос с близкими за ужином.

Вспомните, на что тратили время на прошлой неделе. Что отвлекало и как можно было этого избежать? Может быть, последствия вечеринки на выходных продолжали сказываться еще несколько дней? Или вы тратили по нескольку часов в день на социальные сети?

Составьте список всего, что отвлекает и мешает двигаться вперед к поставленным целям. Подумайте, как можно бороться с этой проблемой. Например, если вы посчитали, что тратите примерно пять часов в неделю на социальные сети, попробуйте сократить это время наполовину и освободившиеся часы потратьте на какое-нибудь новое хобби или на что-то полезное.

Источник: http://www.psychologies.ru/