7 простых способов уменьшить стресс

В современной жизни полностью избавиться от стресса невозможно, но можно сократить его количество. Как это сделать, рассказывает журналист Танааз Чабб.
Вот семь рекомендаций, придерживаться которых несложно и которые помогут уменьшить количество стресса в жизни.
1. Ложитесь и вставайте пораньше
Рано ложась и вставая, вы будете начинать день в более продуктивном настроении. Напротив, если утро прошло хаотично, весьма вероятно, что и весь день сложится в том же духе. Чтобы этого избежать, утром дайте себе время расслабиться и войти в более размеренный ритм. Вы можете сделать какие-то дела заранее, предыдущим вечером, а освободившееся время утром потратить на то, что вам нравится, – чтение, медитацию, записи в дневнике и т.д.
2. Не беспокойтесь о том, что вы не в силах контролировать
Беспокойство отнимает много энергии и времени. Не тратьте время попусту, беспокоясь о том, что от вас не зависит. Сколько бы вы ни переживали, все равно это ничего не изменит. Если же речь идет о ситуациях, на которые вы можете повлиять, сосредоточьтесь не на проблеме, а на возможных ее решениях. Чем больше вы будете тратить энергии на обдумывание проблемы, тем более сложной она будет казаться. Напротив, если вы направите энергию на поиск решения, то поймете, что проблема не так страшна, как казалось.
3. Составляйте списки предстоящих дел
Каждый день с утра составляйте список того, что предстоит сделать. Это организует и дисциплинирует. Зачеркивайте то, что уже сделано. Если поначалу вам слишком сложно составить исчерпывающий список, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Так вы сможете избежать ощущения перегруженности и определите для себя, что нужно сделать сегодня, а что можно отложить на день-другой.
4. Позаботьтесь о питании
Плохое питание мешает организму адаптироваться к стрессу. Ваше меню должно состоять из свежих овощей и фруктов, белков, полезных жиров и цельных злаков. Пейте много воды в течение дня. Стоит избегать фастфуда, переработанных продуктов и продуктов, содержащих консерванты, красители и подсластители.
5. Научитесь говорить «нет»
Один из самых эффективных способов снизить количество стресса в жизни – научиться отказывать. Если замечаете, что соглашаетесь на что-то из чувства вины или жалости или потому, что «так надо», стоит задуматься. Подобное давление на самого себя приводит к ненужному стрессу и лишает вас времени, которое можно потратить на то, что вам действительно нравится. Научившись говорить «нет», вы вернете власть над собственной жизнью.
6. Будьте благодарны жизни
Научитесь испытывать благодарность за возможности и впечатления, которые дарит жизнь. Попробуйте каждый вечер находить несколько поводов для благодарности. Спрашивайте себя: «Что было лучшим событием сегодняшнего дня?» Можно обсудить этот вопрос с близкими за ужином.
7. Избавьтесь от того, что отвлекает
Вспомните, на что тратили время на прошлой неделе. Что отвлекало и как можно было этого избежать? Может быть, последствия вечеринки на выходных продолжали сказываться еще несколько дней? Или вы тратили по нескольку часов в день на социальные сети?
Составьте список всего, что отвлекает и мешает двигаться вперед к поставленным целям. Подумайте, как можно бороться с этой проблемой. Например, если вы посчитали, что тратите примерно пять часов в неделю на социальные сети, попробуйте сократить это время наполовину и освободившиеся часы потратьте на какое-нибудь новое хобби или на что-то полезное.
Источник: http://www.psychologies.ru/