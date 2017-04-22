7 признаков того, что вы стоите на пороге радикальных перемен в жизни

Если вы гадаете, когда же ваша жизнь наконец изменится и мечты осуществятся, научитесь замечать эти знаки! Их посылает вам Вселенная, когда хочет показать, что пришло время перейти на качественно новый уровень жизни.

Хотя пережить конец нескольких отношений за пару недель или месяцев бывает тяжело и неприятно, важно также обратить внимание на такое совпадение и понять, что оно значит: это вряд ли случайность.

В большинстве случаев это значит, что вы переживаете внутренние перемены, из-за которых некогда комфортная динамика более не соответствует вашей (новой) сущности. Даже если вы сознательно не отвергаете других людей, они могут выпадать из вашей жизни сами по себе, потому что изменилась ваша вибрация.

Иногда перемены требуют драматичного конфликта или тяжёлой утраты — но взамен они освобождают пространство для тех, кто думает на одной с вами волне, поддерживают вас и лучше сочетаются с вашим высшим «я».

2. Вселенная подает вам знаки.

Оглядываясь назад, многие люди, пережившие значительные изменения, видят, что получали необычайно большое количество знаков от Вселенной о грядущих переменах.

Например, обратите внимание на многократные появления определённых чисел (типа 11:11 или 777), животных или мотивов, а также повторные встречи с людьми, которые могут направить вас в нужном направлении. Иногда знаки принимают форму предчувствий, как будто внутренний голос нашёптывает вам, что всё вот-вот изменится.

3. Вы спите иначе, чем обычно.

При условии, что тому нет медицинских объяснений, изменения сна могут свидетельствовать о переменах, происходящих в сердце и голове. Если вас ждёт значительное перерождение, вы можете заметить, что вам чаще хочется спать и труднее просыпаться.

Это может происходить потому, что ваш мозг изо всех сил старается определить, чего вы хотите от своего будущего, даже если вы сами и не подозреваете об этом мучительном мыслительном процессе! Ваш сон нормализуется, когда истинный путь прояснится, и вы найдёте энергию, необходимую для привлечения желаемого.

4. Вы чувствуете себя не в своей тарелке.

Иногда вы будете чувствовать, будто застряли на месте или не можете выбраться из трудных обстоятельств (это может быть работа, учёба или романтические отношения). Иногда вы просто будете испытывать лёгкое чувство диссонанса, как будто слегка рассинхронизировались с жизнью, либо живёте не своей жизнью.

Всё это означает, что вы живёте не подлинной жизнью и явно готовы к изменениям.

5. Старые стратегии не работают.

Тогда как некоторые признаки перемен кажутся почти мистическими (вроде знаков от Вселенной), другие вполне практичны. Например: вам кажется, что привычные способы вести себя, находить вдохновение и решать межличностные проблемы не приносят прежних результатов?

Если да, то вы переросли последнюю стадию своей нынешней жизни и сможете продвинуться только, если предпримете шаги к настоящим и долгосрочным переменам.

6. Вы испытываете потребность разрешить старые проблемы.

Когда вы в глубине души чувствуете, что переходите из одной жизненной стадии в следующую, иногда вы начинаете чаще оглядываться назад. Иными словами, старые обиды, незавершённые дела и застарелые сомнения снова занимают вас, потому что вы испытываете глубинную потребность завершить очередную «главу» своего существования аккуратно и полностью.

В реальности не всегда есть возможность разрешить все старые проблемы действиями, но даже проработка их на письме (или мысленно) поможет вам достичь удовлетворения, необходимого для перехода в новую фазу.

7. Вы более эмоциональны, чем обычно.

Открытые эмоции — частый предвестник перемен, а также важнейшая часть жизненных изменений вообще. Вы можете заметить, что стали больше смеяться, но и чаще плакать — в общем, вы даёте своим чувствам волю больше обычного, и всё кажется значительнее и важнее.

Постарайтесь не отмахиваться от этих эмоций и не скрывать их. Лучше примите их и спросите себя, как они могут помочь вам найти свой путь.

Источник: http://lifter.com.ua/