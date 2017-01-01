7 признаков того, что ваш ангел-хранитель рядом с Вами!

В жизни мы всегда надеемся на помощь с небес, когда сталкиваемся с жизненными неудачами и различными неприятностями. Ведь мы не всегда можем разрешить наши проблемы самостоятельно, мы ищем поддержки у близких и родных, но люди не в состоянии помочь!

Я думаю, что эта тайна является неотъемлемым аспектом бесконечной Вселенной. Как элемент бесконечности, мы все видим или находим ответы из вне. Очень часто нас сопровождает наш ангел хранитель!

7 признаков того, что ваш ангел-хранитель пытается связаться с вами:

1. Будут Появляться Разные Цветные Огни

Увидев лучи света в домашнем видео или же на фотоснимках, свидетельствует о том, что Ваш ангел-хранитель находится рядом.

2. Перепады температуры

В комнате может стать теплее или холоднее по непонятным причинам. То, как ангелы вибрируют, может замедлить или ускорить молекулы, находящиеся в воздухе, что приводит к изменению температуры. Обратите внимание на то, что вы делаете или думаете и чувствуете, чтобы понять их сообщение.

3. Необъяснимые Ароматы

Вы когда-нибудь ощущали непонятно от куда появившееся ароматы у себя в доме или даже на улице? Если вы почувствовали очень приятный запах, который не соответствует окружающей среде, ангел может быть от вас на расстоянии объятия!

4. Ощущение, что Вы не сами

Это постоянно случается со мною. Очень часто у меня возникает ощущение, что я не одна. Даже принять ванну бывает неловко! Хотя у многих людей данное ощущение вызывает положительный эффект! Ощущение сопровождается чувством уверенности и любви. Если вы одиноки и чувствуете, что кто-то находится в комнате с вами, но вам не страшно — доверьтесь своей интуиции. Ваши ангелы пытаются защитить и подстраховать вас.

5. Общение и связь с Вами Через Сны

Вы не можете вспомнить сон, но вы будете чувствовать себя легче, сильнее и более уверенными в направлении принятия. Или наоборот, Вы увидев сон точно знаете, что Вам следует делать!

6. Неожиданные Перья

Перья вокруг вас появляются без причины? Это признак того, что они находятся рядом и обращают внимание на вас. Одним из самых распространенных признаков присутствие ангелов — это маленькое перышко. Это особенно верно, если перо находится в месте, где перья не часто встречается. Ангелы любят оставлять перья, как напоминание, что они есть и наблюдают за нами. Это особенно верно, если кто-то нашел белое перо.

7. Вы Слышите Голоса?

И хотя это часто признак того, что вы сошли с ума, в данном контексте слышать голоса это прекрасно! Вы открыты к влечению Вселенной, в то время как остальные люди закрыты. Прислушайтесь к этим голосам, но и к своей интуиции, ведь голоса бывают разными…

Верьте в чудеса и поддержку из вне! Иногда именно это в состоянии изменить Вашу жизнь!