7 принципов Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи. Практически каждый житель нашей планеты слышал имя этого величайшего итальянского художника, архитектора, скульптора, учёного, философа, мыслителя, инженера, изобретателя и одного из самых выдающихся людей искусства эпохи Высокого Возрождения.

Жизнь, работа и творчество этого человека навсегда изменили мир и представления о нём. Чего только стоят его «Витрувианский человек», «Тайная вечеря» и «Мона Лиза» или проекты невиданных в его эпоху изобретений?! Леонардо да Винчи был гением. И в то же время – обычным человеком, таким же, как и все мы. Но что позволяло ему творить денно и нощно, генерировать всё новые идеи, создавать невероятные проекты и быть одним из лучших людей своего времени?

Жизнь и творчество Леонардо да Винчи изучались и продолжают изучаться многими исследователями по всему миру. И наиболее ярким представителем этой категории исследователей является американский писатель и исследователь в области сущности творчества и гармоничного взаимодействия ума и тела Майкл Гелб.

Всего на его счету 13 опубликованных книг, которые посвящены творческому аспекту личности великого художника. Самыми известными среди этих книг являются «Расшифрованный код да Винчи» и «Научитесь мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи: семь шагов к гениальности каждый день», ставшие бестселлерами.

Именно в последней своей книге Майкл Гелб описывает семь творческих принципов знаменитого мастера, которые в своей повседневной жизни можете использовать и вы, чтобы развить креативность и максимально активизировать свой творческий потенциал. Именно о них мы и поговорим в предлагаемой вашему вниманию статье.

7 принципов творчества Леонардо да Винчи

1. Любопытство/Curiosita

Любопытство в разной мере свойственно каждому человеку. Вы наверняка обращали внимание на то, что дети, например, всегда задают множество вопросов по поводу абсолютно всего: «Почему море синее?», «Как птицы летают?», «Откуда берётся дождь?». Особенно это характерно для детей до 5 лет. Таким образом они получают информацию об окружающем мире. Однако, согласно мнению Майкла Гелба (и многих психологов, кстати говоря), уровень любопытства снижается со временем, ведь дети начинают ходить в школу, где, как правило, на многие вопросы ответы уже есть, а те вопросы, ответов на которые нет, просто опускаются.

Чтобы творческая активность всегда была на высоком уровне и позволяла творить и находить всё новые идеи, человек должен оставаться любопытным на протяжении всей своей жизни. И любопытными нужно оставаться именно по-детски – интересоваться всем: что, как, почему, откуда, зачем? Все подобные вопросы должны служить топливом для творческой деятельности и указывать направление для работы.

2. Независимость мышления/Dimostrazione

Для творчества необходимо уметь мыслить разнопланово и смотреть на одни и те же вещи и явления с разных сторон. С течением времени каждый человек обретает свою точку зрения на что-либо, вырабатывает свою позицию и своё отношение. Это, конечно же, хорошо, но очень часто приводит к однобокости мышления: человек ищет подтверждение только тому, что соответствует его видению, интересуется только тем, что ему «подходит», окружает себя соответствующими материалами. А любые другие мнения и точки зрения им начинают отвергаться.

Действительно творческий человек должен остерегаться этого – ему необходимо иметь разностороннее видение и рассматривать всё с разных позиций, что позволит быть в своём мышлении независимым, нетривиальным и объективным.

3. Острота восприятия/Sensazione

Здесь подразумевается умение человека по-настоящему радоваться жизни и его стремление к этому, а также к тому, чтобы проживать «по полной программе» каждый момент, видеть смысл в мелочах и быть счастливым.

Внимательность к мелочам является очень важной для творчества. Многие современные люди разучились (никогда не умели!) чувствовать свою жизнь: дуновение ветерка, аромат цветов, блики солнца на воде, мерцающие звёзды в небе – всё это упускается из виду, люди черствеют и становятся невосприимчивыми ни к чему, кроме сиюминутных дел и повседневных забот.

Творческий человек должен совершенствовать своё восприятие и тренировать пять своих основных чувств. Майкл Гелб советует обращаться для этого к искусству, музыке, поэзии, а также время от времени баловать себя хорошим вином и шоколадом.

4. Неопределённость/Sfumato

Как известно, неопределённость часто вызывает страх в человеке. Люди боятся совершать непривычные действия, то, что входит в разрез с их привычками и устоявшимися убеждениями, стремятся избегать необычных ситуаций.

Но если человек может быть уверенным в себе даже в непривычных обстоятельствах, это открывает широкие горизонты для творчества. По Майклу Гелбу, огромное и положительное воздействие на раскрытие творческого потенциала оказывает удивление и новые открытия, узнавание того, чего человек не знал раньше.

А если делать только то, что привык, то ни о каких открытиях не может быть и речи. Если вы стремитесь к тому, чтобы стать и быть по-настоящему творческой личностью, вы должны культивировать неопределённый образ себя, но при этом определённо быть уверенными в себе. А стремление к неизвестности и парадоксальности должно стать частью вашей натуры.

5. Воображение и логика/Scienza

Общеизвестный факт – левое полушарие человеческого мозга отвечает за аналитическое мышление, а правое – за креативное. У каждого человека развитие одного всегда преобладает над другим.

Однако в современном мире для того чтобы эффективно генерировать новые неординарные идеи человек должен стараться развивать оба полушария, т.е. целенаправленно развивать логическое и творческое мышление.

Майкл Гелб считает, что этому в наибольшей степени способствует рисование. Возьмите лист бумаги и карандаш и попробуйте оформить свои мысли в изображения. Что у вас получается? Какие ассоциации у вас возникают? Попробуйте убрать что-то или, наоборот, добавить. Можно ли как-то это применить в своей жизни? Задумайтесь над этим, придумывайте новые идеи и анализируйте их. Это поможет вам развить свой мозг как можно лучше.

6. Сбалансированность тела и разума/Corporalita

Далеко не каждый человек знает, что Леонардо да Винчи, кроме всего прочего, был прекрасно развит физически. Он даже считался одним из наиболее сильных во всей Флоренции людей, а также был отличным наездником и превосходно фехтовал.

Майкл Гелб уверен, что творческая активность представляет собой особый род интеллектуальных упражнений, требующих наличия немалых энергетических ресурсов. Человек, слабый физически, по его мнению, никогда не сможет повысить свой творческий потенциал до должного уровня.

И поэтому одной из неотъемлемых составляющих творческой деятельности, а также жизни творческого человека являются физические упражнения и занятия спортом и, естественно, поддержание себя в хорошей форме. Леонардо да Винчи, кстати говоря, в одинаковой степени хорошо владел обеими руками.

7. Диаграмма связей/Connessione

Диаграмму связей также можно назвать диаграммой мыслей или схематическим изображением системного мышления. Майкл Гелб придерживается мнения, что эта диаграмма очень важна для способности генерировать новые идеи, т.к. наглядно отображает безграничность возможностей человеческого мозга.

В большинстве случаев она представляет собой особую древовидную схему, где в центре находится главное понятие, а отходящие в разные стороны «ветви» — вызываемые им ассоциации. Использовать диаграмму связей в творческой деятельности очень эффективно. Об этом говорит хотя бы то, что она практически всегда применяется на мозговых штурмах, для стратегического планирования и в разного рода тренингах.

Вопреки широко распространённому мнению о том, что творческое мышление является даром и недоступно тем, кто этого дара не имеет, это отнюдь не так. Человек может совершить открытие или изобрести что-то, ничего для этого не делая, только в очень редких случаях.

Вспомните хотя бы, как создавалась таблица Менделеева. Для того чтобы ваш творческий потенциал развивался, вы должны намеренно его развивать. Майкл Гелб говорит, что не нужно «придумывать колесо», а достаточно лишь «крутануть» его посильнее, тем самым дав своим идеям жизнь и развитие. Применяйте на практике 7 творческих принципов Леонардо да Винчи и скорее всего вы и сами сможете стать «универсальным человеком».