7 подарков, которые хочет ваш мужчина, но никогда не скажет

Придумать хороший подарок для мужчины — это очень сложно. Особенно, когда у него нет особых пожеланий, пристрастий, и особенно, когда его подарки вам — просто предел ваших мечтаний.

Но мы готовы предложить вам 7 вариантов подарков, которые хочет каждый мужчина, но вряд ли скажет об этом вслух:

1. Время.

Ваш мужчина просто хочет провести время с вами. Вы можете вместе заняться тем, что ему нравится, или удивить своей идеей. Мужчине, правда, нужно качественно проведенное с вами время, особенно в такой уютный и романтический зимний сезон.

Подарите ему свое время, свое внимание и, что еще более важно, свое сердце. Может для этого потребуется потратить деньги на организацию вашего вечера, все равно время — это главный подарок.

2. Привязанность.

Никогда не нужно переставать любить своего мужа, но в особенные дни можно подарить ему еще больше объятий и поцелуев. Возьмите его за руку, когда вы на улице или в гостях, украдкой поцелуйте, и никогда не позволяйте ему сомневаться в вашей любви. Такие крошечные интимные моменты — самые большие проявления любви.

3. Слова.

Слова — порой, самая мощная вещь на земле, и они могут стать идеальным подарком для вашего мужа. Современные технологии заменили рукописные письма электронными сообщениями, но если вы напишите ему открытку со своими чувствами — это будет очень трогательный подарок.

А еще можно совместить слова с фактическим подарком: например, выгравировать какую-то фразу на какой-то предмете, на который он будет смотреть каждый день — может, фоторамка, кошелек, или чехол для телефона.

4. Понимание.

А лучший способ понять своего мужа — это выделить время на то, чтобы узнать его язык любви, как он выражает свою любовь, насколько вы цените такие его проявления чувств.

5. Продуманность.

Чтобы придумать идеальный подарок, задумайтесь, что ваш муж любит делать, что ему необходимо. Если в его работе много стресса, подарите его какой-то релакс. Просто будьте внимательны и подмечайте, что ему может понадобиться или что он хочет.

6. Воспоминания.

Все любят хорошие воспоминания. Соберите их и создайте что-то интересное: видеоколлаж приятных моментов, рамка с фотографиями, которые сейчас уже редко кто распечатывает. Соберите билеты со всех концертов, на которых вы были, создайте книгу воспоминаний.

7. Любовь.

Это самый лучший подарок для каждого. И все вышеупомянутые подарки связаны с любовью. Покупаете вы подарок или делаете его своими руками, главное — с какими чувствами.

Суть в том, что главная цель вашего подарка в том, чтобы мужчина почувствовал, осознал и знал, насколько сильно вы его любите.